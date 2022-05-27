Зафіксовано обстріли з території РФ прикордонних населених пунктів Сумщини, - ОК "Північ"

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"У період з 16:25 до 16:45 з території РФ в напрямку Середина-Буда (Україна) здійснено обстріл (11 приходів, попередньо з міномету калібру 120 мм). О 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Юр‘єво", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та щодо пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

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