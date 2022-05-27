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Говорили про пальне, облік зруйнованого житла та повернення переселенців, - Зеленський провів нараду з урядовцями

нарада,зеленський,кабмін

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з членами Кабінету Міністрів щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади. У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента. 

Серед найактуальніших питань, які обговорювалися, – ситуація з постачанням пального в Україну, контроль цін та наявність його на АЗС на тлі зростання споживання, пожвавлення економіки й підготовка аграріїв до кампанії зі збору врожаю.

Урядовці доповіли Президентові про кроки, які здійснюються для задоволення попиту на пальне та створення запасів.

Крім того, Володимира Зеленського поінформували про те, що зроблено та що заплановано зробити стосовно обліку зруйнованого майна з метою залучення коштів донорів та конфіскованих активів Російської Федерації, а також про дані щодо заморожених коштів РФ в усіх країнах світу.

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Окрему увагу було приділено підготовці програми повернення до України тимчасово переміщених громадян, зокрема створенню для них робочих місць. Було наголошено, що держава має невідкладно повертати своїх громадян.

На нараді йшлося також про організацію роботи влади щодо тимчасово окупованих територій України.

Серед важливих питань зустрічі Президента з урядовцями було й завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії, а також перспективи й пропозиції стосовно організації навчального процесу в країні з 1 вересня.

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Автор: 

Зеленський (23653) Кабмін (14060)


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Топ коментарі
+12
Про горючее, блазень, нужно было думать еще в 2021 году. Когда вы разворовали неприкосновенный запас армии и не создали стратегический запас ГСМ, не смотря на предупреждение союзников о неизбежной войне с орками.
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27.05.2022 20:07
+11
Та ну! єму лєтать та бамбіть ахота!

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27.05.2022 20:19
+10
Для нього вона і не починалась
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27.05.2022 20:06
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27.05.2022 20:04 Відповісти
для нього війна знову закінчилась?
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27.05.2022 20:04 Відповісти
Для нього вона і не починалась
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27.05.2022 20:06 Відповісти
Ти наше ""усьо"!
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27.05.2022 20:04 Відповісти
саме так - Аве Буба!
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27.05.2022 20:13 Відповісти
Аве, Зе-цар! Так, мабуть, буде точніше.
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27.05.2022 20:31 Відповісти
***, ще не виграли війну, а вже потирають руки, щоб знову розпочати велике крадівництво
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27.05.2022 20:05 Відповісти
А керівник Охвісу Президента де? Стоїть в черзі на заправці?
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27.05.2022 20:05 Відповісти
нахер йому цей двіж, це робота підопічних)
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27.05.2022 20:33 Відповісти
капець в нас 20% території окуповано, мільйони в окупації, воно триздить з кимось про повернення людей... омг
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27.05.2022 20:07 Відповісти
Про горючее, блазень, нужно было думать еще в 2021 году. Когда вы разворовали неприкосновенный запас армии и не создали стратегический запас ГСМ, не смотря на предупреждение союзников о неизбежной войне с орками.
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27.05.2022 20:07 Відповісти
Зеленський казав що бачить мир в очках ***** та те що в нього в голові війна закінчилась
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27.05.2022 20:09 Відповісти
Та ну! єму лєтать та бамбіть ахота!

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27.05.2022 20:19 Відповісти
люфт вафель?
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27.05.2022 20:23 Відповісти
вафєл то точно....
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27.05.2022 20:26 Відповісти
але з поверненням, переселенці вимушені будуть почекати, доки дороги до їх домівок не відремонтують повністю. такі от плани.
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27.05.2022 20:22 Відповісти
а про сіль говорили?

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27.05.2022 20:25 Відповісти
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27.05.2022 20:29 Відповісти
А я думав, що будуть обговорювати виробництво зброї та ***********....
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27.05.2022 20:51 Відповісти
Когда служил на флоте у нас это называлось ППР-посидели,попи***ли,разошлись.
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27.05.2022 20:56 Відповісти
Государство должно было безотлагательно защитить своих граждан, а не бросить их на
произвол, должно было заботиться об Армии, а не из мести избавляться от самых толковых военных специалистов, (и это перед войной!), не разводить коррупцию и кумовство в верхних эшелонах власти, не ставить на руководящие должности недолуг по личным симпатиям и т. д.
Это всё имеет короткое название: вредительство!
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27.05.2022 22:35 Відповісти
ні,це називається ДЕРЖАВНА ЗРАДА
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28.05.2022 03:00 Відповісти
Пиз-ц.... Зеля.... Какой урожай? Какое строительство?
У тебя логистика жопа.... Таможня жопа.... Поставки и производство вооружения тоже....
В ВР сидят идиоты вроде Безуглой, которые реально работают на врага....
Без реформ судов, налоговой, силовых и таможни не будет экономики, инвестиций.
Ты не очистил свое окружение и правительство от рашинских лизоблюдов, идиотов, зашквареных крыс. Да и не хочешь этого делать.
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28.05.2022 10:08 Відповісти
 
 