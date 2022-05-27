Через позицію Угорщини у ЄС пропонують заборонити імпорт російської нафти лише морем, — Bloomberg
За даними джерел агентства Bloomberg, Лідери окремих країн Європейського Союзу схиляються до часткового ембарго на російську нафту через позицію Угорщини. Вони пропонують заборонити імпорт морським шляхом, натомість постачання через трубопроводи лише обмежити.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Зазначається, що уряди ЄС обговорюють з Європейською радою та Єврокомісією план, згідно з яким поставки нафти через нафтопровід "Дружба" на певний період будуть звільнені від заборони на транспортування. Йдеться про те, що такий компроміс дасть Угорщині час на адаптацію до умов припинення поставок російської нафти.
У виданні зазначили, що минулого року Росія доставляла за добу через нафтопровід "Дружба" близько 720 тисяч барелів нафти. Для порівняння, морським шляхом транспортувалося 1,57 мільйона барелів на добу.
Менше з тим, цей план не має одностайної підтримки. Деякі країни раніше виступали проти розділення заборони на постачання нафти морським шляхом і через трубопроводи. Уряди цих країн побоюються, що це непропорційно вдарить на поставки цього енергоресурсу — і на когось обмеження вплинуть більше.
В уряді Угорщини переконують, що нафтове ембарго завдасть занадто великої шкоди для економіки країни. Водночас ЄС запропонував Угорщині та Словаччині запровадити такі санкції до кінця 2024 року, а Чехії — до червня того ж року, оскільки вони сильно залежать від російської нафти.
Але в Угорщині заявили, що підтримають ембарго, лише якщо воно стосуватиметься морських постачань нафти.
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в Усіх країнах демократія - влада більшості.
А тут всі країни єс за ембарго, одна тільки Угорщина проти. І приймають рішення "проти".
Влада меншості!
Йшов 3 місяць війни. ЄС не удосужилось ще навіть нафтове ембарго накласти. А свіфт заборонили тільки для 10% російських банків.
І сказати, що це українські санкції проти росії!
А воарос угорщини вирішується перекриттям нафтопроводу дружба.
А вирішення питання Угорщини хай поки відкладуть.
Так інгі країни європи теж розуміють, що у них будуть убитки, але вони вме одно згідні на ембарго! Щоб допомогти Україні, в якій війна!
Угорщині пофіг на Україну!
Хай тепер весь світ дивиться, як веде себе Угоршина під час війни, і, якщо в Угорщині колись буде війна - щоб ніхто їй не допомагав!
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
Хай керівництво європи налагодить поставки Угорщині нафти з морських портів!
І скаже: "В чому проблема? Ось вам нафта!"
Я думаю нам потрібно розкрити нафтопровід дружба і забрати звідти стільки нафти, скільки можливо. Щоб компенсувати собі все.
У відповідь на це - росія перекриє нафтопровід дружба. І ми скажемо венгрії: "Ми не винні, росія сама перекрила".
І, в залежності від цього, він буде вирішувати воювати далі чи ні.
Навіть одне нафтове ембарго, можливо, зможе зупинити війну.