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Новини
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Ми не отримували офіційних звернень, - спікер РПЦ про рішення УПЦ МП про засудження Кирила та повну самостійність

рпц,кирило,путін,патріарх

У Російській православній церкві заявили, що не отримували звернень від УПЦ Московського патріархату та моляться про збереження єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав прессекретар РПЦ Володимир Легойда. 

Він зазначив: "Оскільки на адресу Російської Православної Церкви не надходило звернень від Української Православної Церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.

Ми молимося за збереження єдності Російської Православної Церкви. Молимося про якнайшвидший настання світу і припинення кровопролиття.

Українська Православна Церква перебуває у дуже тяжкому становищі та зазнає тиску з різних сторін: з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації.

У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Російської Православної Церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально входити до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській Православній Церкві".

Автор: 

РПЦ (511) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+16
*******.
РПЦ, іді на ***, разом зі своїми молільниками.
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27.05.2022 23:07
+12
Лицемеры. Операция прикрытия по спасению фсбэшного контингента в Украине. Все буде ПЦУ, все буде Україна!
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27.05.2022 23:10
+10
Молимося про якнайшвидший настання світу Джерело:
*********
Редактори, бл...! "Настання світу".
Це пекельні борошна!
Коли ви вже звільните таджиків, і наберете українців, щоб так не ганьбитися?
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27.05.2022 23:12
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Моляться про збереження єдності... і про смерть українських воєнних.
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27.05.2022 23:05 Відповісти
Коли вже на цензорі будуть користуватися українською? Ато ГУГЛ перекладає з російської МИРА як СВІТУ а не МИРУ
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28.05.2022 04:35 Відповісти
*******.
РПЦ, іді на ***, разом зі своїми молільниками.
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27.05.2022 23:07 Відповісти
Лицемеры. Операция прикрытия по спасению фсбэшного контингента в Украине. Все буде ПЦУ, все буде Україна!
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27.05.2022 23:10 Відповісти
Саме так, андатрі дан наказ залєчь на дно
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28.05.2022 08:24 Відповісти
"...було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально входити до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській Православній Церкв" - Перевожу на простой язык: "Мы им дали добро чтобы прикрыть их жопы и оставить дальше мутить воду"
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27.05.2022 23:11 Відповісти
Молимося про якнайшвидший настання світу Джерело:
*********
Редактори, бл...! "Настання світу".
Це пекельні борошна!
Коли ви вже звільните таджиків, і наберете українців, щоб так не ганьбитися?
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27.05.2022 23:12 Відповісти
(таджик з-за рогу): Гей, шумо чи бади доред??!
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27.05.2022 23:34 Відповісти
Молитися треба за збереження єдиності рАїссі. Правда вже пізно
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27.05.2022 23:15 Відповісти
Попи - брехуни!
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27.05.2022 23:15 Відповісти
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27.05.2022 23:37 Відповісти
Рпц=фсб!Брешуть, щоб не забрали собори і не вигнали на рфію!
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27.05.2022 23:41 Відповісти
РПЦ - вы никто и звать вас никак. Вас нет официально среди церквей.
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28.05.2022 00:04 Відповісти
Рпц , упцмп - все це лайно Гуні Московського . Диверсанти , педофіли , вбивці і терористи . Чума на оба ваші дома , виродки .
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28.05.2022 00:10 Відповісти
удивляюсь я: одного исповедания, а не братья,
православные солдаты друг друга убивают, а в их Библиях написано НЕ УБИЙ
кто растолкует мне эти ньюансы православного богомыслия без лукавства и словоблудства?
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28.05.2022 00:31 Відповісти
Все эти заповеди придумывались для еврейского народа,чтобы они не мочили друг друга.А врагов Израиля еще как можно.
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28.05.2022 00:55 Відповісти
УПЦ незалежна і крапка.
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28.05.2022 00:45 Відповісти
ГЛУПЫМИ И СЛЕПЫМИ ПРИКИНУЛИСЬ !)
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28.05.2022 00:45 Відповісти
Феесбешних попів московського патріархату депортувати з України на *********. Уявіть що в усьому ********** лише 7000 храмів а в Україні московський патріархат провадить службу і займає 12400 храмів. Звідси головним джерелом доходів феесбешної кірюше-гундяєвської секти є тупі українці. Функціонування ворожої агентурної церкви в Україні це сором і ганьба нації! Як би вони не перефарбовувались кацапські холуї завжди будуть кацапськими холуями і війна яскраво показала що попи московського патріархату є ворогами України. Діяльність феесбешної неканонічної секти на території канонічної української церкви має бути заборонена на державному рівні. Всі прокацапські попи мають виїхати до *********у! Ви ж розумієте, сподіваюсь, що бувших феесбешників не буває! Яку б личину не натянув на свою пику кацапський піп він все одно, навіть українською мовою, буде паскудити слово Боже і служити "рускому міру".
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28.05.2022 01:03 Відповісти
 
 