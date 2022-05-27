Через позицію Угорщини у ЄС пропонують заборонити імпорт російської нафти лише морем, — Bloomberg

За даними джерел агентства Bloomberg, Лідери окремих країн Європейського Союзу схиляються до часткового ембарго на російську нафту через позицію Угорщини. Вони пропонують заборонити імпорт морським шляхом, натомість постачання через трубопроводи лише обмежити.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що уряди ЄС обговорюють з Європейською радою та Єврокомісією план, згідно з яким поставки нафти через нафтопровід "Дружба" на певний період будуть звільнені від заборони на транспортування. Йдеться про те, що такий компроміс дасть Угорщині час на адаптацію до умов припинення поставок російської нафти.

У виданні зазначили, що минулого року Росія доставляла за добу через нафтопровід "Дружба" близько 720 тисяч барелів нафти. Для порівняння, морським шляхом транспортувалося 1,57 мільйона барелів на добу.

Менше з тим, цей план не має одностайної підтримки. Деякі країни раніше виступали проти розділення заборони на постачання нафти морським шляхом і через трубопроводи. Уряди цих країн побоюються, що це непропорційно вдарить на поставки цього енергоресурсу — і на когось обмеження вплинуть більше.

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В уряді Угорщини переконують, що нафтове ембарго завдасть занадто великої шкоди для економіки країни. Водночас ЄС запропонував Угорщині та Словаччині запровадити такі санкції до кінця 2024 року, а Чехії — до червня того ж року, оскільки вони сильно залежать від російської нафти.

Але в Угорщині заявили, що підтримають ембарго, лише якщо воно стосуватиметься морських постачань нафти.

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