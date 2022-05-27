Байден звинуватив Путіна у спробі стерти з лиця землі культуру та ідентичність українського народу
Президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається "стерти з лиця землі" культуру та ідентичність українців.
Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За даними видання, в промові перед випускним класом Військово-морської академії США в п'ятницю, засуджуючи атаки Росії на школи, лікарні та іншу громадянську інфраструктуру в Україні, Байден звинуватив Путіна в "спробі стерти з лиця землі культуру та ідентичність українського народу".
Байден також високо оцінив силу глобальної співпраці у протидії російській агресії, додавши, що Путін "помістив у НАТО" всю Європу, підштовхнувши Швецію і Фінляндію до вступу в оборонний альянс.
Топ коментарі
+46 Robert Bodnar
показати весь коментар27.05.2022 23:31
+30 MrC
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+27 Микола Мазуренко
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Це ж він не перед усім світом сказав, а перед аудиторією якоїсь військової школи... теж непогано..
Але питання -- в когось в цьому світі є "яйця"?
Але я, зараз, про "сильних" світу цього...
У РФ повно народів, щось відомо про іх культуру, традиції, мову, історію?
Ще є Борис
Трампон називав ***** «харошим парнєм», а нам пропонував з ним помиритись, руда жирна абізяна. Навіть не уявляю, щоб з нами було, як би рудий додік був президентом вдруге.
Країна, яка не є в Євросоюзі, але є лідером цього союзу.
Країна, яку не беруть в НАТО, але НАТО братиме приклад з військових цієї країни.
Країна, в якій прості перехожі купують в твіттері танк.
Ці люди могли б зібрати ядерну бонбу, просто поки що не було заявки від підрозділу...
О! Йойний підлизувач вже плюється коментом нижче.
Це геноцид
А за геноцид що роблять?
Правильно, ***** каструють
Щоб кожна людина в світі його з цим асоціювала!
Щоб він був абсолютним злом для всього світу! головним фашистом світу!
І тоді самі ж росіяни почнуть від нього відвертатися! Набіулліна, Мішустін...
Його потрібно зробити отщепенцем, ізгоєм.
Солдати перестануть виконувати його накази, тому що це накази фашиста.
Вони там майже всі фашисти-імперці, навіть найліберальніші ліберали.
Вони там відчувають себе майже богами всесвіту.
Тому їм посрать на інших, і що інші думають.