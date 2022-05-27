В УПЦ пояснили рішення собору щодо "незалежності". У ПЦУ вважають, що її досі немає: "З великої хмари - малий дощ"
Митрополит Ніжинський та Прилуцький УПЦ МП Климент (Вечеря) сказав, що УПЦ МП "незалежна та самостійна у своєму устрої" з 1990 року, а ухвалені сьогодні на соборі зміни до статуту передбачають непоминання голови РПЦ Кирила та "не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ стосовно УПЦ". Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що УПЦ залишається в юрисдикції Московського патріархату.
Кореспондентка LIGA.net запитала митрополита Климента, чи правда, що собор прибрав зі статуту УПЦ все, що пов'язує її з МП, передає Цензор.НЕТ.
Він відповів: "УПЦ є проукраїнською. Тому рішення, ухвалені на Соборі, є абсолютно логічними. Незалежною та самостійною у своєму устрої УПЦ є ще з 1990 року. Проте деякі деструктивні сили в Україні наполегливо не бажають цього розуміти, наклеюватимуть нашій Церкві різноманітні ярлики. Сьогодні ще раз наголошувалося, що УПЦ є тією справжньою Українською Церквою, яка духовно оберігала наш український народ ще до здобуття Україною своєї незалежності".
На запитання, що на практиці передбачають зміни до статуту, Климент сказав: "Непоминання патріарха, самостійність в ухваленні всіх організаційних рішень, не підпорядкованість будь-яким рішенням РПЦ щодо УПЦ".
Євстратій Зоря оцінив підсумки собору УПЦ МП словами митрополита Епіфанія: "з великої хмари – малий дощ".
Він вважає, що у постанові собору "висловлювання щодо російської агресії максимально м'які та округлі", відсутня оцінка ідеології "руського міра" як основи агресії.
Зоря звертає увагу, що собор не засудив, а "висловив незгоду" з позицією Кирила щодо війни, нічого не сказано про розрив зв'язків із ним.
"Зачистка Статуту" – це те саме, що відсутність слів "Московський Патріархат" в офіційній назві: спроба приховати те, що "УПЦ" залишається в юрисдикції Московського Патріархату", – написав Зоря.
За його словами, слова про "незалежність та самостійність" – винахід ще 1990 року "для прикриття залежності та несамостійності". "Є автокефалія та автономія. Собор жодного слова не сказав про автокефалію – навіть про теоретичне бажання її досягнення", – зазначив Зоря.
"Мироваріння та діаспора – чисто "тролінг ПЦУ". Ані одне, ані інше ніяк не визначає статусу незалежності. У Лаврі варили миро за часів Київської Митрополії до 1686 р. і навіть у синодальну епоху РПЦ – але ні тоді, ні тоді це не було ознакою незалежності", – написав Зоря.
Він наголосив, що затвердження на соборі УПЦ МП усіх рішень з 2011 року означає і затвердження того рішення, де сказано про розрив із Вселенським Патріархатом.
Щодо діалогу з ПЦУ Зоря вважає, що своїми умовами такого діалогу собор УПЦ МП "відкинув пропозицію Архієрейського Собору ПЦУ щодо діалогу без попередніх умов".
Сьогодні УПЦ МП провела собор. Він ухвалив постанову, в якій висловив незгоду з позицією глави РПЦ Кирила щодо війни проти України, а також доповнення та зміни до статуту про управління УПЦ МП, які "свідчать про повну самостійність та незалежність Української Православної Церкви".
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Епіфаній нагадав, що патріарх Кирил є одним із творців ідеології "русского міра", її пропагандистом і популяризатором. Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння.
А отже якщо упц на чолі з онуфрієм не знаходиться під патріархом Варфоломієм (Константинопольським), то значить знаходиться під кирилом масковським. Іншого не дано.
Варфоломій же ніколи не погодить існування двох митрополій на одній території. бо це - проти правил. А вони за правила держуться.
попи москальського сатанату з "У"РПЦ МП мiмiкрують та брешуть, що не мають
нiякого вiдношення до гундяйки та до масквабаду, лише для того, щоб не позбутися
Лавр, церков, приходiв та розкiшного свого життя.
нехай повнiстю поривають з сатанатом РПЦ-КДБ, нехай оголошують
анафему рашистськiй гнидi гундяйцi та пуйлу, нехай визнають ПЦУ та Епіфанія!