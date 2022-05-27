Білорусь до кінця літа обмежує перебування громадян біля кордонів з Київською та Чернігівською областями України
Державний прикордонний комітет Білорусі вирішив до кінця літа обмежити перебування громадян біля кордонів з Київською та Чернігівською областями України.
Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про Брагінський, Лоївський і Хойницький райони Гомельської області: з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року пропуски в прикордонну смугу на ці території не будуть видавати.
Ці обмеження не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах щодо охорони кордону на зазначеній території.
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bezmegh
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Onufri Zagloba
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andrew_sc
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bezmegh
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bezmegh
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Super Gut
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