Зафіксовано обстріли з території РФ прикордонних населених пунктів Сумщини, - ОК "Північ"
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".
"У період з 16:25 до 16:45 з території РФ в напрямку Середина-Буда (Україна) здійснено обстріл (11 приходів, попередньо з міномету калібру 120 мм). О 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Юр‘єво", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та щодо пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.
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