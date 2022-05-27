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Новини
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В УПЦ пояснили рішення собору щодо "незалежності". У ПЦУ вважають, що її досі немає: "З великої хмари - малий дощ"

церква

Митрополит Ніжинський та Прилуцький УПЦ МП Климент (Вечеря) сказав, що УПЦ МП "незалежна та самостійна у своєму устрої" з 1990 року, а ухвалені сьогодні на соборі зміни до статуту передбачають непоминання голови РПЦ Кирила та "не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ стосовно УПЦ". Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що УПЦ залишається в юрисдикції Московського патріархату.

Кореспондентка LIGA.net запитала митрополита Климента, чи правда, що собор прибрав зі статуту УПЦ все, що пов'язує її з МП, передає Цензор.НЕТ.

Він відповів: "УПЦ є проукраїнською. Тому рішення, ухвалені на Соборі, є абсолютно логічними. Незалежною та самостійною у своєму устрої УПЦ є ще з 1990 року. Проте деякі деструктивні сили в Україні наполегливо не бажають цього розуміти, наклеюватимуть нашій Церкві різноманітні ярлики. Сьогодні ще раз наголошувалося, що УПЦ є тією справжньою Українською Церквою, яка духовно оберігала наш український народ ще до здобуття Україною своєї незалежності".

На запитання, що на практиці передбачають зміни до статуту, Климент сказав: "Непоминання патріарха, самостійність в ухваленні всіх організаційних рішень, не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ щодо УПЦ".

Читайте також: Ми не отримували офіційних звернень, - спікер РПЦ про рішення УПЦ МП про засудження Кирила та повну самостійність

Євстратій Зоря оцінив підсумки собору УПЦ МП словами митрополита Епіфанія: "з великої хмари – малий дощ".

Він вважає, що у постанові собору "висловлювання щодо російської агресії максимально м'які та округлі", відсутня оцінка ідеології "руського міра" як основи агресії.

Зоря звертає увагу, що собор не засудив, а "висловив незгоду" з позицією Кирила щодо війни, нічого не сказано про розрив зв'язків із ним.

"Зачистка Статуту" – це те саме, що відсутність слів "Московський Патріархат" в офіційній назві: спроба приховати те, що "УПЦ" залишається в юрисдикції Московського Патріархату", – написав Зоря.

За його словами, слова про "незалежність та самостійність" – винахід ще 1990 року "для прикриття залежності та несамостійності". "Є автокефалія та автономія. Собор жодного слова не сказав про автокефалію – навіть про теоретичне бажання її досягнення", – зазначив Зоря.

"Мироваріння та діаспора – чисто "тролінг ПЦУ". Ані одне, ані інше ніяк не визначає статусу незалежності. У Лаврі варили миро за часів Київської Митрополії до 1686 р. і навіть у синодальну епоху РПЦ – але ні тоді, ні тоді це не було ознакою незалежності", – написав Зоря.

Він наголосив, що затвердження на соборі УПЦ МП усіх рішень з 2011 року означає і затвердження того рішення, де сказано про розрив із Вселенським Патріархатом.

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Щодо діалогу з ПЦУ Зоря вважає, що своїми умовами такого діалогу собор УПЦ МП "відкинув пропозицію Архієрейського Собору ПЦУ щодо діалогу без попередніх умов".

Сьогодні УПЦ МП провела собор. Він ухвалив постанову, в якій висловив незгоду з позицією глави РПЦ Кирила щодо війни проти України, а також доповнення та зміни до статуту про управління УПЦ МП, які "свідчать про повну самостійність та незалежність Української Православної Церкви".

Автор: 

Зоря (36) УПЦ МП (1205) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+28
МПЦ церковь брехунов. Хотя, учитывая, откуда они ничего удивительного. Москалю соврать легче чем дышать.
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27.05.2022 23:26
+28
"Зачистка Статуту" - краще і не скажеш. ФСБшна контора намагається замаскуватись.
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27.05.2022 23:29
+22
Києво-Печерську лавру відбирають, проект закону про заборону РПЦ в Раду поданий. Час ефесбешникам перефарбуватись під українців.
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27.05.2022 23:36
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МПЦ церковь брехунов. Хотя, учитывая, откуда они ничего удивительного. Москалю соврать легче чем дышать.
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27.05.2022 23:26 Відповісти
"Зачистка Статуту" - краще і не скажеш. ФСБшна контора намагається замаскуватись.
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27.05.2022 23:29 Відповісти
я хз як можно ходити в це скотсво під назвою мАсковський патріархат
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27.05.2022 23:33 Відповісти
то для слiпого недалекого скота. аби куди пiд iкону стати, i пофiк що там спецслужби раши.
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28.05.2022 03:14 Відповісти
Києво-Печерську лавру відбирають, проект закону про заборону РПЦ в Раду поданий. Час ефесбешникам перефарбуватись під українців.
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27.05.2022 23:36 Відповісти
Слуги й жопоблок відмовились внести проект закону в порядок денний для голосування, а слуга стефанчук сказав, що не можна приймати цей закон, щоб не розколоти суспільство.
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28.05.2022 02:00 Відповісти
Рпц=фсб!
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27.05.2022 23:39 Відповісти
Що так, що так секта без томосу.
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27.05.2022 23:40 Відповісти
Це маячня. Не об'єднання вони хочуть, а обличчя стратили, як *****. А з нам гроші та приходи. От намагаються врятувати хоч щось.
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27.05.2022 23:41 Відповісти
https://espreso.tv/ptsu-prosit-vselenskogo-patriarkha-varfolomiya-pozbaviti-ochilnika-rpts-kirila-gundyaeva-prestolu Православна церква України просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) престолу на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних.

Епіфаній нагадав, що патріарх Кирил є одним із творців ідеології "русского міра", її пропагандистом і популяризатором. Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння.
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28.05.2022 01:53 Відповісти
Думаю, то вони домовились з зебілками про ребрендинг, як ОПЗЖопники. Вже Люся плете про «істрічєскоє рєшениє».
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28.05.2022 01:57 Відповісти
Близькі друзяки Зе входять в почт Онуфрія, там ніяких "рухів тіла" бути не може і не буде. УПЦ автономна церква, а не автокефальна, рішення про розрив з Вселенським патріархатом чинне, звязки із світом тільки через Кіріла. Кіріл спорудив памятник в Саранську патріарху Алексію 2 та прісно відомому Нікону. Нікон був за походженням мордвин, так як і Кіріл. Він і є разом з внуком молотова апологетом рускаго міра.Ну а Молотов завжди був ярим антиукраїнцем, він разом із Ждановим,Кагановичем,Андреєвим в 1937 році були апологетами деукраїнізації в КПРС і радапараті. Ну а потім настали часи угрофіна Суслова. Сакраментальна фраза удмурдта Устінова з фільму "Брежнев" Ну как там у хохлов, це і є та лишня хромосома в рузге і вже в рашці стала "наріцательной".
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28.05.2022 02:35 Відповісти
УПЦ - це насправдi сатанат РПЦ МП, його фiлiя, буква У там нi до чого.
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29.05.2022 00:46 Відповісти
та рiзати усi зв'язки з масквою! А цих попiв на допитання.
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28.05.2022 03:12 Відповісти
Треба гнати цю МРАЗЬ не тільки з Лаври, а із України !!!
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28.05.2022 06:56 Відповісти
ФСБешники та холуї кремля перевзуваються у повітрі. Україні край необхідна повна заборона цієї *********** банди.
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28.05.2022 07:07 Відповісти
Страшно стало, затряслись, твари. Но боятся они не гнева людей, и не совесть проснулась. Трясутся за кормушку. Хочется жить безбедно, да и свое многочисленное потомство содержать в сытости. Но как не перекрашивайся, суть КГБистская так и останется со всеми вытекающими...
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28.05.2022 07:09 Відповісти
епіскопи - під митрополією, митрополія - під патріархатом. хто не визнає цього, створює власну церкву - англіканську, лютеранську, яку завгодно.
А отже якщо упц на чолі з онуфрієм не знаходиться під патріархом Варфоломієм (Константинопольським), то значить знаходиться під кирилом масковським. Іншого не дано.
Варфоломій же ніколи не погодить існування двох митрополій на одній території. бо це - проти правил. А вони за правила держуться.
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28.05.2022 07:13 Відповісти
со всех сторон наступают.Ну секту эту можно было закрыть?Сколько сотен лет нам ждать ещё?Тимошенко,который сейчас по всем каналам,покровитель этих бабтистов,может поэтому у них все хорошо.А где сбу по поводу новинского?ВСУ и народ уничтажают,а у этих мерзостей ничего не поменялось.Далi Буде...
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28.05.2022 10:36 Відповісти
Московські попи панічно засловоблудили для своїх недалеких вірян (про ніби-то "незгоду" з негідником кірілом), бо сильно бояться масового переходу приходів упц мп до ПЦУ одразу після перемоги. Але це і так, і так обов"язково і незбіжно відбудеться. Московська церква то виплодок пекла і люди цього уже усвідомили.
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28.05.2022 12:11 Відповісти
То УПЦ тепер як ЛДНР. Перебуває під юрисдикцією МП РПЦ, але проголошує себе самостійною без офіційного визнання незалежності та отримання автокефалії.
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28.05.2022 18:20 Відповісти

попи москальського сатанату з "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають

нiякого вiдношення до гундяйки та до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися

Лавр, церков, приходiв та розкiшного свого життя.

нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ, нехай оголошують

анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та Епіфанія!
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29.05.2022 00:44 Відповісти
 
 