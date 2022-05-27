Ми не отримували офіційних звернень, - спікер РПЦ про рішення УПЦ МП про засудження Кирила та повну самостійність
У Російській православній церкві заявили, що не отримували звернень від УПЦ Московського патріархату та моляться про збереження єдності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав прессекретар РПЦ Володимир Легойда.
Він зазначив: "Оскільки на адресу Російської Православної Церкви не надходило звернень від Української Православної Церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.
Ми молимося за збереження єдності Російської Православної Церкви. Молимося про якнайшвидший настання світу і припинення кровопролиття.
Українська Православна Церква перебуває у дуже тяжкому становищі та зазнає тиску з різних сторін: з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації.
У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Російської Православної Церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально входити до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській Православній Церкві".
Будь ласка, зачекайте...
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РПЦ, іді на ***, разом зі своїми молільниками.
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Редактори, бл...! "Настання світу".
Це пекельні борошна!
Коли ви вже звільните таджиків, і наберете українців, щоб так не ганьбитися?
православные солдаты друг друга убивают, а в их Библиях написано НЕ УБИЙ
кто растолкует мне эти ньюансы православного богомыслия без лукавства и словоблудства?