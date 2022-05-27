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Кулеба після розмови з Блінкеном: Ще більше важкого озброєння на шляху зі США до України

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном постачання важкого озброєння Україні.

Про це Кулеба написав в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас його наближається ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії" - написав Кулеба.

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Автор: 

Держдепартамент США (1612) зброя (7430) США (22455) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+16
Красуня Жива! 25 травня «Дніпро Оперативний», посилаючись на заступника начальника ВА Кривого Рогу Вікторію Третяк, повідомив, що захисниця Маріуполя Катерина Романова загинула у бою. На щастя, у четвер, 26 травня, її мати спростувала цю інформацію - дівчина жива.😍
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27.05.2022 21:57
+10
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27.05.2022 21:51
+7
будем надеяться что это не божья роса зеленая моча в глаза избирателей
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27.05.2022 21:46
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будем надеяться что это не божья роса зеленая моча в глаза избирателей
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27.05.2022 21:46 Відповісти
Кулєба, а хіба Блінкен із якоїсь країни ЄС, котра за бла -бла -бла,бе- бе-бе від Кулєби надзвичайно допомагає України , наприклад через Угорщину блокуючи нафтове ембарго для рашиста.????
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27.05.2022 21:51 Відповісти
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27.05.2022 21:51 Відповісти
😄👍
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27.05.2022 21:53 Відповісти
Кстати, я считаю не правильным что 15 минут воздушной тревоги в начале, и 15 в конце. Серена должна ******* все время пока тревога. Шоб дибилы знали за что проголосовали!!! Особенно те которые живут в эпицентре громофона
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27.05.2022 21:56 Відповісти
А если не зебил, живешь на 9 этаже, а сирена над тобой? Причем премерзкая. Аж стены дрожат
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27.05.2022 22:17 Відповісти
неправильным
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01.06.2022 03:54 Відповісти
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27.05.2022 22:11 Відповісти
Сліпий казав - побачим. Окрім 90 гаубиць та 144 тисячі артилерійських снарядів до них поки ще з важкого озброєння нічого немає.

Користувач Twitter коментував пост з аналогічними даними від Jack Detsch. Він спробував оцінити: 90 гаубиць і 144 тисячі снарядів - це мало? багато? достатньо?

"Якби всі 90 гаубиць відстрілювали б по 3 снаряди на хвилину, то знадобиться 388800 снарядів на 1 повний день ведення вогню".
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27.05.2022 21:53 Відповісти
То же самое блеет дикая русня во всех соцсетях и коментах в ютюб.
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27.05.2022 21:59 Відповісти
Vet ne tolko amerikansi dali snariadi no i drugyje strani toze i ecio dast.Excalibur v tom cysle takze,vot eti tak nado scytat
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27.05.2022 22:28 Відповісти
не баись твоим кацапам хватит - уже воют на болотах
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27.05.2022 23:25 Відповісти
таки відрізняють амеріканці Україну від зеленого хамовитого зелення.
німці можуть і не відрізніти..
зелена дімломатія - сестра кацапської.
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27.05.2022 21:56 Відповісти
Красуня Жива! 25 травня «Дніпро Оперативний», посилаючись на заступника начальника ВА Кривого Рогу Вікторію Третяк, повідомив, що захисниця Маріуполя Катерина Романова загинула у бою. На щастя, у четвер, 26 травня, її мати спростувала цю інформацію - дівчина жива.😍
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27.05.2022 21:57 Відповісти
Третий месяц читаю эту новость и смотрю на фото Кулебы. Хочется верить, конечно.
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27.05.2022 22:02 Відповісти
**** там розглядати? Або даєте, або ні. Якщо даєте з певними умовами, назвіть їх. Ми їх приймемо миттєво! І вони це знають! Так шо це все фігня, вони просто вважають, що недаостатньо багато померло кацарилих та наших, от і все.
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27.05.2022 22:12 Відповісти
п*здун його фамiлiя.
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27.05.2022 22:12 Відповісти
США нададуть все що просите і що не просите там краще знають потребу українського війська ваша задача не про@,бати як ви зекомандос вмієте це робити.
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27.05.2022 22:14 Відповісти
кацапы на ветке - не нойте все равно вас эти гаубицы будут ******* "Бегите Глубцы" .. пока мост целый ..
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27.05.2022 23:30 Відповісти
Знаючи про наявність деструктивного, антиамериканського лоббі в ОПі (путінферштейн) америкоси почали поширювати завідомо виключну інформацію про хід виконання ленд лізу. А тим часом збройні сили опановують зброю без відома і згоди ОПи. А що їм доповідати в Кремль ? Непорядок, однако.
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28.05.2022 03:07 Відповісти
Из прошлого раза столько дали , Что Мариуполь сдали , теперь Изюм,Лиман и Северодонецк . Помощь какая то неправильная.
Может пора самим делать вооружение. Пока страну до конца не просрали.
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28.05.2022 08:38 Відповісти
 
 