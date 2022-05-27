Кулеба після розмови з Блінкеном: Ще більше важкого озброєння на шляху зі США до України

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном постачання важкого озброєння Україні.

Про це Кулеба написав в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас його наближається ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії" - написав Кулеба.

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