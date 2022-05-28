УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10344 відвідувача онлайн
Новини Війна
945 3

З початку війни за кордон виїхали 672 тис. учнів і 26 тис. вчителів, - Міносвіти

школа

За період повномасштабного вторгнення Росії на територію України за кордон виїхали 672 тисячі учнів і 26 тисяч учителів.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"З різних регіонів України тільки за кордон виїхали майже 672 тисячі учнів і приблизно 26 тисяч педагогів. Усередині держави десь 87 тисяч учнів є у статусі тимчасово переміщених осіб, але вони продовжують навчання", – повідомив очільник МОН.

Міністр зазначив, що дистанційна освіта багато в чому дозволила зберегти право на освіту школярів і право на працю педагогів. 

Також читайте: Наразі під окупацією перебуває близько 800 шкіл, - Шкарлет

Автор: 

біженці (1856) школа (2203) переселенці (975) Шкарлет (353)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну маємо надію що учні повернуться (якщо до вересня стане тихіше)...та й вчителі, хай не всі також потягнуться додому...якщо буде куди (і жити і де вчити)
тварюки кацапські...стільки біди накоїли...скількох тисяч недорахуємось... вбивці і кати прОкляті...
показати весь коментар
28.05.2022 00:19 Відповісти
пока ракеты летают никто учеников в школы возращать не будет. учиться будут удаленно,можно и из за бугра
показати весь коментар
28.05.2022 00:39 Відповісти
Мій скоро повернеться з Португалії... Аж пищить - так додому хоче Як тільки мама "заїкнулася", що є можливість додому повернуться, то всі свої речі в той же день зібрав! А щодо школи - так йому в португальській школі робить нічого! 7-й клас... По математиці, виявляється, наша школа на рік випереджає португальську - те що в них викладають, малий вчив ще рік тому Англійську мову вони почали вчить у п"ятому класі (1 година в тиждень) А малий почав учить з 1 класу і по 5 годин в тиждень! Вони по інформатиці ще тільки за електронну пошту взялися, а малий вже за програмування взявся! Географія - дівка-одноліток (емігрантка з України) питає : "А что такое "Альпы"?
показати весь коментар
28.05.2022 07:03 Відповісти
 
 