Росія планує піратське захоплення торгових суден та металургійної продукції в порту окупованого Маріуполя, - Метінвест

Існує високий ризик використання російськими окупантами суден в порту Маріуполя для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції, яка належить Групі Метінвест і готувалась на експорт.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Метінвесту, інформує Цензор.НЕТ.

"24 лютого 2022 року розпочалася російська військова агресія проти України. Бойові дії значною мірою проходили у Маріуполі, який зараз перебуває під російською окупацією. На день початку війни у порту Маріуполя була металургійна продукція, вироблена на підприємствах Групи Метінвест – металургійних комбінатах "Азовсталь" та ММК імені Ілліча. Зазначена металургійна продукція мала бути експортована покупцям із різних країн, зокрема Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії та Туреччини.

На момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: SMARTA (Ліберія), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Домініка), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) та LADY AUGUSTA (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тисяч тонн металургійної продукції. Існує високий ризик, що вказані судна окупанти використають для викрадення та незаконного вивезення металургійної продукції, яка належить Групі Метінвест", - йдеться у повідомленні.

На думку компанії, незаконні дії із захоплення та відновлення роботи маріупольського порту явно свідчать про те, що зазначену металургійну продукцію окупанти можуть вивозити до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії, що не підтримують санкційної політики щодо країни-агресора – Російської Федерації.

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За міжнародним правом та законодавством України, дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден та продукції мають всі ознаки піратства та порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, що є тяжкими міжнародними злочинами, підкреслюють у Метінвесті.



Наголошується, що група Метінвест докладе всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.