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Новини Війна
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Від початку повномасштабного нападу РФ в Україні загинув щонайменше 4031 цивільний, - ООН

буча,ексгумація

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4031 випадок загибелі та 4735 випадків поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.

Таку статистику УВКПЛ надав 27 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед загиблих 1529 чоловіків, 995 жінок, 92 дівчинки та 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1246 дорослих, стать яких поки що невідома. Крім того, поранено 957 чоловіків, 629 жінок, 110 дівчаток, 132 хлопчиків, а також 164 дитини та 2743 дорослих, стать яких невідома.

Зауважується, що більшість смертей і поранень спричинені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

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УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя Донецької області, Ізюма Харківської області та Попасної Луганської області, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Автор: 

ООН (3335) смерть (6739)


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Топ коментарі
+9
20 тисяч только в Мариуполе. В оон живет в своей вселенной.
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27.05.2022 19:14
+7
ООН ВИ КОНЧЕНІ !
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27.05.2022 19:14
+6
Больше 20 тыс. В Мариуполе только...
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27.05.2022 19:16
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20 тисяч только в Мариуполе. В оон живет в своей вселенной.
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27.05.2022 19:14 Відповісти
ООН ВИ КОНЧЕНІ !
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27.05.2022 19:14 Відповісти
Больше 20 тыс. В Мариуполе только...
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27.05.2022 19:16 Відповісти
да задовбав цей оон і його очільник пінгвін. Як вони рахують це нікому не відомо, і пан не дуже поважний Гутереш навіть не зміг сказати що рассея це агрессор.
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27.05.2022 19:17 Відповісти
Більше! Загинуло більше! Кожен українець назве хоча б 1 кого знає, хто загинув! ООН а скільки українців проживає в Україні?!
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27.05.2022 19:18 Відповісти
ООН це нікчемна організація яка нічого не може окрім своєї "озабоченности". Тху на вас, ваше величчя ніщо
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27.05.2022 19:20 Відповісти
Поранено164 дитини та 2743 дорослих, стать яких невідома. Я ридаю, як це стать у поранених не встановити, це ООН.
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27.05.2022 19:44 Відповісти
Блт ! Що за брехня ! Тільки в Маріку московит вбили більше 22 000, й кожного дня відривають вбитими до 100 людей, а по всій Україні ! А скільки українців орки депертували в концтабори ! Тільки дітей 283 000 примусово вивезено на мордор !
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27.05.2022 19:58 Відповісти
ООН! Не надо звездеть. В одном только Мариуполе погибло не менее 20 тыс. мирных граждан.
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27.05.2022 19:59 Відповісти
Какая бесполезная организация, даже считать не может.
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27.05.2022 22:18 Відповісти
НАХЯ ПЗДЕТЬ БОЛЬШЕ !!!???
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27.05.2022 22:54 Відповісти
 
 