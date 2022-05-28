З початку війни за кордон виїхали 672 тис. учнів і 26 тис. вчителів, - Міносвіти

За період повномасштабного вторгнення Росії на територію України за кордон виїхали 672 тисячі учнів і 26 тисяч учителів.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"З різних регіонів України тільки за кордон виїхали майже 672 тисячі учнів і приблизно 26 тисяч педагогів. Усередині держави десь 87 тисяч учнів є у статусі тимчасово переміщених осіб, але вони продовжують навчання", – повідомив очільник МОН.

Міністр зазначив, що дистанційна освіта багато в чому дозволила зберегти право на освіту школярів і право на працю педагогів.

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