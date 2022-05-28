Окупантам, які знущались із цивільних у Чернігівській області, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
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Двом російським військовим, які на Чернігівщині знущались над цивільним населенням та погрожували зґвалтування 16-річній дівчині, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, група військовослужбовців РФ у березні 2022 року, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, жорстоко поводилися з цивільним населенням.
Підозрювані оселилися в будинку, де проживала сім'я - неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався згвалтувати 16-річну дівчину, застовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для згвалтування іншим військовослужбовцям РФ", - йдеться в повідомленні.
Також військовослужбовці РФ неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір'ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, завдавали тілесні ушкодження.
Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.
Окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
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