Від початку повномасштабного нападу РФ в Україні загинув щонайменше 4031 цивільний, - ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4031 випадок загибелі та 4735 випадків поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.

Таку статистику УВКПЛ надав 27 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед загиблих 1529 чоловіків, 995 жінок, 92 дівчинки та 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1246 дорослих, стать яких поки що невідома. Крім того, поранено 957 чоловіків, 629 жінок, 110 дівчаток, 132 хлопчиків, а також 164 дитини та 2743 дорослих, стать яких невідома.

Зауважується, що більшість смертей і поранень спричинені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

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УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя Донецької області, Ізюма Харківської області та Попасної Луганської області, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.