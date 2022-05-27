За добу збито російські літак Су-35, вертоліт Ка-52 та БПЛА "Орлан-10", - Повітряні сили

За добу Збройні сили України знищили 3 ворожі повітряні цілі та ротно-тактичну групу російської армії.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За підсумками доби уражено:

літак Су-35;

вертоліт Ка-52;

БПЛА "Орлан-10";

ротно-тактичну групу.

Ігнет розповів подробиці про знищені вороі цілі:

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"27 травня, близько 14.00 години у небі Херсонщини винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних сил України збив російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ.

Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29.

Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух.

На Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК "Перун" збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один БПЛА "Орлан -10".