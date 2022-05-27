У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі: "Це інша рівніша територія і ближча до кордонів Росії"
Останні досягнення Росії на Донбасі пов’язані з тим, що російські війська наступають на меншій території, а також із географією місцевості.
Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він нагадав, що наступ російських військ на Київ завершився провалом через логістичні проблеми, внаслідок яких колона техніки була розтягнута на десятки кілометрів далеко від джерел забезпечення.
"Донбас - це інша територія. Вона рівніша, більш відкрита, багато полів, малі міста й села. І оскільки він на сході України, то ближчий до кордонів Росії та їхніх ланцюгів постачання й ресурсів. Вони тепер більш обережно просуваються, щоб не зайти задалеко", - додав Кірбі.
Речник американського Міноборони додав, що просування РФ на Донбасі обмежується тим, що війська не хочуть відірватись від ланцюгів постачання.
"Частково це пов’язане з географією - близькістю до Росії та особливостями території. Але ще одна причина, чому вони лише поступово просуваються - звісно, не лише через український опір, а й тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання", - зазначив він.
Водночас у Пентагоні не вважають, що Росії повністю вдалося впоратися з проблемами під час наступу - управлінням, забезпеченням інтеграцією наземних і повітряних операцій.
"Вони аж ніяк не змогли опанувати їх", - підсумував Кірбі.
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Банани, скоріш за все, ідуть на експорт.
Хліб та каші були і для багатьох бідних країн залишаються основними продуктами харчування.
- Нас, українців, цікавить інше: скільки м"яса, пива і хліба (яке могли-б з"їсти), ви, кацапи, викинули "коту під хвіст", напавши на Україну?
А преміум тварин практично тільки зерном і годують - "зернова відгодівля".
Окрім зерна річ іде про:
Кукурудза, жито, ячмінь, овес, соняшник, соя.
зерном) попахивает кацапщиной времен колективизации
Везде ее кормят смесями на основе зерновых с добавками всяких пермиксов и тому подобного дерьма.Я не раз был на современных курятниках и свинарниках-кормят все там спецсмесями
- Я уже три дня не ел(((.
- А ты заставь себя, заставь!
Сытый голодному не товарищ, еда, она есть, но на всех не хватает.
- Чого лежиш? Займись ділом!
- Яким?
- Вилізь на дерево Набери бананів і кокосів Віднеси на ринок Продай
- Навіщо?
- Будеш гроші мать!
- Навіщо?
- На ці гроші купиш тачку!
- Навіщо?
- На тачці ти зможеш возить більше кокосів і бананів на ринок і мать ще більше грошей!
- Навіщо?
- На ці гроші купиш три тачки і наймеш трьох робітників Вони будуть возить втричі більше кокосів і бананів на ринок, а ти будеш мать ще більше грошей!
- Навіщо?
- Щоб ти міг нічого не робить - тільки лежать під пальмою і їсти кокоси і банани!
- А я що зараз роблю?!!!
Те саме стосується і кацапів!
Америка не против ослабить Россию, но не себе в ущерб. США далеко и сильно рисковать им неохота. Будут давать не то, что просят, а что посчитают нужным.
Я больше чем уверен, что европейские политики, в свою очередь, прекрасно осознают, что ***** на Украине не остановится. Но это их мало интересует, это будет не завтра, а сначала будет Польша, Латвия, Литва, Эстония... К тому времени как россия приблизится к границам Германии, Италии и Франции, нынешних политиков, возможно и в живых не будет, а гешефт можно делать уже сегодня и деньги там просто огромные.
Так что да, жизнь человека, даже сотни, даже тысячи, десятков тысяч в этом ублюдочном мире не стоит ничего. Тем более, для политиков с другой стороны света.
Хоча б Вікі:
"У жовтні 2018 року генеральний директор КБ «Луч» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Коростельов повідомив, що ракетний комплекс «Вільха» прийнято на озброєння Збройних Сил України та направлено в серійне виробництво - відповідний договір вже укладений. Надходження комплексу до українського війська очікується у середині 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-22 [22] "
Вже твоя "улюблена" епоха не попадає. Додай сюди час на розгортання ліній масового виробництва і отримаєш чітку відповідь на своє запитання.
путлер.2015 г...кажись в мае ляпнул...
Ютьюб в помощь...
так-то день за днем, месяц за месяцем, лет за пять орки ***** шапками могут докидать и до Львова. Так что выбор у нас не велик. Как по мне лучше третья мировая ядерная война всех против раши, чем геноцид украинского народа
Якщо зараз потяги з Уралу шастають практично до лінії фронту в Україні, і ті ж самі Валуйки чи Готню ніхто взагалі не бомбить -- як Україна збирається виграти цю війну?
Тоже самое можно сказать и о более давних событиях в америке во времена их гражданской войны-армия конфедератов в боеприпасах дефицита не имела до полной капитуляции ,несмотря на блокаду.
Это к тому,что смотря каких талантов люди занимаются данной темой-если бездари ,то не поможет ничто и никто ,если талантливые -то вывезут куски ракет и соберут в гараже
И теперь используя тактику "выжженой земли" или правильнее сказать "огненный вал"-продвигаются вперед ,после массированных ударов артиллерии .
Такая тактика без противодействия приведет к тому ,что противник фактически без потерь в живой силе ,постепенно перемелет противостоящие ему соединения наших сил.
Это кстати косвенно говорит о "КАЧЕСТВЕ" разведки и нашей и натовской (которая типа нам помогает)
Белорусь готовилось нападениепочему они «просуваются». Потому вы, бл*ть, занимаетесь демагогией вместо того, чтобы заниматься поставками вооружений.
Пасиба вам, союзнички