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Глава МЗС Великої Британії Трасс закликала країни Заходу передати Україні танки та літаки

трасс,ліз

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що союзники законно надсилають в Україну танки та літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми абсолютно чітко розуміємо, що передавати Україні танки та літаки є абсолютно законним, і ми дуже підтримуємо роботу, яку виконала Чеська Республіка, відправивши танки в Україну", - зазначила вона.

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Автор: 

Велика Британія (5535) допомога (8280) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+34
Елізабет Трасс-черговий респект...
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27.05.2022 17:38
+22
Ще не треба забувати, що поляки нам теж дуже допомогли танками.
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27.05.2022 17:41
+18
Найкраща бандерівка,зповагою пані.
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27.05.2022 17:40
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Елізабет Трасс-черговий респект...
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27.05.2022 17:38 Відповісти
Найкраща бандерівка,зповагою пані.
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27.05.2022 17:40 Відповісти
Ще не треба забувати, що поляки нам теж дуже допомогли танками.
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27.05.2022 17:41 Відповісти
Ну як допомогли... Вони їх забули під кордоном і хтось потім вкрав
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27.05.2022 18:43 Відповісти
Бандеровская Британия
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27.05.2022 17:43 Відповісти
Хорошо иметь настоящих друзей ‼️‼️‼️

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27.05.2022 17:45 Відповісти
Ну вот как Кулеба и офис этого самого стали говорить правду и в том числе указывать акцент на то, что мы за мир, за соглашение, то сразу лучше стало по поставкам. А то фуфло прогоняли, делали идиотизм как "мы выходим из переговоров", "мы заканчиваем переговоры", чего делать категорически нельзя, никто в ЕС даже не понимает реальной ситуации, зато видит внешнею обертку. Нужно сотни раз повторять самые простые, очевидные и понятные вещи. Притом 95% из этой работы - просто бесполезная трата времени, бесполезные разговоры, ничего не дающие действия. Но категорически нельзя перестать это делать каждый день, надо показывать эту картинку любому европейскому политику.
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27.05.2022 17:43 Відповісти
Ваші коменти прямо із хремля? Це хремль зараз просить всіх про перемовини , досить подивитися які країни про це зараз говорять : італія Кіпр мадярщіна Греція і інши друзі раши



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Я читаю: 0

Реєстрація: 13.03.2022
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27.05.2022 17:49 Відповісти
На)(*йкацап!
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27.05.2022 18:29 Відповісти
Закликать жениться,это не значит женится. Как всегда морочают голову, лишь бы своему электорату угодить. И ведь знают что этот их заклык как мёртвому ислу уши
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27.05.2022 17:44 Відповісти
Дареному коню в зубы не смотрят.
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27.05.2022 17:46 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 26.05.2022

і звідки ви усі з явилися
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27.05.2022 17:51 Відповісти
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27.05.2022 17:52 Відповісти
Давайте, демократичний Світ підключайтеся по повній, не дозволяйте черговому рейху фашистів розв'язати війну на всьому континенті. Треба завдати поразки рейху путлера на самому початку.
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27.05.2022 17:45 Відповісти
Елізабет Трасс,Ми тебе щиро по Українськи любим і кохаєм.
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27.05.2022 17:46 Відповісти
God bless Ukraine and Great Britain !!! Дякувати Богу що така впливова країна за нас. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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27.05.2022 17:50 Відповісти
Юнайтед Киндом
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27.05.2022 18:02 Відповісти
А взрыв ядерной электростанции на ********** в ответ не хочешь?
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27.05.2022 17:56 Відповісти
У Великобритании так и чешутся руки разбить орде хлебало
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27.05.2022 17:52 Відповісти
а британия почему не отправит? стрелкового оружия даже немцы дали больше бритов. неужто британия не может дать тяжелое вооружение? у них есть несколько тысяч бмп. в чем сложность самим дать пару сотен?
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27.05.2022 17:56 Відповісти
Вже очевидно, що головні питараси в НАТО це німці. Італійці з французами теж гальмуют, памперси міняють щодня.
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27.05.2022 18:40 Відповісти
Англосаксы-лучшие!!!
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27.05.2022 18:46 Відповісти
незакохатися неможливо), дуже гарна жінка
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27.05.2022 19:35 Відповісти
незакохатися неможливо), дуже гарна жінка
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27.05.2022 19:36 Відповісти
незакохатися неможливо), дуже гарна жінка
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27.05.2022 19:37 Відповісти
Закликати-це добре, але може для початку самим більше допомагати тяжким озброєнням, а не тільки ручною зброєю. Тоді і інші держави приклад візьмуть.
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27.05.2022 21:25 Відповісти
 
 