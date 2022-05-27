Російський Генштаб віддав наказ по військових округах про формування резервних батальйонів, - СІТ
Російський Генштаб розіслав військових округах наказ про формування резервних батальйонів із офіцерів, контрактників і резервістів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, повідомляє РБК-Україна
Група CIT отримала доступ до наказу Генштабу РФ від 11 травня. У ньому військові округи зобов'язали підготувати резервні батальйони, які відправлять на 30-денне навчання на полігонах по всій Росії.
Ці орієнтовно 60-70 батальйонів, на думку Левієва, можуть відправити до України для заміни підрозділів, що втратили боєздатність. Експерт припустив, що це поповнення російського угруповання – остання можливість ротації без оголошення мобілізації.
"Резервні батальйони можуть бути сформовані з офіцерів, контрактників, які ще не беруть участі у війні в Україні, а також резервістів, яких переконали підписати короткотерміновий контракт", – заявив Левієв.
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ну що б як діди...
Можливо там також набирають резерв-заград....