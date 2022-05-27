США не розглядають військове втручання для розблокування портів України, - Пентагон
Сполучені Штати не планують військового втручання для розблокування експорту українського зерна Чорним морем.
Про це на брифінгу в п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він наголосив, що у світі занепокоєні продовольчою кризою через блокаду Росією українських портів у Чорному морі.
"Але президент (Байден - ред.) чітко заявив, що американські військові не воюватимуть в Україні. Це стосується і неба над Україною, і потенційного військово-морського конфлікту з Росією", - зазначив Кірбі.
Речник Пентагону нагадав, що деякі європейські країни зголосилися допомогти з вивезенням зерна залізницею.
"Міжнародна спільнота свідома того, як Путін перетворює тему продовольства на зброю", - додав він.
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