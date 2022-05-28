Зеленський пояснив, чому не хоче "закручувати гайки" після війни: "Я не готовий до такого"

Президент Володимир Зеленський розповів, що не хоче посилювати урядовий контроль за демократичною опозицією після перемоги у війні проти Росії, бо це буде блюзнірством стосовно полеглих героїв України і людей, які втратили близьких у війні.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі Зеленського зі студентами Стенфордського університету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Українець, який навчається в Стенфордському університеті, запитав президента, як він планує зберегти демократію в Україні після перемоги у війні проти Росії. На думку студента, після завершення бойових дій заради відновлення необхідність ухвалення непопулярних рішень може спровокувати політичних опонентів скористатися шансом і завадити йому втілювати післявоєнні плани.

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"Абсолютно кожна родина, кожен з нас платять занадто велику ціну за цю війну. Для деяких людей – це величезна жертва. Хтось втратив своїх дітей, які загинули в боротьбі за вільну Україну. Хтось став вимушеним переселенцем, хтось навіть переїхав за кордон.

Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок". – Реж.) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого.

Але нам потрібно бути серйозними щодо суворої вертикалі влади в плані безпеки. У нас більш загрозлива ситуація навіть, ніж в Ізраїлі. Ми не можемо бути ліберальними в плані безпеки, але в іншому наша держава – ліберальна, наш народ – ліберальний. Ми цінуємо свободу і ми боремося за неї", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що заради національної оборони і безпеки владі доведеться посилити вертикаль військового сектору і правоохоронних органів, хоча це має супроводжуватися законодавчими обмеженнями.

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Крім того, Зеленський сказав, що найбільша кількість жертв від російської окупації припадає на східні області України. Водночас, саме на сході України відносно більше громадян мали родинні, бізнесові чи професійні зв'язки з Росією, а також раніше дотримувалися думки, що українська влада повинна досягти якогось компромісу з Кремлем.