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Окупантам, які знущались із цивільних у Чернігівській області, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Двом російським військовим, які на Чернігівщині знущались над цивільним населенням та погрожували зґвалтування 16-річній дівчині, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, група військовослужбовців РФ у березні 2022 року, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, жорстоко поводилися з цивільним населенням.

Підозрювані оселилися в будинку, де проживала сім'я - неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався згвалтувати 16-річну дівчину, застовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для згвалтування іншим військовослужбовцям РФ", - йдеться в повідомленні.

Також військовослужбовці РФ неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір'ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, завдавали тілесні ушкодження.

Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

Окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Також дивіться: "Скручу шию, тебе всі зґвалтують": 16-річна дівчина розповіла про жахи російської окупації на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
А чому це обличчя виродків закриті?
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27.05.2022 18:55
+7
"чтобы не разжигать" ненависть к братушкам
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27.05.2022 18:59
+4
наша генпрокурор заочница....
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27.05.2022 18:57
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А чому це обличчя виродків закриті?
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27.05.2022 18:55 Відповісти
"чтобы не разжигать" ненависть к братушкам
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27.05.2022 18:59 Відповісти
Так наша зе команда, специально их оберегает от постороннего глаза, заботится так сказать о них.
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27.05.2022 19:50 Відповісти
наша генпрокурор заочница....
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27.05.2022 18:57 Відповісти
Не наша - ермака.
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27.05.2022 19:09 Відповісти
маємо що маємо, може єрмак також має
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27.05.2022 19:20 Відповісти
Чергові мерзенні кацапські покидьки...
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27.05.2022 18:58 Відповісти
Потрібно приняти закон про примусову кастрацію гвалтівників, тим більше що до окупантів.
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27.05.2022 18:59 Відповісти
Ніякої кастрації, тільки смерть !
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27.05.2022 20:03 Відповісти
Ну, и шо дальше? Где спецназ гпу и следователи - вручайте уже, *****, повестку.
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27.05.2022 19:03 Відповісти
Насправді треба повідомити батьків, що їх виродків знищили в Україні.
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27.05.2022 19:04 Відповісти
Когда режут свинью, кнуру не сообщают.
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27.05.2022 19:15 Відповісти
Дохнут кацапы в Украине массово. Уже свиноматок нарасие большой избыток.
Вы бы срочно, дуры, искали себе хирурга ветеринара для смены пола, а то некому уже нарожать мяса для *****...
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27.05.2022 19:13 Відповісти
И шо опять **** лица замылили???? Ну серьёзно? Опять **** ******* какой-то в уши льют...
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27.05.2022 19:23 Відповісти
Вот один лишь вопрос, зачем врагам, которые пришли на нашу землю с войной закрывать их **@ла, вы что хотите, чтоб народ не видел их лица, скрываете специально? Так это называется, умышленное сокрытие наших врагов, которое в их же пользу, но только лишь в не нашу.
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27.05.2022 19:42 Відповісти
ишо из того , шо венедикта перднула в их сторону ?? они лиш посмеются , если слухи до них дойдут... к чему вообще єту хрень писать ?? шоб показать свое бессилие....
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27.05.2022 19:55 Відповісти
А рила затушували навіщо ? За своїх боїтеся щоб не впізнали ? Я такі повідомлення не читаю взагалі, так як вважаю це фейком !
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27.05.2022 20:01 Відповісти
Для таких виродків-ретуш тільки натуральна, з фіолетовим відливом.
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28.05.2022 04:52 Відповісти
 
 