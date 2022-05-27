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Новини Санкції проти Росії
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Через позицію Угорщини у ЄС пропонують заборонити імпорт російської нафти лише морем, — Bloomberg

нефть

За даними джерел агентства Bloomberg, Лідери окремих країн Європейського Союзу схиляються до часткового ембарго на російську нафту через позицію Угорщини. Вони пропонують заборонити імпорт морським шляхом, натомість постачання через трубопроводи лише обмежити.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське

Зазначається, що уряди ЄС обговорюють з Європейською радою та Єврокомісією план, згідно з яким поставки нафти через нафтопровід "Дружба" на певний період будуть звільнені від заборони на транспортування. Йдеться про те, що такий компроміс дасть Угорщині час на адаптацію до умов припинення поставок російської нафти.

У виданні зазначили, що минулого року Росія доставляла за добу через нафтопровід "Дружба" близько 720 тисяч барелів нафти. Для порівняння, морським шляхом транспортувалося 1,57 мільйона барелів на добу.

Менше з тим, цей план не має одностайної підтримки. Деякі країни раніше виступали проти розділення заборони на постачання нафти морським шляхом і через трубопроводи. Уряди цих країн побоюються, що це непропорційно вдарить на поставки цього енергоресурсу — і на когось обмеження вплинуть більше.

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В уряді Угорщини переконують, що нафтове ембарго завдасть занадто великої шкоди для економіки країни. Водночас ЄС запропонував Угорщині та Словаччині запровадити такі санкції до кінця 2024 року, а Чехії — до червня того ж року, оскільки вони сильно залежать від російської нафти.

Але в Угорщині заявили, що підтримають ембарго, лише якщо воно стосуватиметься морських постачань нафти.

Також дивіться: "Якось не так вони бачать світ", - Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти. ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (2256) нафта (5480) санкції (11750) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+11
Хто? Україна транзитує нафту в Угорщину!! То хто імпотент???)))
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27.05.2022 21:18
+9
ЕС пляше під угорщіну, вщіпнить мене...
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27.05.2022 21:28
+8
Морем туди йде дві третини нафти. Це краще ніж нічого і це вже доволі відчутний удар по рф.
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27.05.2022 21:18
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27.05.2022 21:12 Відповісти
Хто? Україна транзитує нафту в Угорщину!! То хто імпотент???)))
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27.05.2022 21:18 Відповісти
Як в анекдоті: а нас то за що?
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27.05.2022 21:28 Відповісти
А Угорщина транспортує Україні до 80% газу. І?
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27.05.2022 21:45 Відповісти
Ну да.... Авария.... И все.
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28.05.2022 10:11 Відповісти
І чим це допоможе?
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27.05.2022 21:18 Відповісти
Мадяри забувають що нафтогін ДРУЖБА до мадярщини іде Україною. І нам достатньо перекрити краник. Отоді ніякий Орбан їх не спасе.
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28.05.2022 04:39 Відповісти
Морем туди йде дві третини нафти. Це краще ніж нічого і це вже доволі відчутний удар по рф.
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27.05.2022 21:18 Відповісти
Куди морем йде, у Словаччину та Угорщину?
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27.05.2022 22:45 Відповісти
В Європу.
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27.05.2022 23:50 Відповісти
Кто в курсе, а можно зерно транспортировать по нефтепроводу?
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27.05.2022 21:19 Відповісти
Ні!! То вже буде зерногін!!!)))
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27.05.2022 21:26 Відповісти
Цемент же якось дують.
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27.05.2022 22:46 Відповісти
Украина качает мадьярам рашистскую нефть еще и из штанов выпрыгиваем чтобы санкции вводили
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27.05.2022 21:22 Відповісти
теперь ты знаешь что такое социанальная несправедливость)
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27.05.2022 21:25 Відповісти
Орбанское правительство пример лицемерия. Всему миру плачет, что не может отказаться от российской нефти из-за дороговизны. А с другого отпускает топливо своим по демпинговым ценам. У венгров это 1,22€ за литр бензина A-95. В остальной Европе - около 2€ или даже больше.
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27.05.2022 21:27 Відповісти
А чого не заборонять,лише повітрям?
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27.05.2022 21:28 Відповісти
ЕС пляше під угорщіну, вщіпнить мене...
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27.05.2022 21:28 Відповісти
Це влада меншості получається.
в Усіх країнах демократія - влада більшості.
А тут всі країни єс за ембарго, одна тільки Угорщина проти. І приймають рішення "проти".
Влада меншості!
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27.05.2022 21:42 Відповісти
Угорщина - ЕС. Не знав?
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27.05.2022 21:56 Відповісти
Когда они вступили в ЕС, у них было другое правительство. Без Орбана и иобиков.
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27.05.2022 23:00 Відповісти
Треба щоб трубі щось зломалося.
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27.05.2022 21:29 Відповісти
Підірвати ту трубу Дружба та звалити провину на кацапів!
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27.05.2022 21:30 Відповісти
Люся відморозиться і скаже-Проє..алі !!!)))
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27.05.2022 21:42 Відповісти
Предлагают Украине самой решить вопрос венгерского нефтяного эмбарго
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27.05.2022 21:34 Відповісти
По ходу германия и франция нашли для себя удобного козла отпущения в виде венгрии.
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27.05.2022 21:36 Відповісти
Ідіоти.

Йшов 3 місяць війни. ЄС не удосужилось ще навіть нафтове ембарго накласти. А свіфт заборонили тільки для 10% російських банків.
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27.05.2022 21:39 Відповісти
Нефтепровод по которому идет нефть из ********* в Угорщину давно вызывает опасения экологов да и война идет , всякое может случиться. Бедная Венгрия, но что делать, ваш босс поставил не на ту лошадь в забеге. Ну ничего, можно зимой топить и кизяками
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27.05.2022 21:40 Відповісти
Зазначається, що уряди ЄС обговорюють з Європейською радою та Єврокомісією план, згідно з яким поставки нафти через нафтопровід "Дружба" на певний період будуть звільнені від заборони на транспортування. Враховуючи позицію ЄС по наданні Україні членства в ЄС і позицію Угорщини по наданні Україні зброї Україна в одностороньому порядку накладає нафтове ембарго на Угорщину , як країну ЄС через перекриття нафтопроводу "дружба" на невизначений термін ,до прийняття України в ЄС (не в кандидати в члени ЄС,а як рівноправного ЧЛЕНА ЄС)
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27.05.2022 21:41 Відповісти
Tut polucajetsia 4 stranam Germaniji,Slovakiji,Cexiji i Vengriji ecio jest Polsa i Baltijskije strani no te otkazalis i tocno nebudet zakupat neft v liubom variante.Propuskajemaja mocnost jest 66 miliona ton jest Druzba.
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27.05.2022 21:42 Відповісти
Північна гілка,це Німеччина,а Південна гілка,то Угорщина,Словакія і Чехія!! Але проти ембарго лише *******!!!)))
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27.05.2022 21:55 Відповісти
Нафтопровод дружба треба було перекрить ще в перший день війни!
І сказати, що це українські санкції проти росії!
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27.05.2022 21:44 Відповісти
*******, а трубу мы взорвем
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27.05.2022 21:46 Відповісти
Вопрос тільки в угорщині.
А воарос угорщини вирішується перекриттям нафтопроводу дружба.
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27.05.2022 21:49 Відповісти
Хай приймають ембарго поки що без Угорщини!
А вирішення питання Угорщини хай поки відкладуть.
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27.05.2022 21:51 Відповісти
Угоршина каже, що проти ембарго тільки по економічним причинам. Мовляв у них будуть убитки через це.
Так інгі країни європи теж розуміють, що у них будуть убитки, але вони вме одно згідні на ембарго! Щоб допомогти Україні, в якій війна!
Угорщині пофіг на Україну!

Хай тепер весь світ дивиться, як веде себе Угоршина під час війни, і, якщо в Угорщині колись буде війна - щоб ніхто їй не допомагав!
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27.05.2022 21:55 Відповісти
Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
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27.05.2022 21:59 Відповісти
Так хай дадуть Угорщині нафту!
Хай керівництво європи налагодить поставки Угорщині нафти з морських портів!
І скаже: "В чому проблема? Ось вам нафта!"
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27.05.2022 21:59 Відповісти
Скільки в Україні росія взірвала нафтобаз!
Я думаю нам потрібно розкрити нафтопровід дружба і забрати звідти стільки нафти, скільки можливо. Щоб компенсувати собі все.
У відповідь на це - росія перекриє нафтопровід дружба. І ми скажемо венгрії: "Ми не винні, росія сама перекрила".
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27.05.2022 22:07 Відповісти
Украина должна перестать гнать кацапскую нефть через Украину !!
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27.05.2022 22:31 Відповісти
Што ви гаваріте! А бєня каламойскій сагласєн на такой самнітєльний гєшефт?
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27.05.2022 22:57 Відповісти
путін дивиться чи спроможна європа прийняти нафтове ембарго.
І, в залежності від цього, він буде вирішувати воювати далі чи ні.

Навіть одне нафтове ембарго, можливо, зможе зупинити війну.
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27.05.2022 23:10 Відповісти
Краник в Україні перекрити, і тоді достатньо заборони морем.
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27.05.2022 23:22 Відповісти
Евросоюзу выгодна позиция Венгрии. И она ссылается на неё., чтоб не вводить санкции. Похоже на договорняк.
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27.05.2022 23:34 Відповісти
Забороняйте морем , трубу ми самі прикриємо (на ремонт).
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27.05.2022 23:44 Відповісти
Когда Украина отказалась от третьего ядерного потенциала согласно Будапештского меморандума надо было договариваться не с США Англией Францией и Китаем а с Угорщиной и забить там для ее желание поторговать с РФ во время войны в Европе.
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28.05.2022 00:25 Відповісти
что скажет зеленский на перекрытие Дружбы?
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28.05.2022 00:56 Відповісти
От суки продажні!!! То свіфт відключили тільки деяким незначним банкам, тепер ембарго нафти тільки морем!!! Противно!!!! На фіга нам таке ЄС?
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28.05.2022 01:32 Відповісти
 
 