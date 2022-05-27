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Глава МЗС Великої Британії Трасс закликала країни Заходу передати Україні танки та літаки
Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що союзники законно надсилають в Україну танки та літаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми абсолютно чітко розуміємо, що передавати Україні танки та літаки є абсолютно законним, і ми дуже підтримуємо роботу, яку виконала Чеська Республіка, відправивши танки в Україну", - зазначила вона.
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец #474549
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+22 Den Kowalskyi
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+18 Алекс Ков
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і звідки ви усі з явилися