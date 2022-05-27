Путін досі не досяг жодної стратегічної цілі у війні з Україною і не готовий до мирних переговорів, - Пентагон
Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України президент РФ Володимир Путін не виявляє бажання вести мирні переговори з Києвом.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Кірбі зазначив, що Путін досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.
"Він не забрав суверенітет України - навпаки, він показав українцям, наскільки важлива незалежність, і вони борються за неї щодня. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, крім Маріуполя", - пояснив речник Пентагону.
Разом з тим, на думку Кірбі, Путін не готовий до переговорів і найближчим часом не варто на них розраховувати.
"Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", - сказав він.
"Путін не виявив жодного інтересу до дипломатичного врегулювання. Він показав, що готовий продовжувати війну на Донбасі: продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, наносити авіаудари на меншій території України", - додав спікер Пентагону.
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·https://twitter.com/whoiissme/status/1530162540877168643 6 ч
В Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане прекращено вещание российских телеканалов.
Що це за наративи такі? Тобто можна закатувати десятки тисяч людей і потім сідати за стіл переговорів?
@BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1530238665355665408
План путіна по захопленню Украіни зі слів військового експерта Жданова -Донецька і Луганська області -Запоріжській і Дніпрпетровська -Херсон і Миколаїв -Одеса і Молдова,в крайньому випадку Придністров'я За його словами такий план вже затверджений путіним!