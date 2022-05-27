У Білорусі створюють "народне ополчення", щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив створити в країні "народне ополчення".

Про це повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналі Міноборони країни.

"На вчорашній нараді в рамках коригування, уточнення питань розвитку збройних сил головнокомандувачем (Олександром Лукашенком. - Ред.) поставлено завдання, у тому числі, створити у нас в країні і "народне ополчення"… Найголовніше - що у нас є для цього і люди , і озброєння", - сказав Хренін.

За його словами, це робиться, щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю".

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