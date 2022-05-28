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Порошенка без пояснення причин не випускають за кордон у офіційне відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО, - Ірина Геращенко

порошенко

П'ятого президента України Петра Порошенка не випускають за кордон у офіційне відрядження в складі парламентської делегації до Вільнюсу в на засідання парламентської асамблеї НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Ірина Геращенко.

Вона зазначила: "Вже завтра в Вільнюсі розпочнеться ПА НАТО , яка збере парламентарів всіх краін Альянсу і їх союзників.

В офіційній делегації ВР є П‘ятий Президент України Петро Порошенко.

Відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР Русланом Стефанчуком. 

Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин .

Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про "підроблене чи скасоване розпорядження", хоч всіх інших депутатів, чи то слуги , що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем.

Керівництво фракції ЄС весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР , аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт. Хоч мав би захищати парламентаризм і демократію, а не толерувати подвійні стандарти щодо депутатів.

Чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні.

Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича.

"Європейська Солідарність" розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком, замість зосередитися на війні з Путіним і Росією.

Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна іі руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика .

Ця провокація направлена на розкол суспільства , руйнацію міжнародного іміджу України .

Особливо небезпечно це виглядає напередодні важких дебатів про отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС.

Владі не вдасться списати на війну політичну цензуру, приниження і дискредитацію політичних опонентів, згортання демократіі, фактичне знищення парламентаризму і побудову тоталітарного режиму.

Р. S. В делегації, тим часом, є пані Безугла і в неї, як і в усіх інших, проблем із тим, аби представляти ВР України за кордоном, не виникає.

Бо ж всіх треба посадити, розстріляти і знищити, залишити лише партію влади, правда?

Пізніше вона додала: "Днями Європейська Солідарність анонсувала зарубіжні поїздки лідера партії Петро Порошенко, який входить до офіційної парламентської делегації в Парламентській Асамблеї НАТО і також має запрошення виступити на саміті ЕРР.

Це офіційні парламентські відрядження, це важливі міжнародні заходи!

Всі запрошення є в голови ВР і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ і підписані головою ВР Русланом Стефанчуком.

Але Петра Порошенка не випускають ані на Пардаментську Асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР.

А Україна точно прагне отримати статус кандидата і члени ЄС і ПДЧ в НАТО?

В Києві ще пам’ятають, що ці інституції базуються на принципах і цінностях, зокрема , на правах людини, демократіі, повазі до опозиції, свободі слова. Чи в нас вже автократія і тоталітаризм?"

Порошенка без пояснення причин не випускають за кордон у офіційне відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО, - Ірина Геращенко 01
Порошенка без пояснення причин не випускають за кордон у офіційне відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО, - Ірина Геращенко 02

Автор: 

кордон (4748) відрядження (44) Порошенко (15156) митниця (1871)


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Топ коментарі
+81
Кого зганьбить, безумну? Цю зебілку не потрібно ганьбити, вона сама і є ганьба.
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28.05.2022 00:28
+77
Я не є палким прихильником Пороха, але за кордоном він ніколи не ганьбився. На відміну від клована і його зеленої шобли
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28.05.2022 00:27
+77
Мене завжди цікавило тільки одне питання: чому у зебілів і рашистів одні і ті самі коменти про порошенко? Може тому що рашисти і зебіли - це одна Zeкоманда?!! Одні і ті самі методички.
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28.05.2022 00:29
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Моя очередная конспиралогическая теория )
А кому выгодна войнушка?
Да Бене она как раз и выгодна. И соответственно зелёной кукле.
Оба получают неограниченный срок, первый пребывания в стране, второй на посту презедента.
Может они рассчитывали на незначительные боевые действия на Донбассе, но что то пошло не так.
А сворачивание мероприятий по обороне страны как раз и было провокацией для *****, мол или, мы лохи, можешь на нас нападать.
А порох, единственный кто мог препятствовать такому развитию событий. И интеграции в Европу и НАТО в ом числе.
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28.05.2022 09:35 Відповісти
https://espreso.tv/khto-i-chomu-ne-pustiv-poroshenka-na-pa-nato-u-vilnyusi Микола Княжицький , 28 травня, 2022р 09:03

Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії "Слуга народу" можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено.

Підстав немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов'язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон.
І мета очевидна, заявлена, анонсована і самим Порошенком і західними партнерами: переговори про постачання зброї та підтримку євроатлантичного курсу.
Що означає неприпустима у демократичному суспільстві така поведінка по відношенню до лідера опозиції?
Все просто. Потрібна диктатура, щоб здати території.. Зброя не потрібна. НАТО не потрібне. Членство у ЄС не потрібне, бо не потрібні верховенство права і свобода слова .
Зеленський у той самий день, вчора запевняв студентів Стенфорду у прихильності до демократії. Казав: "Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього - майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок" ) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого."
Ну, або Зеленський лицемірний брехун, у що повірити навіть страшно, або він президент лише для обкладинок іноземних журналів, а керує країною не ця демократична особа, а якийсь диктатор маньяк, який домовився з Путіним нищити демократію і здавати території.
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28.05.2022 10:10 Відповісти
і Ми всі знаємо його ім'я
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29.05.2022 00:49 Відповісти
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28.05.2022 10:14 Відповісти
Сцикуны,что попало.медведчук свалил бы ,если бы "захотели",а тут официально,да ещё на благо страны... Сцикуны
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28.05.2022 10:15 Відповісти
https://espreso.tv/kostyantin-eliseev-bankova-blokue-poizdku-poroshenka-v-nato-i-vklyuchila-v-delegatsiyu-deputata-opzzh-alyans-v-shotsi Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО. Дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що Офіс Зеленського- дерьмака блокує візит п'ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО

Натомість до делегації включений представник партії ОПЗЖ , https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 повідомив дипломат в своєму твіттері в неділю, 23 січня 2022 року.
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28.05.2022 10:23 Відповісти
Для Зеленого офшорника головний ворог не Путін а Порошенко . Просто комплекс неповноцінності .
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28.05.2022 10:32 Відповісти
Пора уже клоуну продемонстрировать, кто он на самом деле, а не что он пытается представить
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28.05.2022 10:55 Відповісти
Шо ж це робицця?
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28.05.2022 11:08 Відповісти
а ви новину не читали ?
чи у вас в голові сірої речовини поменшало ?
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28.05.2022 12:28 Відповісти
А чого би йому і не поїхать ?
Боїтесь що він для країни про щось краще домовиться ?
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28.05.2022 12:54 Відповісти
А багато пересічних українців думали, що зелений опариш трансформувався під час війни у справжнього лідера нації. На жаль, з містечкового комедіанта Черчілля не вийшло.
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28.05.2022 12:10 Відповісти
"Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …

На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .

Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284478996_5143438822375903_594245796638967638_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=zeJuh1-weU0AX8owpaD&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT9qAD2Hyr2TwRi85ZY0Akhf-CVAuwDkzRgWSZ3Phr689A&oe=6296B9F1
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28.05.2022 13:13 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWkFhk3qjnvbycM4nbBzRbjs8ov2bTA0zGDmywA7J19NaSr4Fjcq_MbO1YW9anFWBGo1UYq2teCiuZYGxV4Rbyu1Rhx8kdfjoNKQ-aVuMkt0zNZgvSJjr7k8aR5OsjF1YY&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . До речі, кого без перешкод пропустили на засідання Парламентської Асамблеї НАТО, то це одіозну й тисячу разів зашкварену слугиню Безуглу. Це вона поряд з кількома іншими буде там "гідно" представляти Україну. А що? Зможе розповісти про свої пропозиції розстрілювати солдатів своєї ж армії. Або доповісти, що запропонувала відмовитися від натівського принципу розділення розвідувальних та контррозвідувальних органів і внесла законопроєкт про їх злиття в одну структуру під співмешканця рашистської парочки Буданова, а сам цей розвід-монстр буде виведений навіть з-під МО України та, вочевидь, прикріплений під московське фсб.



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16 Comments

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28.05.2022 13:16 Відповісти
Порох зранку на кордоні знову намагається виїхати - погранці не пропускають. Ахтем Чийгоз щойно на телеканалі Еспресо передавав стрім з кордону.
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28.05.2022 14:24 Відповісти
то в нашого зе вже дах зриває від усвідомлення власної величі
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28.05.2022 16:51 Відповісти
Він же думає, що впіймав бога за бороду
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29.05.2022 00:52 Відповісти
Цікава розмова https://www.youtube.com/watch?v=tJ1Pi51g2HY Віталія Портникова та Марії Гурської у відновленій передачі "Суботній політклуб " стосовно недопуску Порошенка на самміт НАТО.
Сіль: війну припинить (з виведенням військ ***** з України) навіть не наш вступ в ЄС; а припинить лише вступ до НАТО. В ЄС ми можемо вступати довго, (наприклад, Туреччина вже 34 роки є кандидатом), бо для цього потрібно виконати низку умов по демократизації країни (а чиновнича, невідома якого, заборона виїзду Пороху в Вільнюс - це антидемократична херня); і ця демократизація станеться не скоро. В НАТО вступити легше - саме по такому шляху пішли всі країни Варшавського Договору, що не входили в СССР. І лише вступ до НАТО примусить ***** (касапів) вибратись з України, після застосування ядерної зброї в цій війні, чи без такого - але піти нахер.

А такі дії влади з Порохом - віддаляють і вступ в НАТО

Дивіться ща вишенаведеною ссиллю з 20:19 на плашці в лівому нижньому кутику до 20:40. Дуже цікаво!
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28.05.2022 21:03 Відповісти
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