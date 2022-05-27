У Білорусі створюють "народне ополчення", щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив створити в країні "народне ополчення".
Про це повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналі Міноборони країни.
"На вчорашній нараді в рамках коригування, уточнення питань розвитку збройних сил головнокомандувачем (Олександром Лукашенком. - Ред.) поставлено завдання, у тому числі, створити у нас в країні і "народне ополчення"… Найголовніше - що у нас є для цього і люди , і озброєння", - сказав Хренін.
За його словами, це робиться, щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю".
Топ коментарі
+53 Vadim Dumij
показати весь коментар27.05.2022 18:05
+46 вася василич #517331
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+30 Алик Асланов
показати весь коментар27.05.2022 18:02
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Читатель опознал военный объект, как "Искандер".
Его сопровождал МАЗ ВС РБ с красными квадратами на дверях.
Техника проследовала по улице Ильича в южном направлении (фото иллюстративное).
Если вы можете уточнить дальнейший маршрут, просим сообщить нам: @fuckshtok
https://t.me/flagshtok/8757
Для охранения прилегающей местности к аэродрому «Зябровка», откуда взлетала российская авиация и производились пуски ракет по Украине, использовалось 12 оперативных групп (в каждой по 8 офицеров) из первого особого отряда 5-й отдельной бригады специального назначения.
Кроме этого, по всей протяженности участка белорусско-украинской границы в Гомельской области были рассредоточены подразделения и несли службу 60 бойцов ОСАМа (отдельная служба активных мероприятий ГПК), 80 бойцов СПБТ «Алмаз» МВД и практически весь гомельский ОМОН.
Несколько сводных оперативных групп состоящих из офицеров белорусского и российского ГРУ осуществляли краткосрочные рейды и нелегальную разведку на территориях Волынской, Ровенской, Житомирской и Львовской областей Украины. На задания они выходили без документов и в форме без знаков различия и принадлежности.
Солдат-срочников из учебной части № 20203 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (более известный как Печи) перебрасывали в Столбцы, где они помогали с разгрузкой боеприпасов и российской техники с характерным знаком Z.
Считается, что в случае атаки с территории Беларуси, армия Лукашенко будет двигаться по направлению Львов-Луцк, чтобы попытаться отрезать пути снабжения украинской армии. Возможно также привлечение к осуществлению диверсионно-разведовательных мероприятий в тылу украинской армии.
После отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей угроза такого развития событий не кажется высокой. При этом отдельные аналитики продолжают настаивать на том, что вероятность ввода белорусских военных в Украину сохраняется.
Однако на третьем месяце войны главный вопрос уже даже не в том, куда могут бросить белорусских солдат на украинском фронте, а как они будут воевать? Мотивации для участия в войне у них нет никакой. А для Лукашенко совсем нериторический вопрос, будут ли они сдаваться в украинский плен или повернут оружие против Минска. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/27/469729/
Молодые люди приезжают на такси группами по несколько человек, как правило, они славянской внешности, но встречаются по виду и выходцы из Средней Азии, пишет reform.by.
Вечерами их можно встретить в продовольственных магазинах поблизости хостелов, передвигаются они небольшими группами.
Их видели также на прогулке возле Министерства обороны на Коммунистической улице. https://t.me/charter97_org/74094 https://t.me/charter97_org/74094
Це не демократія, а тоталітарний режим.
Не забувайте це.
и всіх в м'ясо рубку
А жетонів бульбофюрер замовив 20000
Нічого крім відрази та огиди, білоруси в мене не визивають.
І мої слова, звичайно не стосуються Білорусів, яки б'ються з окупантами у складі іноземних добровольчих підрозділів ЗСУ.
Честь та пошана цим людям!
https://www.youtube.com/shorts/x5dxL10GipQ
На митинги в оккупированых городах выходили...
https://www.youtube.com/watch?v=kt3MSmj6MsY
И по ним стреляли...
https://www.youtube.com/watch?v=gUA3tCubd4U
Дипломатичні стосунки також є.
Пусть инфантильные белорусы уже сейчас начинают рассказывать своим детям в школах, что они когда вырастут, до конца своей жизни будут выплачивать репарации Украине.
Певно, росіян це теж стосується, га?
.............
Кацапская шлюха боится батальона Калиновского.
В вечерней сводке военного ведомства также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС РБ продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси. https://t.me/zerkalo_io/45241
але мабуть багато бояться як і в рф