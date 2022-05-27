Говорили про пальне, облік зруйнованого житла та повернення переселенців, - Зеленський провів нараду з урядовцями
Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з членами Кабінету Міністрів щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади. У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Серед найактуальніших питань, які обговорювалися, – ситуація з постачанням пального в Україну, контроль цін та наявність його на АЗС на тлі зростання споживання, пожвавлення економіки й підготовка аграріїв до кампанії зі збору врожаю.
Урядовці доповіли Президентові про кроки, які здійснюються для задоволення попиту на пальне та створення запасів.
Крім того, Володимира Зеленського поінформували про те, що зроблено та що заплановано зробити стосовно обліку зруйнованого майна з метою залучення коштів донорів та конфіскованих активів Російської Федерації, а також про дані щодо заморожених коштів РФ в усіх країнах світу.
Окрему увагу було приділено підготовці програми повернення до України тимчасово переміщених громадян, зокрема створенню для них робочих місць. Було наголошено, що держава має невідкладно повертати своїх громадян.
На нараді йшлося також про організацію роботи влади щодо тимчасово окупованих територій України.
Серед важливих питань зустрічі Президента з урядовцями було й завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії, а також перспективи й пропозиції стосовно організації навчального процесу в країні з 1 вересня.
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произвол, должно было заботиться об Армии, а не из мести избавляться от самых толковых военных специалистов, (и это перед войной!), не разводить коррупцию и кумовство в верхних эшелонах власти, не ставить на руководящие должности недолуг по личным симпатиям и т. д.
Это всё имеет короткое название: вредительство!
У тебя логистика жопа.... Таможня жопа.... Поставки и производство вооружения тоже....
В ВР сидят идиоты вроде Безуглой, которые реально работают на врага....
Без реформ судов, налоговой, силовых и таможни не будет экономики, инвестиций.
Ты не очистил свое окружение и правительство от рашинских лизоблюдов, идиотов, зашквареных крыс. Да и не хочешь этого делать.