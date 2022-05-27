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Байден звинуватив Путіна у спробі стерти з лиця землі культуру та ідентичність українського народу

байден

Президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається "стерти з лиця землі" культуру та ідентичність українців.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними видання, в промові перед випускним класом Військово-морської академії США в п'ятницю, засуджуючи атаки Росії на школи, лікарні та іншу громадянську інфраструктуру в Україні, Байден звинуватив Путіна в "спробі стерти з лиця землі культуру та ідентичність українського народу".

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Байден також високо оцінив силу глобальної співпраці у протидії російській агресії, додавши, що Путін "помістив у НАТО" всю Європу, підштовхнувши Швецію і Фінляндію до вступу в оборонний альянс.

Автор: 

Байден Джо (2883) геноцид (307) путін (23746)


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Топ коментарі
+46
Хоч комусь стало духу сказати правду!!!
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27.05.2022 23:31
+30
Ця недолуга недоімперія завжди так робила с усіма народами які захопила.
У РФ повно народів, щось відомо про іх культуру, традиції, мову, історію?
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27.05.2022 23:32
+27
За кордоном 2 крутих бандерівця - Байден і Джонсон. Діло Бандери не занепадає. Респект їм!
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27.05.2022 23:32
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Хоч комусь стало духу сказати правду!!!
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27.05.2022 23:31 Відповісти
А.. ну як "стало духу"..
Це ж він не перед усім світом сказав, а перед аудиторією якоїсь військової школи... теж непогано..
Але питання -- в когось в цьому світі є "яйця"?
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27.05.2022 23:38 Відповісти
В нас. В нас вони є. Світ, побачивши це, зачухав макітру...
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27.05.2022 23:50 Відповісти
це дійсно. Не у нас особисто... а в конкретних УКРАЇНЦІВ!
Але я, зараз, про "сильних" світу цього...
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27.05.2022 23:53 Відповісти
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27.05.2022 23:58 Відповісти
лучше б у него хватило духу признать кацапию страной террористом!! вот это было бы дело, а так один трындеж
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28.05.2022 00:41 Відповісти
Гаага
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27.05.2022 23:32 Відповісти
Ця недолуга недоімперія завжди так робила с усіма народами які захопила.
У РФ повно народів, щось відомо про іх культуру, традиції, мову, історію?
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27.05.2022 23:32 Відповісти
За кордоном 2 крутих бандерівця - Байден і Джонсон. Діло Бандери не занепадає. Респект їм!
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27.05.2022 23:32 Відповісти
Бандерівців троє. Третій - Блінкен!
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27.05.2022 23:36 Відповісти
Тоді і Ліз Трасс.
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27.05.2022 23:42 Відповісти
Ні

Ще є Борис
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27.05.2022 23:44 Відповісти
Так Шкіряк.
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27.05.2022 23:58 Відповісти
А президент Естонії Алар Каріс? Третину свого військового бюджету віддав на ліквідацію русні!
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27.05.2022 23:44 Відповісти
И один вышкребок-байстрюк Шольц
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28.05.2022 00:00 Відповісти
Ви трошки нє понялі. Ми ж про бандерівців, а їх у нас серед закордонних друзів, які нам допомагають, лише троє: Байден, Джонсон та Блінкен. Якщо ви спитаєте, по яким критеріям ми їх відбирали, я відповім: вони бандерівцями народились.
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28.05.2022 00:00 Відповісти
і поляків з прибалтами не забувайте - їх поміч неоціненна (бо коли майже останнє і від щирого серця - і хай то буде й краплина, але вона як раз і може стати найціннішою для Перемоги)
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27.05.2022 23:44 Відповісти
Бо воно прагне привласнити нашу культуру, історію та традиції.
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27.05.2022 23:41 Відповісти
Пощастило нам з президентом Америки. Дай Боже йому здоров'я та сил допомогти нам перемогти бункерного чекіста та його орків.

Трампон називав ***** «харошим парнєм», а нам пропонував з ним помиритись, руда жирна абізяна. Навіть не уявляю, щоб з нами було, як би рудий додік був президентом вдруге.
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27.05.2022 23:42 Відповісти
пан Науковець@zvirynetsnauky

Країна, яка не є в Євросоюзі, але є лідером цього союзу.
Країна, яку не беруть в НАТО, але НАТО братиме приклад з військових цієї країни.
Країна, в якій прості перехожі купують в твіттері танк.
Ці люди могли б зібрати ядерну бонбу, просто поки що не було заявки від підрозділу...
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28.05.2022 00:13 Відповісти
Країна, в якої не було зброї, навіть щоб захистити себе, не може вивести пшеницю, бо наступного врожаю буде ніде хранити...
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28.05.2022 00:28 Відповісти
щас відома трампістка антивакса почне плюватись гівном
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28.05.2022 00:20 Відповісти
Коли вона вже цим гівном захлинеться!? Чекаємо.

О! Йойний підлизувач вже плюється коментом нижче.
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28.05.2022 00:36 Відповісти
Так он планирует опять баллотироваться, вы даже себе не представляете Сколько людей в Америке поддерживают Трампа , потому что Трамп заботиться только об Америке, а Байден заботится и о других странах .
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29.05.2022 01:47 Відповісти
Проте вам не дамо HIMARS,а якщо дамо,то будете стріляти на 40 км.
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27.05.2022 23:42 Відповісти
Вже дали що стрілятиме на 70 км. Не сси
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28.05.2022 01:24 Відповісти
Дідо Байден

Це геноцид
А за геноцид що роблять?
Правильно, ***** каструють
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27.05.2022 23:45 Відповісти
Звинуватив? мені прям відлягла. Ні щоб додати до своїх слів пару вагомих та далекобійних аргументів. HIMARS -замість 1000 слів.
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27.05.2022 23:48 Відповісти
нам залишили досить мало простору для компромісу. Перемога або Смерть. Нє, Перемога та Смерть ворогам!
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27.05.2022 23:50 Відповісти
Треба запустити пропаганду в світі по західним каналам, що путін це гітлер 2!

Щоб кожна людина в світі його з цим асоціювала!

Щоб він був абсолютним злом для всього світу! головним фашистом світу!

І тоді самі ж росіяни почнуть від нього відвертатися! Набіулліна, Мішустін...

Його потрібно зробити отщепенцем, ізгоєм.

Солдати перестануть виконувати його накази, тому що це накази фашиста.
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27.05.2022 23:52 Відповісти
Нє нєвзлетіт)
Вони там майже всі фашисти-імперці, навіть найліберальніші ліберали.
Вони там відчувають себе майже богами всесвіту.
Тому їм посрать на інших, і що інші думають.
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28.05.2022 00:56 Відповісти
Іншими словами, Байда сказав, що московська імперія вкотре влаштувала геноцид стосовно українського народу. І за це має відповісти перед цивілізованим світом.
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28.05.2022 00:08 Відповісти
ХОЧЕТСЯ ДА НЕ СМОЖЕТСЯ !)
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28.05.2022 00:31 Відповісти
Так, москалі намагаються це зробити століттями.
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28.05.2022 00:46 Відповісти
Що означає звинуватив? рашисти того й не приховували ніколи. Треба не звинувачувати, а діяти.
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28.05.2022 01:49 Відповісти
В 1920 році після катастрофи на Віслі, володька ленін скликав перший закритий пленум виступав один, дебатів не було, володька наказав не записувати. І серед головних причин вказав, що була неочікувана для нього єдність польських капіталістів, поміщиків і пролетаріату в боротьбі. І не зміг знайти логічного як для "інтернаціоналіста" пояснення цьому. Тоді в Польщі теж була катастрофічна ситуація у військах, допомоги на першопочатку не було, жабоїди тягнули з допомогою. Але самоорганізація держави дала взнаки і після активної фази оборони Варшави вистачило трьох (може звідти Х зплагіатив дати) днів і орди волжських і сибірських племен з так званими казаками побігли взад. А Фелікс уже уряд соціалістичної Польщі зформував. Через 100 років історія повторилась. За сто років жоден історик рузге не обмовився, що війною керував особисто володька ленін, винуватими зробили інших. Так і зараз в рузге володька путін шукає крайніх генералів.
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28.05.2022 02:56 Відповісти
На жаль президент Украіни не хоче цього помічати і сказати ,рашиська чума прийшла знищити Украіну і індетичність народу. Саме рашиські воєні злочинці мають постати перед міжнародним трибуналом за геноцид проти украінського народу ,а ідеологія "русского мира " заборонена і прирівняна до нациськоі.
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28.05.2022 08:58 Відповісти
Для своих зомбированных рабов ********** назвал это денацификацией, ну типа оно такой вумный упырь, аж страх.
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28.05.2022 09:41 Відповісти
Как дерьмо не назови а пахнуть будет всё равно дерьмом.( это я о речах путина)
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29.05.2022 01:51 Відповісти
Как дерьмо не назови а пахнуть будет всё рано дерьмом(это я о речах путина)
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29.05.2022 01:52 Відповісти
 
 