Україна отримає Harpoon наземного базування та "пасочки" до них від трьох країн. За "Москвою" на дно Чорного моря підуть й інші кораблики, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримає пускові установки Harpoon наземного базування та протикорабельні ракети до них. Ці "пасочки" допоможуть відправити на дно Чорного моря за крейсером "Москва" й інші російські кораблі.
Відеозвернення надано LIGA.net пресслужбою Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Резніков повідомив про своє спілкування з міністрами оборони "деяких дружніх країн", зокрема Данії, і тепер може підтвердити, що Україна отримає протикорабельні ракети Harpoon, пускові установки для яких зазвичай базуються на кораблях.
"Але для нас зроблено, скажімо так, особливу повагу, і ми отримаємо пускові установки наземного базування і до них відповідну кількість ракет Harpoon", – повідомив Резніков.
За словами міністра, окрім Данії ракети нададуть Велика Британія й Нідерланди.
"І, я думаю, ще країни приєднаються до продовження постачання нам "пасочок"... Як пам'ятаєте, починали ми з Санта-Клауса, зараз продовжуємо пасхальними пасочками. І ці "пасочки" із задоволенням будуть налаштовані на поразку морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми нарешті встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства", – зазначив міністр.
За його словами, за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші "кораблики", тому "чекаємо".
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Це всеодно , що запитати , що вам потрвбно, ніж чи пістолет ?
Відповідь : нам потрібен і ніж, і пістолет !
Кожен день по 2 - і за місяць порти розблокуємо.
з країн Варшавського договору.
«Болгария, Польша и Словакия передадут Вооруженным Силам Украины около 70 самолетов. Речь идет об истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25. Аналогичные самолеты уже стоят на вооружении нашей армии, поэтому дополнительных курсов пилотам не потребуется. По данным нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой, украинские пилоты в Польше уже проводят проверку самолетов.
Сухопутные войска ВС Украины, Болгария передаст Украине 14 МиГ-29 и 14 Су-25. Польша и Словакия - 28 и 12 истребителей МиГ-29 соответственно.
В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.
«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/evropa-peredast-ukraine-70-istrebiteley-mig-29-i-su-25-dlya-aviaudarov-po-agressoru-1605977.html Сегодня ».
Хотя все равно спасибо
міністер ти оборони країни чи люся 2?
"Те, кому на самом деле есть что сказать, всегда молчат"
это днюха (шоб оно не дожило!) чмо-фюрера - 7 октября, когда ему стукнет (а может и нет!!) 70
хотят подарком к его ходулькам-пынеходам бросить Киев (костью в горлянке станет плешивому!!)
Сидів би краще тихіше, за про*оби в підготовці до війни теж доведеться відповідати.
А если снова с Гарпунами прокатят, как это отразится на морали войск и населения?
Башку свою лысую надо иметь не только, чтобы с её помощью есть и вякать.
Мабуть Байден наказав щось таке зробити...що рабZeя сдохла назавжди та нікому більше не загрожувала Навіки...
Хай Господь береже USA...
Амінь !!!
Слава Україні !!!
- нк хвались на рать идучи, а с рати идучи