Порошенка без пояснення причин не випускають за кордон у офіційне відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО, - Ірина Геращенко

П'ятого президента України Петра Порошенка не випускають за кордон у офіційне відрядження в складі парламентської делегації до Вільнюсу в на засідання парламентської асамблеї НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Ірина Геращенко.

Вона зазначила: "Вже завтра в Вільнюсі розпочнеться ПА НАТО , яка збере парламентарів всіх краін Альянсу і їх союзників.

В офіційній делегації ВР є П‘ятий Президент України Петро Порошенко.

Відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР Русланом Стефанчуком.

Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин .

Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про "підроблене чи скасоване розпорядження", хоч всіх інших депутатів, чи то слуги , що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем.

Керівництво фракції ЄС весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР , аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів.

Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні.

Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича.

"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією.

Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна іі руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика .

Ця провокація направлена на розкол суспільства , руйнацію міжнародного іміджу України .

Особливо небезпечно це виглядає напередодні важких дебатів про отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС.

Владі не вдасться списати на війну політичну цензуру, приниження і дискредитацію політичних опонентів, згортання демократіі, фактичне знищення парламентаризму і побудову тоталітарного режиму.

Р. S. В делегації, тим часом, є пані Безугла і в неї, як і в усіх інших, проблем із тим, аби представляти ВР України за кордоном, не виникає.

Бо ж всіх треба посадити, розстріляти і знищити, залишити лише партію влади, правда?

Пізніше вона додала: "Днями Європейська Солідарність анонсувала зарубіжні поїздки лідера партії Петро Порошенко, який входить до офіційної парламентської делегації в Парламентській Асамблеї НАТО і також має запрошення виступити на саміті ЕРР.

Це офіційні парламентські відрядження, це важливі міжнародні заходи!

Всі запрошення є в голови ВР і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ і підписані головою ВР Русланом Стефанчуком.

Але Петра Порошенка не випускають ані на Пардаментську Асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР.

А Україна точно прагне отримати статус кандидата і члени ЄС і ПДЧ в НАТО?

В Києві ще пам’ятають, що ці інституції базуються на принципах і цінностях, зокрема , на правах людини, демократіі, повазі до опозиції, свободі слова. Чи в нас вже автократія і тоталітаризм?"



