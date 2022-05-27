"Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - Шольц підтримав відправлення зброї до зони бойових дій в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не повинна "зійти з рук" війна, тому Берлін має передати зброю Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє Spiegel.

"Цілком ясно: Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - сказав канцлер.

Шольц додав: тому є жорсткі санкції проти Росії, а також гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - наголосив канцлер.

Також читайте: Шольцу бракує лідерства та сміливості, - посол Мельник