Білорусь до кінця літа обмежує перебування громадян біля кордонів з Київською та Чернігівською областями України

Державний прикордонний комітет Білорусі вирішив до кінця літа обмежити перебування громадян біля кордонів з Київською та Чернігівською областями України.

Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Брагінський, Лоївський і Хойницький райони Гомельської області: з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року пропуски в прикордонну смугу на ці території не будуть видавати.

Ці обмеження не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах щодо охорони кордону на зазначеній території.

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