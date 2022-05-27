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Новини Війна
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Росія планує піратське захоплення торгових суден та металургійної продукції в порту окупованого Маріуполя, - Метінвест

порт,маріуполь

Існує високий ризик використання російськими окупантами суден в порту Маріуполя для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції, яка належить Групі Метінвест і готувалась на експорт.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Метінвесту, інформує Цензор.НЕТ.

"24 лютого 2022 року розпочалася російська військова агресія проти України. Бойові дії значною мірою проходили у Маріуполі, який зараз перебуває під російською окупацією. На день початку війни у порту Маріуполя була металургійна продукція, вироблена на підприємствах Групи Метінвест – металургійних комбінатах "Азовсталь" та ММК імені Ілліча. Зазначена металургійна продукція мала бути експортована покупцям із різних країн, зокрема Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії та Туреччини.

На момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: SMARTA (Ліберія), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Домініка), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) та LADY AUGUSTA (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тисяч тонн металургійної продукції. Існує високий ризик, що вказані судна окупанти використають для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції, яка належить Групі Метінвест", - йдеться у повідомленні.

На думку компанії, незаконні дії із захоплення та відновлення роботи маріупольського порту явно свідчать про те, що зазначену металургійну продукцію окупанти можуть вивозити до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії, що не підтримують санкційної політики щодо країни-агресора – Російської Федерації.

Також читайте: ММК ім. Ілліча Групи "Метінвест" працюватиме, але тільки в українському Маріуполі, – Шевченко

За міжнародним правом та законодавством України, дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден та продукції мають всі ознаки піратства та порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, що є тяжкими міжнародними злочинами, підкреслюють у Метінвесті.

Наголошується, що група Метінвест докладе всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.

Автор: 

Маріуполь (3220) росія (64871) Метінвест (922)


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Топ коментарі
+13
Цеж треба було лоху Ахметову спонсорувати про російські партії аби русня потім його пограбувала.
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27.05.2022 18:53
+8
В гудок пусть ваш начальник погудит, может прекратят. Нечего было ахметке заигрывать с сепарней в 2014, теперь весь Донбасс просрал и людей десятки тысяч угробил. И неизвестно сколько еще погибнет.
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27.05.2022 18:55
+5
Не планує а вже перші кораблики сп"здили металл і відвезли в срашку,
Ми якісь дивні люди де заходить ворог повинно бути знищено все що він може використати або якщо можливо вивозити.Що робимо ми?все залишаємо а ворог грабує.Більше того ми не вивозимо населення і не роздаємо зброю тим хто готовий захищати країну.На херсонщині та Мелитополі люди самі добувають зброю і нищать ворога.Ніякої допомоги,Навіть в другу світову партизанам допомагали.Далі гумкатасрофа ,арешти, грабунки, гвалтування і тортури.ЗСУ хлопці це герої і роблять все можливе.Але с кожним днем складається враження що там зверху на населення і міста забили.На луганщині на разі вони стянули війська дуже багато перекинули з інших ділянок і продавлюють наші позіції реально 1 до 20.А ми про це пишимо і спокійно спостерігаємо.Притому що ніяких дій на інших напрямках немає там де окупанти послабили свої позиції.Незрозумілі речі якісь почалися на харківському напрямку.Незрозумілі речі на запоріжжі.В перший місяць війни було більше спротиву і організації чим наразі.Вакуум с фронта і розуміння що коїться.Одна лише впевненість в ЗСУ і повага хлопцям героям.Не треба мені писати про нестачу зброї не в цьому питання.І це вже очевидно.Віримо в ЗСУ але будеж багато питань до керівників на місцях і в цілому верхівкі.
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27.05.2022 19:11
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Уже в Мариуполе вывозят ахметкин металл.
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27.05.2022 18:51 Відповісти
Ахмєтка зараз - ****** **********, мі так нє договаріваліся. так нічєсна
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27.05.2022 18:52 Відповісти
Не дуже радій, кацапчику, тобі ж і відробляти, а може, навіть, твоїм дітям і онукам.
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27.05.2022 19:22 Відповісти
Ахметов, погуди в гудок. рашисты испугаются и убегут.
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27.05.2022 18:52 Відповісти
Ну если говорить фактами, то на сегодняшний день он самый большой частный донор для армии и теробороны. Так что тупая шутка. Больше него никто бабла не пожертвовал. А некоторые так и вовсе ни копейки, типа Бени.
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27.05.2022 23:34 Відповісти
Цеж треба було лоху Ахметову спонсорувати про російські партії аби русня потім його пограбувала.
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27.05.2022 18:53 Відповісти
Русня й відшкодує.
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27.05.2022 19:24 Відповісти
ну такоє, йому не дістанеться
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27.05.2022 20:47 Відповісти
сіркова будка була першою в кацсписку,
далі кацапи планують ******** все що бачать...
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27.05.2022 18:55 Відповісти
В гудок пусть ваш начальник погудит, может прекратят. Нечего было ахметке заигрывать с сепарней в 2014, теперь весь Донбасс просрал и людей десятки тысяч угробил. И неизвестно сколько еще погибнет.
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27.05.2022 18:55 Відповісти
Беня, а ти дивись, спостерігай і висновки, головне, роби. з твоєю власністю те саме зроблять, не обольщайся. хоча її повинна б Україна приватизувати, а тебе видати в сша.

Метінвест, а ти купи нам ракетних систем і чого там іще треба, не сиди. аптечками не відбудешся.
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27.05.2022 19:03 Відповісти
нажаль не видадуть, Конституція України забороняє, але може бути ньюанс.
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27.05.2022 20:48 Відповісти
Продаст свой пэнхауз в Лондоне и пойдёт опять в напёрстночники.
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27.05.2022 19:06 Відповісти
Які ж ви долбойожики! Ахметов не збитки рахує, а майбутні прибутки. Метінвест не дарма наголосив на юридичній стороні питання. ВСЕ БУДЕ ВІДСУДЖЕНО, І ВСЕ БУДЕ ВІДШКОДОВАНО. На місці старих радянських індустріальних динозаврів, знищених немитою, будуть побудовані НОВІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА. А ви можете й далі зловтішатися, при цьому, нічого у своєму житті не досягши.
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27.05.2022 20:15 Відповісти
Гомов, будуть, будуть, тільки не для охмєдкі
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27.05.2022 20:49 Відповісти
Не планує а вже перші кораблики сп"здили металл і відвезли в срашку,
Ми якісь дивні люди де заходить ворог повинно бути знищено все що він може використати або якщо можливо вивозити.Що робимо ми?все залишаємо а ворог грабує.Більше того ми не вивозимо населення і не роздаємо зброю тим хто готовий захищати країну.На херсонщині та Мелитополі люди самі добувають зброю і нищать ворога.Ніякої допомоги,Навіть в другу світову партизанам допомагали.Далі гумкатасрофа ,арешти, грабунки, гвалтування і тортури.ЗСУ хлопці це герої і роблять все можливе.Але с кожним днем складається враження що там зверху на населення і міста забили.На луганщині на разі вони стянули війська дуже багато перекинули з інших ділянок і продавлюють наші позіції реально 1 до 20.А ми про це пишимо і спокійно спостерігаємо.Притому що ніяких дій на інших напрямках немає там де окупанти послабили свої позиції.Незрозумілі речі якісь почалися на харківському напрямку.Незрозумілі речі на запоріжжі.В перший місяць війни було більше спротиву і організації чим наразі.Вакуум с фронта і розуміння що коїться.Одна лише впевненість в ЗСУ і повага хлопцям героям.Не треба мені писати про нестачу зброї не в цьому питання.І це вже очевидно.Віримо в ЗСУ але будеж багато питань до керівників на місцях і в цілому верхівкі.
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27.05.2022 19:11 Відповісти
де хотіли дати і захистити, то дали, а південь злили і зрадили.
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27.05.2022 20:50 Відповісти
Не согласен от слова совсем- понять зайдёт враг или нет никогда нельзя. А уничтожать абсолютно всё это какая-то странная тактика. Некоторые населённые пункты отбивают в течение недели. Прикиньте вы взяли просто уничтожили свой город и назад вернули руины? Вопросы к руководству есть, но не в этом смысле.
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27.05.2022 23:31 Відповісти
ТОГДА ПУСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ЗАБЕРЁТ ИХ СУДА ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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27.05.2022 19:45 Відповісти
Естественно. После всего того, что случилось, пиратство это максимально логичный шаг. Кто-то удивлён? Вывезти, разобрать, разрушить
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27.05.2022 23:29 Відповісти
Какая неожиданность! Как можно, они же пришли с миром, спасать детей Бамбаса и Луганды от 8-летней бомбежки. Не могли они такого сделать, это же голуби мира, peace doves. Анижеспасители-памагители! А чего ждали, оставляя Юг этой орде? Это же армия жуликов и воров, как и вся страна их от мала до велика.
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28.05.2022 03:13 Відповісти
 
 