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Пентагон ще розглядає запит України на постачання РСЗВ, - Кірбі

пентагон,кірбі

Остаточне рішення щодо можливого постачання Сполученими Штатами ракетних систем залпового вогню до України поки не ухвалили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Міноборони США.

Американська адміністрація вивчає питання передачі Збройним силам України універсальних пускових установок MLRS. На думку експертів, їхня поява на озброєнні української армії здатна змінити хід війни.

"Ми знаємо про запити України щодо постачання реактивних систем залпового вогню. Я не випереджатиму події, розповідаючи про ще неухвалені рішення", – розповів Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон закликав світ сконцентруватися на поставці Україні сучасного озброєння, зокрема РСЗВ

Автор: 

Пентагон (1414) Кірбі (526) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+19
мда,ось так воно не мати свого і коли хата горить бігати до сусіда і просити,щоб дав води...А кожен день зволікання-це втрачені життя і території.Сумно це все чути.
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27.05.2022 22:03
+15
Количество коментаторов, поющих хором с русней про "ленд-лиз отменили" и "а они боятся фюрера русни и ничего не дадут", " кинут, как всегда" уже не удивляет, учитывая количество тех же дебилов, которые 3 месяца пели хором с русней про "никакого вторжения не будет".
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27.05.2022 22:11
+13
Не мечтай, русский. Твоего фюрера отменят гораздо раньше.
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27.05.2022 22:02
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Лэндлиз уже отменили?
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27.05.2022 22:00 Відповісти
Одна назва
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27.05.2022 22:02 Відповісти
Не мечтай, русский. Твоего фюрера отменят гораздо раньше.
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27.05.2022 22:02 Відповісти
це ти в майбутньому

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27.05.2022 22:07 Відповісти
Скільки підживлювати на одну сотку?
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27.05.2022 22:20 Відповісти
свіжа лютова-березнякова-травнева кацапня 22 + 5та колона на форрумі зараз - це жахливий жах...
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27.05.2022 22:13 Відповісти
да чо они так того ***** то ссутся?
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27.05.2022 22:03 Відповісти
мда,ось так воно не мати свого і коли хата горить бігати до сусіда і просити,щоб дав води...А кожен день зволікання-це втрачені життя і території.Сумно це все чути.
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27.05.2022 22:03 Відповісти
Ну нефиг там что рассматривать, передавать надо и как можно скорее, ребята гибнут, а рашисты успевают клепать резервы.
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27.05.2022 22:04 Відповісти
Кулеба сказав, що вже везуть... мабуть зарано "підсік", хоча б не зірвалось!
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27.05.2022 22:09 Відповісти
он сказал больше тяжелого а не РСЗО. Кулеба дипломат. дипломатия это манера ********* так, что б никто ничо не понял
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27.05.2022 22:10 Відповісти
Количество коментаторов, поющих хором с русней про "ленд-лиз отменили" и "а они боятся фюрера русни и ничего не дадут", " кинут, как всегда" уже не удивляет, учитывая количество тех же дебилов, которые 3 месяца пели хором с русней про "никакого вторжения не будет".
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27.05.2022 22:11 Відповісти
не дали 777 и фн70 во клоуны и вампиры просто так пакеты на головы кацапам вываливают
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27.05.2022 22:21 Відповісти
Угу, та багато чого "не дали".
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27.05.2022 22:34 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!Віка та здоров'я тобі та твоїй родині! -- Щира подяка амеріканським друзям за потужну допомогу!!!)))
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27.05.2022 22:29 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, земляче. Так, народ тут подавляющим большинством поддерживает Украину. В нашем селе нет ни единого дома без Украинского флага на фасаде.
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27.05.2022 22:33 Відповісти
это ты как ...с пальцем сравнил.Если считаешь, что НЕ затягивают, то и считай.., но даже слепому видно, что "танцуют"..
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27.05.2022 22:35 Відповісти
Ты за пару срубликов стараешься, или из любви к фюреру?
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27.05.2022 22:44 Відповісти
Всеодно вони будуть вести до переговорів, тобто в секунду в яку рашка погодиться на переговори, все буде зупинено ніякоїх деокупації не буде...
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27.05.2022 22:11 Відповісти
шатап-кацап
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27.05.2022 23:18 Відповісти
А казали що ленд-ліз це просто - замовив і отримав.
Без ніяких додаткових узгодженнь.
А реально знову тягомотина.
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27.05.2022 22:11 Відповісти
Как всегда решение примут, когда уже будет котёл какой-нибудь ещё. Как сговор какой-то чесслово, мол, Донбасс можете забирать. А мы тут решение пока "попринимаем" так сказать.... и глазом так раз , пуйлу и подмигнул.
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27.05.2022 22:15 Відповісти
на *** йди, кател з мухозасерeньска.
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27.05.2022 22:21 Відповісти
так это видно "за три квартала"..
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27.05.2022 22:37 Відповісти
Тебе не за "3 квартала", а из-за поребрика, русская.
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27.05.2022 23:02 Відповісти
В ЕС нет единства, вот и тормозят с поставками.
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27.05.2022 22:17 Відповісти
Я вже починаю підозрювати недопрацювання верховного головнокомандувача.. що йому ні ЗСУ не довіряє ні усі союзники України. Бо замість того щоб замвнити контраверсійних осіб в оточенні, він ще й дає їм і далі пожливість "погавкати"
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27.05.2022 22:21 Відповісти
"злізти з лісапета" початок...
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27.05.2022 22:25 Відповісти
Від ухвали і до поставки в Україну 24-48 годин
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27.05.2022 22:23 Відповісти
Это про небольшие партии, которые доставляются по воздуху. Большие партии подразумевают сложную логистическую цепочку. Сконцентрировать в портах, загрузить на суда, перевести через Атлантику( 3 недели), а потом - через всю Европу. Но дебилам, которые верят в "волшебника на голубом вертолете" такого не пояснишь.
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27.05.2022 22:38 Відповісти
А чому через усю Європу? З Ґдині до Рави-Руської 14..18 годин ходу по рейках.

Чи доставляти будуть у якийсь умовний Брест? Тоді справді через всю Європу їхати.
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27.05.2022 23:01 Відповісти
Ще розглядає? Точно? Мені аж легше стало.
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27.05.2022 22:25 Відповісти
Американцы, поставляйте, рашисты фашисты не лучше немецких. Надо побеждать.
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27.05.2022 22:26 Відповісти
НЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕРНО ПОКА ОНИ ТАМ ДУМАЮТ!
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27.05.2022 22:27 Відповісти
Див(ан)ний коман дир дир дир дир ...
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27.05.2022 22:33 Відповісти
кацап не пались какая трамповскя падла в сенате проголосовала против лендлиза а?
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27.05.2022 23:20 Відповісти
достаточно вспомнить историю-как открывали 2-й фронт..
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27.05.2022 22:38 Відповісти
Навіщо нам ті МЛРС, якщо у нас є тонни радіаційних відходів?! Хоч жменями на расію можно кидати!
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27.05.2022 22:47 Відповісти
у вас кацапов радіаційних відходи только в вашей тупой башке - можете убитьсяапстену
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27.05.2022 23:22 Відповісти
İslamic Front/Фронт Ислама

@Islamicfront1

https://twitter.com/Islamicfront1/status/1530234953740570627

Алиев: Пусть никто не приходит и не учит нас, в этом нет необходимости Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь, включая военную, так как система международного права сегодня не работает и основным является фактор силы
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27.05.2022 23:10 Відповісти
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:08 Відповісти
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28.05.2022 00:21 Відповісти
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:20 Відповісти
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28.05.2022 00:22 Відповісти
Опыт мировой, и Турции особенно, говорит о том, что надо все уметь делать самим. Что, разве не можем делать ударные беспилотники, ракеты, танки? Вот только производство надо размещать где-то в Карпатах, лучше в туннелях и старых шахтах, потому как все равно сольют размещение цехов, СБУ или какой-нибудь условный Ермак.
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28.05.2022 05:47 Відповісти
Чекають, коли пуйло "досягне своїх цілей" і "буде готовий до переговорів".
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28.05.2022 08:54 Відповісти
 
 