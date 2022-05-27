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Новини Обмін полоненими Війна
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Канцлер Австрії Негаммер каже, що Путін готовий активізувати обмін полоненими з Україною

негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною.

В п'ятницю Негаммер провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала 45 хвилин. Розмова проходила в присутності перекладачів і без відеозапису. Оскільки Путін розмовляє німецькою, то іноді навіть не чекав перекладу, а відповідав одразу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Розмова була дуже напруженою, дуже серйозною", — підсумував Негаммер.

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"Путін дав позитивні сигнали, щоб дозволити рішення щодо експорту українського зерна через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення щодо продовольчої безпеки для світу. По-друге, Путін запевнив, що зусилля з обміну полоненими знову будуть активізовані, він впевнений, що такий обмін буде можливий найближчим часом. По-третє, Путін запевнив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста матиме вільний доступ до українських військовополонених, однак він також вимагає, щоб цей доступ був наданий російським військовополоненим в Україні" - розповів австрійський канцлер.

За словами Негаммера, "обмін полоненими", який зайшов у глухий кут, має відновлюватися щоразу, коли є контакт із ворогуючими сторонами.

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Канцлер заявив Путіну про "страждання війни" і знову наполягав на безпечній "гуманітарній допомозі". Червоний Хрест повинен мати доступ до поранених з обох сторін, наголосив він.

Автор: 

Австрія (957) путін (23740) Негаммер (53)


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Топ коментарі
+11
не вірте *****. Ніхто і ніколи.
продажних австріяк цей заклик не стосується.
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27.05.2022 19:42
+8
АГА. теперь понятно. почему австрия против членства Украины в ес
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27.05.2022 20:06
+6
телефонисты поцифические, *****...
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27.05.2022 19:42
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не вірте *****. Ніхто і ніколи.
продажних австріяк цей заклик не стосується.
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27.05.2022 19:42 Відповісти
сколько же адвкоатов у ДЬЯВОЛА ***** мать честная даже сам Папа Римский в кагорту эту затесался... тьфу гадость то прости Господи!
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27.05.2022 20:01 Відповісти
головний його адвокат - бабло газпуку+кацнефті
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27.05.2022 20:15 Відповісти
телефонисты поцифические, *****...
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27.05.2022 19:42 Відповісти
А Австрия готова Фирташа отдать? Алле ОП ,вы не хотите поинтересоваться? Нет?
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27.05.2022 19:46 Відповісти
З нашими полоненими взагалі-то велика проблема. Орки відловлюють на окупованих територіях ветеранів АТО/ООС, а то й просто хлопців, які служили свого часу в ЗСУ, оголошують їх військовополоненими та потім використовують як "обмінний фонд". Знаю декілька таких випадків по Харківській області.
Таким чином "обмінний фонд" у орків є фактично безмежним...
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27.05.2022 19:47 Відповісти
Для обмена таких пленных, Баканов должен собирать по Украине любителей "русского мира".
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27.05.2022 19:55 Відповісти
І почати з монобільшості. Та тих, хто її обирав. Ой,, це ж який відсоток від населення?
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27.05.2022 20:03 Відповісти
Негаммер такое ***** как и путин
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27.05.2022 19:50 Відповісти
Австрія нейтральна і в ***** на підсосі.
дзвонить ***** далі, шепошіться томними голосами - вам віри нуль, зеро.
сигнали їм ***** дав...
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27.05.2022 19:54 Відповісти
А австріяка не зає, шо ***** говорить одне, а робить зовсім інше?
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27.05.2022 19:54 Відповісти
Тому що вони прокинулись 24 лютого ц.р. у 07:30 ранку, а в їхній район вже зайшли орки. Ти не знав про це? Сумська, Чернігівська, Київська, Харківська, Херсонська, Запорізька. Люди прокинулись 24 лютого, а в їхньому селі чи місті вже орки стоять.
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27.05.2022 20:48 Відповісти
Брехня.
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27.05.2022 20:54 Відповісти
АГА. теперь понятно. почему австрия против членства Украины в ес
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27.05.2022 20:06 Відповісти
чуєш сігнали від *****? - бий по джерелу.
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27.05.2022 20:08 Відповісти
З боку х..ла, це не обмін - це торгівля заручниками!
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27.05.2022 20:12 Відповісти
не варто вірити куйлу і його підкуйловникам із Франції,Німеччини,Австрії,Угорщини,Туречини,Ізраїлю
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27.05.2022 21:45 Відповісти
ФСБ крыса
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27.05.2022 21:58 Відповісти
ПУТИН ТОЛЬКО СИДЕТЬ НОРМАЛЬНО НЕ МОЖЕТ ПОТОМУ ЧТО ОЧКО БОЛИТ )))
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27.05.2022 22:51 Відповісти
 
 