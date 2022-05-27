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Білорусь до кінця літа обмежує перебування громадян біля кордонів з Київською та Чернігівською областями України

білорусь

Державний прикордонний комітет Білорусі вирішив до кінця літа обмежити перебування громадян біля кордонів з Київською та Чернігівською областями України.

Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Брагінський, Лоївський і Хойницький райони Гомельської області: з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року пропуски в прикордонну смугу на ці території не будуть видавати.

Ці обмеження не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах щодо охорони кордону на зазначеній території.

Також читайте: Окупанти проводять командно-штабні та мобілізаційні навчання в Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4748) Київська область (4001) Чернігівщина (1584)


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Не виключено,що возня таракана має прикрити массований вхід диверсійного формування
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27.05.2022 23:29 Відповісти
Пиня додавив таракана. Бульбофюрер відкрито почне воювати з Україною.
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27.05.2022 23:33 Відповісти
Чем?
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27.05.2022 23:40 Відповісти
Іх там нєтамі?
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28.05.2022 00:13 Відповісти
Ось,тепер можлива реальна загроза, на боневтіка ?
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28.05.2022 00:16 Відповісти
Саме так мав поступити президент України у січні: вивести цивільних з прикордонних областей аби убезпечити їх від рашистів. Однак президент в Україні - самовпевнений довпойоб, і думає виключно про себе і свій рейтинг, на населення його начхати.
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28.05.2022 00:23 Відповісти
 
 