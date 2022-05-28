Порошенка без пояснення причин не випускають за кордон у офіційне відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО, - Ірина Геращенко
П'ятого президента України Петра Порошенка не випускають за кордон у офіційне відрядження в складі парламентської делегації до Вільнюсу в на засідання парламентської асамблеї НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Ірина Геращенко.
Вона зазначила: "Вже завтра в Вільнюсі розпочнеться ПА НАТО , яка збере парламентарів всіх краін Альянсу і їх союзників.
В офіційній делегації ВР є П‘ятий Президент України Петро Порошенко.
Відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР Русланом Стефанчуком.
Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин .
Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про "підроблене чи скасоване розпорядження", хоч всіх інших депутатів, чи то слуги , що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем.
Керівництво фракції ЄС весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР , аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів.
Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні.
Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича.
"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією.
Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна іі руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика .
Ця провокація направлена на розкол суспільства , руйнацію міжнародного іміджу України .
Особливо небезпечно це виглядає напередодні важких дебатів про отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС.
Владі не вдасться списати на війну політичну цензуру, приниження і дискредитацію політичних опонентів, згортання демократіі, фактичне знищення парламентаризму і побудову тоталітарного режиму.
Р. S. В делегації, тим часом, є пані Безугла і в неї, як і в усіх інших, проблем із тим, аби представляти ВР України за кордоном, не виникає.
Бо ж всіх треба посадити, розстріляти і знищити, залишити лише партію влади, правда?
Пізніше вона додала: "Днями Європейська Солідарність анонсувала зарубіжні поїздки лідера партії Петро Порошенко, який входить до офіційної парламентської делегації в Парламентській Асамблеї НАТО і також має запрошення виступити на саміті ЕРР.
Це офіційні парламентські відрядження, це важливі міжнародні заходи!
Всі запрошення є в голови ВР і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ і підписані головою ВР Русланом Стефанчуком.
Але Петра Порошенка не випускають ані на Пардаментську Асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР.
А Україна точно прагне отримати статус кандидата і члени ЄС і ПДЧ в НАТО?
В Києві ще пам’ятають, що ці інституції базуються на принципах і цінностях, зокрема , на правах людини, демократіі, повазі до опозиції, свободі слова. Чи в нас вже автократія і тоталітаризм?"
Будь ласка, зачекайте...
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А кому выгодна войнушка?
Да Бене она как раз и выгодна. И соответственно зелёной кукле.
Оба получают неограниченный срок, первый пребывания в стране, второй на посту презедента.
Может они рассчитывали на незначительные боевые действия на Донбассе, но что то пошло не так.
А сворачивание мероприятий по обороне страны как раз и было провокацией для *****, мол или, мы лохи, можешь на нас нападать.
А порох, единственный кто мог препятствовать такому развитию событий. И интеграции в Европу и НАТО в ом числе.
Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено.
Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.
І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.
Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?
Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території.. Зброя не потрібна. НАТО не потрібне. Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .
Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав: "Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього - майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."
Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території.
Натомість до делегації включений представник партії ОПЗЖ , https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 повідомив дипломат в своєму твіттері в неділю, 23 січня 2022 року.
чи у вас в голові сірої речовини поменшало ?
Боїтесь що він для країни про щось краще домовиться ?
На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .
Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284478996_5143438822375903_594245796638967638_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=zeJuh1-weU0AX8owpaD&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT9qAD2Hyr2TwRi85ZY0Akhf-CVAuwDkzRgWSZ3Phr689A&oe=6296B9F1
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Сіль: війну припинить (з виведенням військ ***** з України) навіть не наш вступ в ЄС; а припинить лише вступ до НАТО. В ЄС ми можемо вступати довго, (наприклад, Туреччина вже 34 роки є кандидатом), бо для цього потрібно виконати низку умов по демократизації країни (а чиновнича, невідома якого, заборона виїзду Пороху в Вільнюс - це антидемократична херня); і ця демократизація станеться не скоро. В НАТО вступити легше - саме по такому шляху пішли всі країни Варшавського Договору, що не входили в СССР. І лише вступ до НАТО примусить ***** (касапів) вибратись з України, після застосування ядерної зброї в цій війні, чи без такого - але піти нахер.
А такі дії влади з Порохом - віддаляють і вступ в НАТО
Дивіться ща вишенаведеною ссиллю з 20:19 на плашці в лівому нижньому кутику до 20:40. Дуже цікаво!