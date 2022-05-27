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Новини Війна
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США не розглядають військове втручання для розблокування портів України, - Пентагон

пентагон,кірбі

Сполучені Штати не планують військового втручання для розблокування експорту українського зерна Чорним морем.

Про це на брифінгу в п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він наголосив, що у світі занепокоєні продовольчою кризою через блокаду Росією українських портів у Чорному морі.

"Але президент (Байден - ред.) чітко заявив, що американські військові не воюватимуть в Україні. Це стосується і неба над Україною, і потенційного військово-морського конфлікту з Росією", - зазначив Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не планують залучати військових до вивезення зерна з України, - Пентагон

Речник Пентагону нагадав, що деякі європейські країни зголосилися допомогти з вивезенням зерна залізницею.

"Міжнародна спільнота свідома того, як Путін перетворює тему продовольства на зброю", - додав він.

Автор: 

зерно (3112) Пентагон (1414) Чорне море (1658) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+10
Правильно, что не розглядают. Пусть негры и тунеядские макаки берут пример с руского дедушки
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27.05.2022 21:27
+5
Та й не треба, зброю давайте і побільше
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27.05.2022 21:29
+5
і це помилка.
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27.05.2022 21:32
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Правильно, что не розглядают. Пусть негры и тунеядские макаки берут пример с руского дедушки
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27.05.2022 21:27 Відповісти
)) так сама ленка уже последние окологоловные плавники от скумбрии без соли обсасывает.
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27.05.2022 21:31 Відповісти
походу соли нет у нас
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28.05.2022 23:51 Відповісти
Та й не треба, зброю давайте і побільше
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27.05.2022 21:29 Відповісти
Ну не надо зерна, так не надо. Раз дедушка Байден сказал.
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27.05.2022 21:30 Відповісти
США просто мають витримку,і сміються немов удав, типу бушмастер!Хлопці,чи то американці,чи азербайджанці, всі ми будемо знищувати кацапів!!!
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27.05.2022 21:31 Відповісти
і це помилка.
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27.05.2022 21:32 Відповісти
Конечно не розглядають и пару недель розглядать не будуть, пока РСЗО не поставят в Украину. А уж опосля Кстати по последним опросам уже 43% американцев поддерживают уже введение американских войск в Украину, а скоро и промежуточные выборы в Конгресс намечаются, лето будет очень интересным, а до осени раиссия может и не дожить
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27.05.2022 21:34 Відповісти
cама заява про те, що таке питання не знімається з повісткі?
і кремлівська каналіцазація не стримае напор сцаніни з кремелю...
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27.05.2022 21:36 Відповісти
Мені вже навіть цікаво чим усе це закінчитьця, без втручання сша...
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27.05.2022 21:41 Відповісти
когда пойдет поток голодных арабов и афроафриканцев в Италию, Испанию, Германию, Францию ... надо подождать
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27.05.2022 22:07 Відповісти
У кацапов есть всеми ими хорошо понимаемое понятие "опустить"! Для тех,кто не знал: трахнуть в задницу,облить спермой, притронуться половым членом. Но известно,что у кацапов нет запрета касания к деткам!!! А если нет,то и сами кацапы вне закона!!!
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27.05.2022 21:42 Відповісти
Думаю в скором будущем, будут россии помогать блокировать наш порт.
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27.05.2022 21:43 Відповісти
діда, ти баран.
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27.05.2022 22:03 Відповісти
Зараз треба потрохи військові уораблі росії знищувати в чорному морі.
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27.05.2022 21:47 Відповісти
Дык никто на вас и не рассчитывал. Вы ж только иракцев и афганцев нищих убивать умеете.
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27.05.2022 22:04 Відповісти
Це означає що США впевнені що надане озброєння допоможе ЗСУ самостійно вирішити питання розблокування портів.
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27.05.2022 22:30 Відповісти
Корміть тоді самі Африку
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27.05.2022 23:06 Відповісти
Боягузи!!!!!!
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28.05.2022 01:28 Відповісти
 
 