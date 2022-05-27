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У Білорусі створюють "народне ополчення", щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю"

білорусь

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив створити в країні "народне ополчення".

Про це повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналі Міноборони країни.

"На вчорашній нараді в рамках коригування, уточнення питань розвитку збройних сил головнокомандувачем (Олександром Лукашенком. - Ред.) поставлено завдання, у тому числі, створити у нас в країні і "народне ополчення"… Найголовніше - що у нас є для цього і люди , і озброєння", - сказав Хренін.

За його словами, це робиться, щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза з території Білорусі і придністровського регіону Молдови залишається, - Міноборони

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+53
Зачем? Вы уже захвачены. Идиоты.
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27.05.2022 18:05
+46
пізно батенька ти вже давно в окупації
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27.05.2022 18:04
+30
Это не уловимый Джо,а почему не уловимый? потому что нахрен не кому не нужен.
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27.05.2022 18:02
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Это не уловимый Джо,а почему не уловимый? потому что нахрен не кому не нужен.
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27.05.2022 18:02 Відповісти
Ага, потім знову з'являться у бульбенфюрера карти з "4 пазіцьіі і аткуда на ******** гатовілась нападєніє" а потім "харашо што началі, наша совєсть чіста" Головне вусатому таргану вчасно таблетки пити, дблблть
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27.05.2022 18:35 Відповісти
Сегодня в 16:45 на Новобелицком путепроводе Гомеля подписчик Флагштока заметил перемещение четырехосного ракетного комплекса со знаком «V» на бортах.
Читатель опознал военный объект, как "Искандер".
Его сопровождал МАЗ ВС РБ с красными квадратами на дверях.
Техника проследовала по улице Ильича в южном направлении (фото иллюстративное).

Если вы можете уточнить дальнейший маршрут, просим сообщить нам: @fuckshtok

https://t.me/flagshtok/8757
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27.05.2022 18:58 Відповісти
Бульбаші продажні курви..
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28.05.2022 03:23 Відповісти
Чем бы папаша не баловался, абы ничего не делать и никуда особо не влезать
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27.05.2022 18:02 Відповісти
Таки правда! Народне ополчення створюється знизу, самоорганізацією. Як бачимо, самоорганізації у білорусів нема. 😊А зверху, наказом можна створити лише холуїв.
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27.05.2022 18:42 Відповісти
Загострення параноїдної шизофренїї прогресує і медицина тут безсила!!!)))
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27.05.2022 19:19 Відповісти
"Фольксштурм"!
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27.05.2022 19:21 Відповісти
Швидше фарш картопляний,на драники,дуже смакує до мокшебурятського шашлика!!!))
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27.05.2022 19:33 Відповісти
пізно батенька ти вже давно в окупації
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27.05.2022 18:04 Відповісти
38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Брестская бригада до сих пор «прикрывает» украинскую границу от Малориты до Столина в Брестской области, а 150 десантников из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады - участок границы, проходящий в Гомельской области.

Для охранения прилегающей местности к аэродрому «Зябровка», откуда взлетала российская авиация и производились пуски ракет по Украине, использовалось 12 оперативных групп (в каждой по 8 офицеров) из первого особого отряда 5-й отдельной бригады специального назначения.

Кроме этого, по всей протяженности участка белорусско-украинской границы в Гомельской области были рассредоточены подразделения и несли службу 60 бойцов ОСАМа (отдельная служба активных мероприятий ГПК), 80 бойцов СПБТ «Алмаз» МВД и практически весь гомельский ОМОН.

Несколько сводных оперативных групп состоящих из офицеров белорусского и российского ГРУ осуществляли краткосрочные рейды и нелегальную разведку на территориях Волынской, Ровенской, Житомирской и Львовской областей Украины. На задания они выходили без документов и в форме без знаков различия и принадлежности.

Солдат-срочников из учебной части № 20203 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (более известный как Печи) перебрасывали в Столбцы, где они помогали с разгрузкой боеприпасов и российской техники с характерным знаком Z.

Считается, что в случае атаки с территории Беларуси, армия Лукашенко будет двигаться по направлению Львов-Луцк, чтобы попытаться отрезать пути снабжения украинской армии. Возможно также привлечение к осуществлению диверсионно-разведовательных мероприятий в тылу украинской армии.

После отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей угроза такого развития событий не кажется высокой. При этом отдельные аналитики продолжают настаивать на том, что вероятность ввода белорусских военных в Украину сохраняется.

Однако на третьем месяце войны главный вопрос уже даже не в том, куда могут бросить белорусских солдат на украинском фронте, а как они будут воевать? Мотивации для участия в войне у них нет никакой. А для Лукашенко совсем нериторический вопрос, будут ли они сдаваться в украинский плен или повернут оружие против Минска. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/27/469729/
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27.05.2022 19:18 Відповісти
Зачем? Вы уже захвачены. Идиоты.
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27.05.2022 18:05 Відповісти
В минские хостелы последние несколько недель заселяются группы молодых крепких мужчин из России.

Молодые люди приезжают на такси группами по несколько человек, как правило, они славянской внешности, но встречаются по виду и выходцы из Средней Азии, пишет reform.by.

Вечерами их можно встретить в продовольственных магазинах поблизости хостелов, передвигаются они небольшими группами.
Их видели также на прогулке возле Министерства обороны на Коммунистической улице. https://t.me/charter97_org/74094 https://t.me/charter97_org/74094

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27.05.2022 19:00 Відповісти
Значить готується "РЕПЕРЕНДУМ" Раз Лука не хоче гнать білорусів на Україну - його скинуть, зроблять "Саюзнає гасударство" "Единай и неделимай Рассией" і поженуть бульбашів насильно Уже під російським прапором
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27.05.2022 19:25 Відповісти
Народное ополчение Беларуси - это интересно. Велика вероятность, что выданное оружие может быть направлено на свержение диктаторского режима.
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27.05.2022 18:05 Відповісти
Може знаєте випадки, коли барани бунтовали проти вівчара?
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27.05.2022 18:09 Відповісти
Восстания рабов в Риме. Правда, эо были не бараны, а иногда даже гладиаторы.
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27.05.2022 18:44 Відповісти
К Спартаку присоединился лишь 1% из рабов Рима. О многом говорит, не правда ли?).
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27.05.2022 21:32 Відповісти
Бараны как раз в бульбаТРО не пойдут. Там будет адская смесь из зомбированных карателей и патриотов свободной беларуси.
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27.05.2022 18:52 Відповісти
Туди підуть ті, кого туди відправлять.
Це не демократія, а тоталітарний режим.
Не забувайте це.
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27.05.2022 20:25 Відповісти
Теперь ясно кому лука 45000 жетонов заказал - сейчас начнёт мобилизацию молодежи.

и всіх в м'ясо рубку
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27.05.2022 18:05 Відповісти
где там тех 40 тыщ ,ншкребеться? если 15-20 будет это будет норм и то наверное половина сразу вплен и оружие на Минск направят,хотя насчет оружия это врятли в большинстве своем белорусы ни рыба ни мясо туфячки,это точно не орда)это волынякам и житомирянам будет забава,рембокартофельных по лесам ловить.
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27.05.2022 18:15 Відповісти
45000 - то не жетонів, а мішків, і не в бульбостані, а в кацапстані.
А жетонів бульбофюрер замовив 20000
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27.05.2022 18:22 Відповісти
За ракети по нашій землі ти відповідатимеш,якщо не подохнеш курва вусата.
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27.05.2022 18:05 Відповісти
Вот это Луку штырит!
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27.05.2022 18:06 Відповісти
В країні бульбофюрера давно кремлегопнік засів і на голову сере Луці Мудищеву.
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27.05.2022 18:06 Відповісти
Це перед тим як кацапи залізли, треба було створювати.
Нічого крім відрази та огиди, білоруси в мене не визивають.
І мої слова, звичайно не стосуються Білорусів, яки б'ються з окупантами у складі іноземних добровольчих підрозділів ЗСУ.
Честь та пошана цим людям!
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27.05.2022 18:08 Відповісти
Равнодушные бздуны---и при совдепии такими были. Скучные, не интересные, колорита нет. Колхоз совхоз. Они и выбрали председателя радгоспу. Что удивляло в давние года, что председателей колхозу там звали ,старшина, почти староста---смешило тогда это. Не все конечно такие--- но 90 процентов вата.
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27.05.2022 20:23 Відповісти
👍🤝Аналогично
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27.05.2022 21:22 Відповісти
Дивизия Ябатек?
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27.05.2022 18:09 Відповісти
ну давай потіш ще бульбоюгендом
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27.05.2022 18:09 Відповісти
Полк Калиновського - ось це і всі білоруси що залишились людьми, ну ще ті декілька в'язнів режиму журналісти і активісти що щось робили проти окупації лукандоном
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27.05.2022 18:09 Відповісти
Не надо говорить что кроме полка в Беларуси нет нормальных людей. Большинство в любом обществе, в том числе и Украине, обыватели. Пришла война в страну, такой человек придет сам в военкомат. Но он не может заменить военный завод и захватить господство в воздухе! Не требуйте от человека больше чем он может сделать.
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27.05.2022 18:35 Відповісти
І де були ті адеквати, коли по Україні гатили іскандерами? Слюнява, сциклива нація!!! Ніколи не бажав сусідам паганого, але наразі хотілось би щоб бульбашам пару іскандерів прилетіло....може тоді почувають свої дупи!!!
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27.05.2022 18:53 Відповісти
А наши украинские "обыватели" танки голыми руками останавливали...
https://www.youtube.com/shorts/x5dxL10GipQ
На митинги в оккупированых городах выходили...
https://www.youtube.com/watch?v=kt3MSmj6MsY
И по ним стреляли...
https://www.youtube.com/watch?v=gUA3tCubd4U
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27.05.2022 21:32 Відповісти
Будет чудом, если проклятый таракан не начнёт в ближайшую неделю наступление в Украину и десятки Искандеров не начнут обстрел нашей многострадальной земли. Боюсь, после этих обстрелов просто ничего не останется от инфраструктуры. И только озабоченный запад в очередной выразит свой «самый решительный протест» и глубокую озабоченность.
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27.05.2022 18:09 Відповісти
Угода про дружбу і співробітництво між Україною і білоруссю діє -- Україною не розірвана.

Дипломатичні стосунки також є.
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27.05.2022 18:14 Відповісти
та да, помню, 27-го марта на нефтебазу на Волыни прилетело немного дружбы. А за день до этого белоруское сотрудничество ********** в говно нефтебазу в Дубно и во Львове.
Пусть инфантильные белорусы уже сейчас начинают рассказывать своим детям в школах, что они когда вырастут, до конца своей жизни будут выплачивать репарации Украине.
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27.05.2022 20:03 Відповісти
Це зрозуміло. Факт той, що Україна не розірвала угоду (як і дипломатичні стосунки).
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27.05.2022 23:04 Відповісти
страшные,страшные бульба завры,ничего кроме ухмылки лукашенковские вояки вызывать не могут,с их подготовки даже русня на учениях усцыкалась.
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27.05.2022 18:18 Відповісти
"що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю"
Певно, росіян це теж стосується, га?
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27.05.2022 18:11 Відповісти
За його словами, це робиться, щоб показати, "що відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю". бульбенфюрер засунув ніс в рашистську задницю і вдихає "аромати" рашистської окупації , не дивлячись ,що рашист-окупант , вже прийшов на білоруську землю. Українська відповідь ,для рашистського холуя луки , котрий віддав територію Білорусії для того, щоб з неї рашист сіяв смерть в Україні, має бути адекватною.
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27.05.2022 18:14 Відповісти
новости с дурки
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27.05.2022 18:15 Відповісти
Кипучий дурак.
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27.05.2022 18:15 Відповісти
Самих ублюдошних бєлорашистов збере в те ополчення, типу як у нас в ДиЛиНиРіях
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27.05.2022 18:16 Відповісти
Это будут бумажные войска. Никогда лука не даст народу оружие.
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27.05.2022 18:22 Відповісти
"литвин" вылез из подвала дачи, после долгих месяцев невылезания из него и жутко прищурился по братско-бурятски от ослепительных лучей солнца, скрытого за плотными свинцовыми облаками, полностью затянувшими небо. одел чёрные солнцезащитные очки, отрыл в огороде свою отсыревшую ментовскую форму, понюхал сырой партбилет, спрятанный в кармане у сердца и тоже аж заколдобился, не хуже чем от портянки. пришло его время! расправил широко плечи и полез снова в подвал, доедать запасы бульбы.
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27.05.2022 18:26 Відповісти
Кому ви потрібні злидні? Лука їх #бе 30 років, а вони продовжують кричати " у нас не майдаун" і вилазити на лавочки без взуття. Всі справжні білоруси вже давно живуть в Україні ,
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27.05.2022 18:31 Відповісти
Придурки. Вас уже захватили все, кто хотел. Можете сажать репу!
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27.05.2022 18:36 Відповісти
По вашему так легко получить гражданство или внж Украины?
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27.05.2022 18:39 Відповісти
Коментувати цих пердунів себе не поважати )
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27.05.2022 18:39 Відповісти
Вас уже отымели!, а вы спохватились!
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27.05.2022 18:41 Відповісти
пнх картофельный даун
.............
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27.05.2022 18:41 Відповісти
Таракан вусатий, що ти несеш, у тебе давно вже свинорилі топчуться
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27.05.2022 18:42 Відповісти
Враховуючи те, що кацапстан (і його холуї) становлять смертельну небезпеку для балтійських країн, Польщі та інших, було б добре спільно з цими країнами з двох сторін розгромить Білорусь. І захопити зброю та боєзапас.
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27.05.2022 18:46 Відповісти
Раздадут калаши 40-летним пенсионерам мусорам и особо ретивым ябатькам?
Кацапская шлюха боится батальона Калиновского.
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27.05.2022 18:48 Відповісти
Білорусам невже невідомо , що з їх території ракетами вбивали українців , та руйнували міста України? Що вони зробили для запобігання вбивства українців? Розібрали залізницю ? Невже партізани ... Може розібрали , бо боялись , що українці підуть на них війною . Болотні раби несуть повну відповідальність за свою бездіяльність і дурість ! Добровольцям - білорусам , які воюють за Україну , подяка , а рабам білорусі - покарання ...
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27.05.2022 18:50 Відповісти
*********** , заруби себе на своём корявом носу , что к вам , кроме кацапов , никто не придёт , так как вы никому не интересны , кроме рашистстского окупанта !!
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27.05.2022 18:53 Відповісти
опоплчению украина передаст NLAW и Jawelin ))
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27.05.2022 18:54 Відповісти
Тупе,кончене чмо знов вирішило попіаритись!
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27.05.2022 18:57 Відповісти
кому ви нахер потрібні?
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27.05.2022 19:11 Відповісти
https://ibb.co/2KxJpZZ
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27.05.2022 19:17 Відповісти
А як прийдуть знову москалі?)) Зрештою, а хіба москалі не там?)) Або, а чим москалі відрізняються від білорусів? Пропискою?)))
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27.05.2022 19:31 Відповісти
В Гомельской области в непосредственной близости от границы с Украиной развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава армии Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В вечерней сводке военного ведомства также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС РБ продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси. https://t.me/zerkalo_io/45241
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27.05.2022 19:33 Відповісти
Певно будуть бульбою закидувати...
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27.05.2022 19:36 Відповісти
Ідіот...
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27.05.2022 19:36 Відповісти
Пусть раздаст оружие народу,мы отправим белорусский полк ВСУ и капец Картофельному папе.
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27.05.2022 19:47 Відповісти
патріоти могли б йти готуватись щоб звільняти білорусь,
але мабуть багато бояться як і в рф
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27.05.2022 19:55 Відповісти
Один ослойіоб вже лякав армією головорізів. Вже соняхи і кукурудза проростають)))
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27.05.2022 20:17 Відповісти
это что бы легче сдаваться было . сразу колонами. бл. .весь мир спит и видит , как захватить белорусьИЮ .
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27.05.2022 21:45 Відповісти
Мабуть збираються вибивати рашу з Білорусіїї якщотак то ми за народний спротив.
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27.05.2022 21:49 Відповісти
Кому вы на *** нужны, идиоты? Нет, ну может быть только рашке….
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27.05.2022 23:54 Відповісти
Фюрер, ты главное змагарям побольше оружия раздай
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27.05.2022 23:55 Відповісти
 
 