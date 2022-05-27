"Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - Шольц підтримав відправлення зброї до зони бойових дій в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не повинна "зійти з рук" війна, тому Берлін має передати зброю Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє Spiegel.
"Цілком ясно: Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - сказав канцлер.
Шольц додав: тому є жорсткі санкції проти Росії, а також гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.
"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - наголосив канцлер.
Топ коментарі
+72 Mykola Trofimenko
показати весь коментар27.05.2022 20:10
+56 Benjie Lucic #475977
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+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.05.2022 20:16
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І знаєте що? В них дійсно немає зброї! Думаєте дарма Трамп так визвірявся на європейців, аби вони більше витрачали грошей на обороноздатність?
Ось, наприклад, скільки в них танків:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-41 [41]
225 «Леопард 2A5/2A6
78 Леопард 2A4 на хранении
19 «Леопард 2A7
1 Леопард 2A7V
61 ARV «BPz-3 Buffel»
З вуст Шольца це вже сприймаэться як знущання.
https://ic.pics.livejournal.com/aillarionov/14234704/1069545/1069545_600.png
Оденом України (з закруткою на спині).
Уверен - максимум на что он согласен - это шлемы и аптечки.
За 3 месяца них-я реально не помог урод.