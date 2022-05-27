Байден звинуватив Путіна у спробі стерти з лиця землі культуру та ідентичність українського народу

Президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається "стерти з лиця землі" культуру та ідентичність українців.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними видання, в промові перед випускним класом Військово-морської академії США в п'ятницю, засуджуючи атаки Росії на школи, лікарні та іншу громадянську інфраструктуру в Україні, Байден звинуватив Путіна в "спробі стерти з лиця землі культуру та ідентичність українського народу".

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Байден також високо оцінив силу глобальної співпраці у протидії російській агресії, додавши, що Путін "помістив у НАТО" всю Європу, підштовхнувши Швецію і Фінляндію до вступу в оборонний альянс.