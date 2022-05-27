Україна отримає Harpoon наземного базування та "пасочки" до них від трьох країн. За "Москвою" на дно Чорного моря підуть й інші кораблики, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримає пускові установки Harpoon наземного базування та протикорабельні ракети до них. Ці "пасочки" допоможуть відправити на дно Чорного моря за крейсером "Москва" й інші російські кораблі.

Відеозвернення надано LIGA.net пресслужбою Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Резніков повідомив про своє спілкування з міністрами оборони "деяких дружніх країн", зокрема Данії, і тепер може підтвердити, що Україна отримає протикорабельні ракети Harpoon, пускові установки для яких зазвичай базуються на кораблях.

"Але для нас зроблено, скажімо так, особливу повагу, і ми отримаємо пускові установки наземного базування і до них відповідну кількість ракет Harpoon", – повідомив Резніков.

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За словами міністра, окрім Данії ракети нададуть Велика Британія й Нідерланди.

"І, я думаю, ще країни приєднаються до продовження постачання нам "пасочок"... Як пам'ятаєте, починали ми з Санта-Клауса, зараз продовжуємо пасхальними пасочками. І ці "пасочки" із задоволенням будуть налаштовані на поразку морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми нарешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства", – зазначив міністр.

За його словами, за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші "кораблики", тому "чекаємо".