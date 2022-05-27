Ми не отримували офіційних звернень, - спікер РПЦ про рішення УПЦ МП про засудження Кирила та повну самостійність

У Російській православній церкві заявили, що не отримували звернень від УПЦ Московського патріархату та моляться про збереження єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав прессекретар РПЦ Володимир Легойда.

Він зазначив: "Оскільки на адресу Російської Православної Церкви не надходило звернень від Української Православної Церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.

Ми молимося за збереження єдності Російської Православної Церкви. Молимося про якнайшвидший настання світу і припинення кровопролиття.

Українська Православна Церква перебуває у дуже тяжкому становищі та зазнає тиску з різних сторін: з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації.

У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Російської Православної Церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально входити до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській Православній Церкві".