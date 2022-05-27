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Кулеба після розмови з Блінкеном: Ще більше важкого озброєння на шляху зі США до України
Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном постачання важкого озброєння Україні.
Про це Кулеба написав в твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Розмовляв з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас його наближається ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії" - написав Кулеба.
Топ коментарі
+16 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар27.05.2022 21:57
+10 саша паламарчук
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+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.05.2022 21:46
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божья росазеленая моча в глаза избирателей
Користувач Twitter коментував пост з аналогічними даними від Jack Detsch. Він спробував оцінити: 90 гаубиць і 144 тисячі снарядів - це мало? багато? достатньо?
"Якби всі 90 гаубиць відстрілювали б по 3 снаряди на хвилину, то знадобиться 388800 снарядів на 1 повний день ведення вогню".
німці можуть і не відрізніти..
зелена дімломатія - сестра кацапської.
Может пора самим делать вооружение. Пока страну до конца не просрали.