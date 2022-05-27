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Пентагон ще розглядає запит України на постачання РСЗВ, - Кірбі
Остаточне рішення щодо можливого постачання Сполученими Штатами ракетних систем залпового вогню до України поки не ухвалили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Міноборони США.
Американська адміністрація вивчає питання передачі Збройним силам України універсальних пускових установок MLRS. На думку експертів, їхня поява на озброєнні української армії здатна змінити хід війни.
"Ми знаємо про запити України щодо постачання реактивних систем залпового вогню. Я не випереджатиму події, розповідаючи про ще неухвалені рішення", – розповів Кірбі.
Топ коментарі
+19 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар27.05.2022 22:03
+15 Maxim Ak-Murza
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+13 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар27.05.2022 22:02
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Без ніяких додаткових узгодженнь.
А реально знову тягомотина.
Чи доставляти будуть у якийсь умовний Брест? Тоді справді через всю Європу їхати.
@Islamicfront1
https://twitter.com/Islamicfront1/status/1530234953740570627
Алиев: Пусть никто не приходит и не учит нас, в этом нет необходимости Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь, включая военную, так как система международного права сегодня не работает и основным является фактор силы
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.