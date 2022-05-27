Глава МЗС Великої Британії Трасс закликала країни Заходу передати Україні танки та літаки

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що союзники законно надсилають в Україну танки та літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми абсолютно чітко розуміємо, що передавати Україні танки та літаки є абсолютно законним, і ми дуже підтримуємо роботу, яку виконала Чеська Республіка, відправивши танки в Україну", - зазначила вона.

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