УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 403 9

Зафіксовано обстріли з території РФ прикордонних населених пунктів Сумщини, - ОК "Північ"

обстріл

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"У період з 16:25 до 16:45 з території РФ в напрямку Середина-Буда (Україна) здійснено обстріл (11 приходів, попередньо з міномету калібру 120 мм). О 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Юр‘єво", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та щодо пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3530)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ответ должен быть асимметричным, например, взрыв на каком-нибудь химкомбинате ростова.
показати весь коментар
27.05.2022 20:47 Відповісти
украине не отвечает на обстрелы из-за того что наш лидор не хочет злить путина?
показати весь коментар
27.05.2022 20:50 Відповісти
на огонь "блуждающего" 2Б11 у ДПСУ отвечать нечем, соответственно некому. Прилёты идут через голову наряда в глубину территории. И даже если и было бы чем, то надо знать, куда слать ответку.
показати весь коментар
27.05.2022 21:23 Відповісти
Совсем не надо знать. Надо лупить туда куда физически можем достать. Что там бензозаправок нет или подобного?
показати весь коментар
27.05.2022 22:42 Відповісти
Ждите ответа с Украины по рашисткий территории
показати весь коментар
28.05.2022 06:47 Відповісти
ну и ??? на 4 месяце войны можно б и ответить??? от души...
показати весь коментар
27.05.2022 21:08 Відповісти
ответ на ваши множественные вопросительные знаки выше.
показати весь коментар
27.05.2022 21:24 Відповісти
Мочить мразей рашистких беспощадно,победа будет за нами!
показати весь коментар
28.05.2022 06:49 Відповісти
нет политического решения ответки не будет
показати весь коментар
28.05.2022 08:08 Відповісти
 
 