На Східному напрямку 27 травня знищено до 60 окупантів, 2 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "27 травня, наші воїни знищили: особового складу – до 60; БМП – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 1; АТТ – 2".
Топ коментарі
+17 Чайка Київ
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+11 саша паламарчук
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+5 Іван Гриць
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Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу,
Мы согласны лизать ноги ******** стукачу,
Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена,
И любой мы жизни, рады только б не пришла война,
И народу наплевать.
Потребовалось чуть больше часа, чтобы стадия отрицания превратилась в стадию принятия
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3612 https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3612
На протяжении текущих суток, ударные группировки войск противника не сумели достигнуть каких-либо значительных успехов на основных операционных направлениях в этой зоне.. Лишь на отдельных участках отмечается достаточно незначительное продвижение передовых подразделений противника. И судя по всему, среднесуточные темпы продвижения передовых подразделений противника, в полосах наступления его ударных группировок, опять упали до минимальных значений, причём даже на тактическом уровне.
В частности...
На Изюмском направлении, противник осуществлял интенсивное огневое воздействие на передовые позиции подразделений ВСУ, а так же пытался наносить огневое поражения по целям в их ближайшем тактическом тылу. Вместе с тем, командование войск противника на этом направлении осуществляло активную подготовку к возобновлению массированного наступления на Славянск, а так же северо-восточнее него. С этой целью противник осуществлял перегруппировку войск тактического масштаба, пополнял и снабжал свои передовые подразделения живой силой, ВВТ, предметами МТС.
Отмечается прибытие в зону ответственности Изюмской группировки войск противника сводной группы ЦСН "Сенеж" (Солнечногороск) для участия в штурмовых действиях на направлении Довгеньке - Мазановка. Ориентировочные сроки ввода в бой данного подразделения (до двух усиленных взводов) - 28.05. - 29.05.
За текущие сутки противник силами одной БТГр на данном направлении предпринял лишь одну попытку атаковать передовые позиции ВСУ по направлению Сухая Каменка - Богородичное, с одновременными действиями по охвату этих же позиций вдоль реки Северский Донец (по его правому берегу).
Однако, успеха не имел, после огневого налёта украинской артиллерии по боевым порядкам наступающего подразделения противника и 2-х часовой интенсивнойт перестрелки, подразделение противника было вынуждено отойти на исходный рубеж...
На Лиманском направлении продолжаются упорные и ожесточённые бои подразделений ВСУ с достаточно мощной тактической группой противника, пытающейся полностью выбить их на правый берег реки на участке Пришиб - Закитное, прорваться к Райгородку и развить наступление на Славянск с северо-востока...
Как оказалось, вчерашнее сообщение о том, что якобы "Лиман полностью оставлен нашими войсками"... мягко говоря, было несколько преувеличиным. Подразделения ВСУ на 13.00 продолжали удерживать позиции в северо-западной и юго-восточной частях города, при этом в самом городе не прекращаются бои и перестрелки, хотя на здании администрации уже висит красный флаг и флаг так называемой "днр". Кроме того, противник стремится выйти к Старому Каравану и Брусовке. С этой же целью, противник попытался сегодня атаковать позиции ВСУ у Озёрного, пытаясь сходящимися ударами всё-таки выбить наши войска на противоположный берег реки...
На этом направлении противник оперирует, по крайней мере, 4-мя БТГР (одна из которых - танковая , остальные мотострелковые) и достаточно мощной артиллерийской группой, включая по крайней мере - 1 батарею орудий большой мощности (самоходная 203-мм пушка 2С7 "Пион") и огневой взвод ТОС-1А "Солнцепёк". Однако, не смотря на значительные силы, ничего существенного за сегодня ему добиться не удалось...
В ходе своих попыток продвигаться вперёд, противник на определённое время утратил централизованное управление боевыми действиями со стороны своего командования и бои за Лиман по сути распались на отдельные ожесточённые стычки в частном секторе города и лесные бои пехотных групп при поддержке бронтехеники в окрестностях города и пойме реки Северский Донец.
Кроме того, командование войск противника в этой операционной зоне продолжает вынашивать планы, касаемо "прыжка за Северский Донец" на участке Закитное - Шипиловка. По крайней мере, отмечается переброска "сокращённой" БТГр (вероятно из состава 35-й омсбр 41-й ОА ЦВО) через Кременную в сторону... вы не поверите, ага - Белогоровки... Всего до 12-и БМП-2, 8 танков и 4-х орудийная гсабтр из 4 единиц 152-мм САУ 2С3 "Акация"... Напомню, в тамошем лесу российское военное командование так же спрятало - порядка 6-и секций ПМП и 2 катера-буксировщика...
Такая настойчивость противника в его желании обязательно принять водные процедуры... поясняется достаточно просто - удачное форсирование Северского Донца в любой точке на этом участке - резко ускоряет и упрощает, собственно, окружение украинских войск в Лисичанске и Донецке... А по-тому, вполне логично, что противник всё-таки попытается форсировать здесь реку, причём, скорее всего, сразу в нескольких местах...
Что касается, непосредственно, самого Северодонецка, то сегодня, как я вчера и спрогнозировал - противник попытался продвинутся сразу на трёх участках. Действуя со строны Пурдовки, через Боровское и в районе Устиновки в направлении на Белую Гору и южные окраины Лисичанска.
По сведениям нашего ГШ, все атаки противника, собственно, на Северодонецк оказались безрезультатными, а противнику удалось на 1.5 км продвинутся лишь в районе Устиновки. Однако, циркулирует в целом ряде источников и альтернативная информация о том, что противнику якобы всё же удалось прорваться за Объездную улицу Северодонецка между Автовокзалом города и кафе "Вариант", в частности занять гостиничный комплекс "Мир"... Лично у меня этому подтверждений нет... Потому, вы, уважаемые читатели, в праве судить об этом самостоятельно...
После моих вчерашних "диких заявлений" о "слегка дебильной" методологии организации наступления командованием попаснянской группировки, там видать всё-таки решили вернуться к проверенному способу концентрации усилий на приоритетніх направлениях... Сегодня, они решили сосредоточится "всего" на двух участках наступления, вместо пяти...
Правда, скажу сразу - это им помогло весьма слабо...
Первым, и надо понимать, главным участком приложения усилий попаснянской группировки стала её попытка прорыва на север, между Комышувахой и Белогоровкой. Так сказать, "направление главного удара" по-умолчанию, на встречу застрявшим на Северском Донце упорантам из "центрового" военного округа, с целью окружить таки, в конце концов, злобных укров в Лисичанске и Северодонецке.
Однако, сами укры, нихера не были согласны с такой постановкой вопроса. Потому, атака от Васильевки и Липового в сторону Ныркового, мягко говоря, не получила особого развития. Впрочем, такого же рода действия в сторону Врубовки со стороны южных окраин Комышувахи так же окончились безрезультатно, ибо, как оказалось, укры от Комышувахи никуда далеко не ушли и встретили продвигающиеся с юга мелкие пехотные группы противника, усиленные бронетехникой, шквальным огнём с хорошо замаскированных позиций.
Последующие попытки этой же группы, на худой конец, опять прорваться к дороге Бахмут - Лисичанск между Белогоровкой и Берестовым, тоже были встречены шквальным огнём подразделений ВСУ из-за дороги и потому, поцеловать край асфальта этого "священного тракта" наступающим не удалось. Но возможность шмалять по самому тракту из разнообразного тяжёлого и группового пехотного вооружения им удалось сохранить...
Несколько южнее всего этого флэш-моба, моё вчерашнее предсказание о вполне вероятной попытке противника прорваться в район посёлка Видродження, сегодня тоже подтвердилсО. Оно и понятно... только слепой не заметил бы возможность зайти во фланг и тыл нашим подразделениям, которые обороняются у Семигорья и удерживают район Новолуганское - Гольмовской...
В общем, с утреца... скрепное воинство ринулось одновременно от Пилипчатино и от Троицкого прямо в сторону Видродження. Но, туда оно не попало...а заехало в соседний посёлок - Медная Руда (это соседнее село, чуть севернее Видродження). Кроме того, противник сумел несколько улучшить своё положение и в районе, собственно, Пилипчатино, продвинувшись приблизительно на 2 км в сторону Покровского. Однако, после стольких свершений за один день... "они устали" и остановились. Устать им так же помогла и украинская арта... которая последовательно накрывала ближние тылы этой группы войск противника в процессе всего её передвижения и маневрирования несколько раз.
В общем, надо полагать, командование попаснянской группировки войск противника, начинает всё больше терять интерес к практически бесплодным таранам украинской обороны на севере своей зоны ответственности. Зато весьма живо начинает интересоваться возможностью обойти с тыла наши подразделения у Семигорья и Новолуганского путём прорыва к Зайцево, через дорогу М-03 и заодно очевидной перспективой охватить Бахмут с юга...
Только вот есть проблемка небольшая.
Оба эти участка находятся на ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ флангах попаснянской группировки. Поэтому, судя по всему, имея приказ наступать и там, и там, её командование просто по-умолчанию чисто физически не сможет сконцентрировать весь возможный максимум своих сил и средств на каком-то одном из них... без того, что бы не "оставить какой-то из них в покое".
Но и тут "засада"... отказаться от наступления на север, ради окружения украинских войск северо-восточнее Горловки, означает окончательно похоронить надежды на "победу под Северодонецком" ("укры" сами себя не окружат). И в то же время, если всеми силами и средствами ринуться на север, плюнув на Семигорье и Новолуганское, оставив кое-какие заслоны, то вполне вероятно "укры" сами ударят из этого района на северо-восток и начнут пробиваться на Попасную, выходя на тылы всей этой шоблы...
Дилема, ***...
Посмотрим, как росиянский "аКадемик", в генерал-лейтенанстких эполетах, который тут рулит, попробует её разрешить...
Машовец