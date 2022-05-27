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Україна отримає Harpoon наземного базування та "пасочки" до них від трьох країн. За "Москвою" на дно Чорного моря підуть й інші кораблики, - Резніков

гарпун

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримає пускові установки Harpoon наземного базування та протикорабельні ракети до них. Ці "пасочки" допоможуть відправити на дно Чорного моря за крейсером "Москва" й інші російські кораблі.

Відеозвернення надано LIGA.net пресслужбою Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Резніков повідомив про своє спілкування з міністрами оборони "деяких дружніх країн", зокрема Данії, і тепер може підтвердити, що Україна отримає протикорабельні ракети Harpoon, пускові установки для яких зазвичай базуються на кораблях.

"Але для нас зроблено, скажімо так, особливу повагу, і ми отримаємо пускові установки наземного базування і до них відповідну кількість ракет Harpoon", – повідомив Резніков.

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За словами міністра, окрім Данії ракети нададуть Велика Британія й Нідерланди.

"І, я думаю, ще країни приєднаються до продовження постачання нам "пасочок"... Як пам'ятаєте, починали ми з Санта-Клауса, зараз продовжуємо пасхальними пасочками. І ці "пасочки" із задоволенням будуть налаштовані на поразку морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми нарешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства", – зазначив міністр.

За його словами, за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші "кораблики", тому "чекаємо".

Автор: 

крилаті ракети (1070) зброя (7430) Резніков (1444)


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Топ коментарі
+43
Нащо про те тіліпать. Як баби на базарі.
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27.05.2022 23:00
+20
У Дании гарпуны дальностью до 90 км, смех на фоне наших Нептунов. Жаль, что власть так бездарно просрала производство Нептунов, это действительно одни из самых лучших противокорабельных ракет.
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27.05.2022 23:02
+17
От нахіба це ******* на весь світ
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27.05.2022 23:08
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Нащо про те тіліпать. Як баби на базарі.
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27.05.2022 23:00 Відповісти
Бо більше нічого не вміють.
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27.05.2022 23:13 Відповісти
Якщо сказав значить вже можна. Не сси.
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27.05.2022 23:23 Відповісти
Так а не лучше сначала поразить цель, а потом сообщить, что нам поставляли ракеты? Это бы было гораздо эффективнее.
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27.05.2022 23:54 Відповісти
Можно подумать, что имперской разведке об этом неизвестно). Народ Украины должен знать, что помощь идет, а враг-обсыкаться).
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27.05.2022 23:40 Відповісти
Не кажи гоп поки не перестрибниш .
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27.05.2022 23:01 Відповісти
У Дании гарпуны дальностью до 90 км, смех на фоне наших Нептунов. Жаль, что власть так бездарно просрала производство Нептунов, это действительно одни из самых лучших противокорабельных ракет.
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27.05.2022 23:02 Відповісти
Нам потрібні і Гарпуни і Нептуни , це зрозуміло !!

Це всеодно , що запитати , що вам потрвбно, ніж чи пістолет ?

Відповідь : нам потрібен і ніж, і пістолет !
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27.05.2022 23:18 Відповісти
Главное получить наземные ПУ, ПКР Гарпун много кто имеет, с гораздо с большей дальностью , чем 90 км).
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27.05.2022 23:32 Відповісти
90 км прекрасно расчистит Змеиный.
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27.05.2022 23:43 Відповісти
Те что покороче пойдут топить лоханки у Змеиного. А те, что подлиннее передадут привет Севастопольской бухте. Всему найдется применение.
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28.05.2022 01:06 Відповісти
В нас був великий транспортний літак… був…
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28.05.2022 03:16 Відповісти
Піар прирівняти до мародерства,але ж ці суки не розуміють що терпить народ,і пох їм на зсу,
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27.05.2022 23:24 Відповісти
Побачиш кацапчєг .... можливо не ти особисто але кацапи їх побачать.... але то буде дуже швидко й один раз.
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27.05.2022 23:24 Відповісти
Треба поки що помалу знищувати російський флот. Кожен день по пару кораблів. Там тих кораблів десь 60 штук.
Кожен день по 2 - і за місяць порти розблокуємо.
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27.05.2022 23:03 Відповісти
Акваторію морів треба ще розмінувати.
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27.05.2022 23:05 Відповісти
Розмінують полонені орки
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27.05.2022 23:52 Відповісти
Там еще наземные комплексы Бал есть. Много чего уничтожать нужно.
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27.05.2022 23:45 Відповісти
носіїв каібрів штук 5-6 усе решта носа з севаса не покаже після їх знищення
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28.05.2022 02:55 Відповісти
Кацапам краще взагалі нічого не знати, требо було сказати що передають нам РСЗО
з країн Варшавського договору.
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27.05.2022 23:04 Відповісти
Не говорити про поставки наперед, щоб не нашкодити хм десь це вже було
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27.05.2022 23:05 Відповісти
А ЦЕ НОРМАЛЬНО , коли дура- нардеп по сумніцтву Третьякова разпистела про поставки самолетов із Польші и контракт накрилася меленим тазом , т к проросійськи політики підняли масовий візг ?

«Болгария, Польша и Словакия передадут Вооруженным Силам Украины около 70 самолетов. Речь идет об истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25. Аналогичные самолеты уже стоят на вооружении нашей армии, поэтому дополнительных курсов пилотам не потребуется. По данным нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой, украинские пилоты в Польше уже проводят проверку самолетов.

Сухопутные войска ВС Украины, Болгария передаст Украине 14 МиГ-29 и 14 Су-25. Польша и Словакия - 28 и 12 истребителей МиГ-29 соответственно.

В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.

«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/evropa-peredast-ukraine-70-istrebiteley-mig-29-i-su-25-dlya-aviaudarov-po-agressoru-1605977.html Сегодня ».
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28.05.2022 08:38 Відповісти
А теперь идём в Википедию и смотрим лтх ракет «калибр» и «гарпун». Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что кораблям достаточно отойти чутка подальше от берега, чтобы быть вне досягаемости гарпунов и все равно иметь возможность простреливать Украину насквозь. Вот такие пироги с котятами.
Хотя все равно спасибо
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27.05.2022 23:05 Відповісти
О чем речь, если переданные кучмой бомберы ту95мс взлетают с аэродрома в Энгельсе, запускают крылатые ракеты способные лететь тысячи км и садятся обратно на аэродром. Калибры и вовсе нет толку использовать когда есть такие более дешевые варианты в огромном количестве.
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27.05.2022 23:17 Відповісти
А теперь идем в википедию и смотрим , что КР Калибр ни десант не высадит, ни ПВО не обеспечит. Удары могут наносится даже с Каспия. "Эксперты по википедии", те еще знатоки).
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27.05.2022 23:22 Відповісти
зате калібр офігенно може прилетіти по пусковій того ж таки гарпуна,а тоді все вище назване уже можна буде
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28.05.2022 02:56 Відповісти
по Нептунах не прилетів, то і на Гарпун не прилетить, якщо якесь чмо зелене не здасть
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28.05.2022 06:36 Відповісти
"отримала, на позиціях і готова до бою", а не оте зелене люсіне "отримає"...
міністер ти оборони країни чи люся 2?
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27.05.2022 23:06 Відповісти
отримаЄ і отримаЛА - це дві настільки величезні різніці.... що навіть соромно вихвалятися тим про що тільки мріється... чи це така тактика самозаколисуваня???
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27.05.2022 23:08 Відповісти
От нахіба це ******* на весь світ
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27.05.2022 23:08 Відповісти
От навіщо
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27.05.2022 23:20 Відповісти
Меньше слов, больше дела.

"Те, кому на самом деле есть что сказать, всегда молчат"
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27.05.2022 23:13 Відповісти
Пи......деть не мешки ворочать. Во время войны с таким подлым врагом лучше меньше говорить об оружии...
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27.05.2022 23:16 Відповісти
рАїсся теж отримає Harpoon. Але є нюанс
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27.05.2022 23:17 Відповісти
Скорее фауна Черного моря получит.
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27.05.2022 23:46 Відповісти
Та скорей бы уже
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27.05.2022 23:22 Відповісти
на парашке новое сакральное число... крайняя дата, к которой хотят (перехотят суки) победить всех... и бандеровцев и нациков и америкосов и геев и ....здравый смысл, естественно))))
это днюха (шоб оно не дожило!) чмо-фюрера - 7 октября, когда ему стукнет (а может и нет!!) 70
хотят подарком к его ходулькам-пынеходам бросить Киев (костью в горлянке станет плешивому!!)
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27.05.2022 23:30 Відповісти
Ближайшая раиская дата - 100 дней "спицапирацыи". Дамбас весь "асвабадить" не удалось, хоть так хотелось...
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28.05.2022 09:16 Відповісти
Агов, хто там поближче та зможе дотягнутися, - та закрийте вже хліборізку цьому придуркові 😝😝😝😝😝😜🤪
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27.05.2022 23:32 Відповісти
U amerikansev takyje ecio paprosyte, oni ne tolko karrabli no mozet i na sushe unictozit objekti.Ves raketi okolo pol toni,bjiot pocti na 600 kilometrov.
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27.05.2022 23:35 Відповісти
Наземная ПУ ПКР NSM, вещь, но не с дальностью 600км).
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27.05.2022 23:44 Відповісти
600? Та ну! https://naked-science.ru/article/tech/amerikanskie-morpehi-uspeshno-ispytali
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27.05.2022 23:54 Відповісти
відколи це нсм став літати далі ніж на 180 км?)))
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28.05.2022 02:57 Відповісти
А смысл , все равно дерьмак сдаст месторасположение пу и ракет . Мы сумели потопить крейсер только потому что ФСБ шные твари из ОПы не смогли перехватить вывоз нептунов в часть и потом они кочевали по побережью без ведома дерьмака , а западными поставками он распоряжается теперь полностью на свое усмотрение по приказу главнопредателя
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27.05.2022 23:40 Відповісти
Ось тому і не поспішають з наданням , дехто почав розуміти хто такий блазень і його шобла
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27.05.2022 23:47 Відповісти
Ещё одно уточнение: и Резников, и Залужный - утвержденные именно дерьмаком фигуры. Чтоб не сразу зюзю на столбе повесили, наверно...
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28.05.2022 09:21 Відповісти
Мені одному стає дискомфортно,коли хтось з зелені рота відкриває про майбутні поставки?
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27.05.2022 23:45 Відповісти
Vot ecio takije nado paprosit u statov.Litve kak raz letajut ili pust otdolzit stuk 5.Realno vam nuzni samolioti
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27.05.2022 23:55 Відповісти
Спасибо за поддержку, но F-35 нам не видать).
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28.05.2022 00:10 Відповісти
Неплохо. Может сразу Minutaman попросить? 😁
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28.05.2022 01:07 Відповісти
Реально дістали ці "звіти", Резнікову тільки би попи*діти, а воїнам мовчки воювати.
Сидів би краще тихіше, за про*оби в підготовці до війни теж доведеться відповідати.
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28.05.2022 00:09 Відповісти
Как же вы уже заколебали языком ляпать. И постоянно обещать великие победы в будущем времени.
А если снова с Гарпунами прокатят, как это отразится на морали войск и населения?

Башку свою лысую надо иметь не только, чтобы с её помощью есть и вякать.
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28.05.2022 00:28 Відповісти
цей мудак далі ************ сере,проїбав Нептуни,а тепер радіє що виклянчив Гарпуни
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28.05.2022 02:53 Відповісти
Стосується всіх політиків,журналістів,т.з. "експертів"- любителів поляпати язиками.Базікало-знахідка для шпигуна!...Краще про здобутки на фронті,звільнені території і кількість зашкварених орків доповідайте. Цього поки буде досить.
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28.05.2022 05:32 Відповісти
Про такі новини треба повідомляти, коли обіцяна зброя вже у військах. А то кацапи новини теж читають і будуть стріляти самі знаєте по чому ...
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28.05.2022 08:04 Відповісти
Що за звичка жити одними обiцянками про "прекрасне" майбутнэ. Ми наiлися цього ще з часiв "совка", в Незалежнiй Украiнi цi обiцянки вже перейшли всякi межi. Краще навели б порядок у "верхiвцi" влади, де сидить шпигун на шпигунi, невiглас на невiгласi.
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28.05.2022 08:32 Відповісти
Злые языки кажуть що весь фльот Пентагона зібрано для перевезення особливого вантажу для України...а це тисячи тон...
Мабуть Байден наказав щось таке зробити...що рабZeя сдохла назавжди та нікому більше не загрожувала Навіки...
Хай Господь береже USA...
Амінь !!!
Слава Україні !!!
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28.05.2022 08:55 Відповісти
балабол
- нк хвались на рать идучи, а с рати идучи
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28.05.2022 08:57 Відповісти
Головне, щоб після цієї заяви не з'явилася заява від Заходу, що це постачання "ще розглядається".
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28.05.2022 08:58 Відповісти
 
 