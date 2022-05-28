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Новини Війна
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Зеленський пояснив, чому не хоче "закручувати гайки" після війни: "Я не готовий до такого"

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що не хоче посилювати урядовий контроль за демократичною опозицією після перемоги у війні проти Росії, бо це буде блюзнірством стосовно полеглих героїв України і людей, які втратили близьких у війні.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі Зеленського зі студентами Стенфордського університету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Українець, який навчається в Стенфордському університеті, запитав президента, як він планує зберегти демократію в Україні після перемоги у війні проти Росії. На думку студента, після завершення бойових дій заради відновлення необхідність ухвалення непопулярних рішень може спровокувати політичних опонентів скористатися шансом і завадити йому втілювати післявоєнні плани.

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"Абсолютно кожна родина, кожен з нас платять занадто велику ціну за цю війну. Для деяких людей – це величезна жертва. Хтось втратив своїх дітей, які загинули в боротьбі за вільну Україну. Хтось став вимушеним переселенцем, хтось навіть переїхав за кордон.

Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок". – Реж.) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого.

Але нам потрібно бути серйозними щодо суворої вертикалі влади в плані безпеки. У нас більш загрозлива ситуація навіть, ніж в Ізраїлі. Ми не можемо бути ліберальними в плані безпеки, але в іншому наша держава – ліберальна, наш народ – ліберальний. Ми цінуємо свободу і ми боремося за неї", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що заради національної оборони і безпеки владі доведеться посилити вертикаль військового сектору і правоохоронних органів, хоча це має супроводжуватися законодавчими обмеженнями.

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Крім того, Зеленський сказав, що найбільша кількість жертв від російської окупації припадає на східні області України. Водночас, саме на сході України відносно більше громадян мали родинні, бізнесові чи професійні зв'язки з Росією, а також раніше дотримувалися думки, що українська влада повинна досягти якогось компромісу з Кремлем.

Автор: 

Зеленський (23659)


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Топ коментарі
+82
Після війни, народу України прийдеться викручувати силою цього виродка і його шоблу рашистів із владних крісел, і відправляти їх за грати. Бо з цими гнидами у владі, Україну чекає катастрофа. Просраний за два дні південь України - яскраве тому підтвердження
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28.05.2022 00:37
+72
А де 5-й, Прямий та Еспресо?
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28.05.2022 00:39
+65
Вова, тебе пора в Ростов.
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28.05.2022 00:34
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Вова, тебе пора в Ростов.
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28.05.2022 00:34 Відповісти
там тобі місце, кацапе
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28.05.2022 02:09 Відповісти
а кто этому зеле бобу даст закручивать гайки ? снесут клопа сразу
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28.05.2022 04:43 Відповісти
І тих хто його вибрав. Бо диктатура уже в проекті
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28.05.2022 09:08 Відповісти
Абсолютно кожна родина, кожен з нас платять занадто велику ціну за цю війну. Джерело:

Брехня. Семьи квартальной власти как раз пополняют свои счета деньгами из московии. Пропагандонские московитские каналы, на которых крутят "скотов" и "папиков" так или иначе финансируются из бюджета **********.
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28.05.2022 00:34 Відповісти
Порох за свои 300 миллионов вооружил 5 батальйонов, а зебанутый шут и его хозяин Беня КАЛ.омойский не выделили из своего кармана даже 10 гривень на помощь нашей армии, зато переместили всех своих родственников на землю обетованную.
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28.05.2022 07:44 Відповісти
Все правильно, але земля обітована тут ні до чого. Це могла бути будь-яка інша земля. Просто ганьба їм, але не треба цих юдофобських натяків.
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28.05.2022 08:47 Відповісти
Після війни, народу України прийдеться викручувати силою цього виродка і його шоблу рашистів із владних крісел, і відправляти їх за грати. Бо з цими гнидами у владі, Україну чекає катастрофа. Просраний за два дні південь України - яскраве тому підтвердження
показати весь коментар
28.05.2022 00:37 Відповісти
А де 5-й, Прямий та Еспресо?
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28.05.2022 00:39 Відповісти
Это друхое, на пол шишки зелёной можно.
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28.05.2022 01:11 Відповісти
Брехлива зелуплива влада робить в нас чисту кацапщину - церква-домовина-диверсант тут робить, що хоче, проукраїнські канали виключають з мовлення Т2, кремлівській медіахвойди ведуть Єдині телевізійні помиї, абдрістович - герой, замовчування ролі ЗСУ і т.д. Виграємо війну а отримаємо кацапщину? Не хочеш кацапщини після перемоги?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
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28.05.2022 09:02 Відповісти
Та,хто,тобі дозволить. Каліфе на годину? Найвеличніше ...
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28.05.2022 00:41 Відповісти
Зеленського буде обрано на другий термін у 2024 році . " Запам'ятайте цей твіт . "(С)
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28.05.2022 02:03 Відповісти
це буде вирок мудрому наріту
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28.05.2022 02:12 Відповісти
він так і казав, що він вирок
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28.05.2022 08:28 Відповісти
***** потрібно твої висери записувати, видались у вікно,сраколиз зеблючий
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28.05.2022 02:43 Відповісти
Що знати? Що Зелемойський здасть південь і схід України, то ми це знали ще в 2019-му?
А тепер це знають і ті 73%, які повірили коломойсько-мертячуківській, чорноротій мосійчук і власною шкірою відчув, як це хуженебудет.
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28.05.2022 10:14 Відповісти
Та шо ти гАваріш, демократичний ти наш?

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28.05.2022 00:51 Відповісти
як сказав серлєщ: "ви нє панімаєтє, єта другоє"
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28.05.2022 02:11 Відповісти
Таке враження, що цей непотріб змагається з Арестовичем.
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28.05.2022 00:52 Відповісти
Зеленский три года занимался закручиванием гаек и преследованием патриотов. Его хватило буквально на месяц после 24 числа, когда в 20ых числах натравили следаков на Пашинского и там кого-то из Луча.
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28.05.2022 00:55 Відповісти
Ну вот только не про крысу Пашинского.... За ним и так тюрьма плачет.
Кстати где он? На передовой? Или "лечится" с семьёй за границей?
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28.05.2022 09:46 Відповісти
Дуже гарний висер.
Одне й теж. Що воюе, що на лікуванні за кордоном.
Але що криса сто відсотків.
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28.05.2022 13:55 Відповісти
Щось багато розмов про те, що буде після війни. Наче вже орки тікають з донбасу й херсонщини.
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28.05.2022 00:58 Відповісти
Ці розмови підняті тому, що "за що воюємо"? За диктатуру? За переслідування медіа? За кидання опозиції за грати? Нехай тоді виборці Зєлєнскага воюють, раз так.
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28.05.2022 01:09 Відповісти
На Западе люди верят что Зеленский реформатор и захочет провести реформы. Они просто не заглядывали во всевозможные индексы коррупции, свободы слова и прочего, которые во время Зеленского катились к показателям позднего Януковича.
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28.05.2022 01:20 Відповісти
Я вот читаю новость на реддит и там на полном серьезе пишут, что Украину не могут взять в ЕС, так как еще три года назад у неё был пророссийский президент Порошенко. Вот такое вот впихивают им. Это, кстати, может быть следствием той самой Слуги Народа, который по сути антиреклама Украины и пиар Зеленского.
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28.05.2022 01:21 Відповісти
Ага проросійський Президент Порошенко слав на@ фуй путлєра і не намагався заглянути йому в дупу !
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28.05.2022 01:48 Відповісти
У них картинка такая. Хороший Зеленский борется с коррупцией. Он спаситель и герой Украины. И соответственно Порошенко, которого он победил плохой. Или что-то такое. Они просто не знают чем Зеленский занимался все эти годы, да и сейчас не вникают в наши расклады, а слушают только его речи. Отсюда и вопросы от студентов Стенфорда. Они на полном серьезе верят, что Зеленский реформатор. Какое же будет их удивление, когда они узнают что и как на самом деле.
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28.05.2022 02:07 Відповісти
Виборці зєленскага з 16.02.22 масово встали і виїхали по Європах...
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28.05.2022 08:46 Відповісти
Ми воюємо за Україну не за Зеленського.Воювати будем до перемоги але блазень тобі там місця не буде.І не мрій про свої плани після перемоги тебе вова там нема.
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28.05.2022 12:53 Відповісти
Потому что надо говорить о красивом и хорошем.
О шашлыках.... О строительстве.....
Ну не рассказывать же о падении экономики, об отсутствии реформ в армии, судах, налоговой, таможне .... Да вообще наверно везде.
Что логистику опять тянут волонтеры.
Что если не будет судов и налоговых реформ - сюда не придут инвестиции а значит люди не вернутся.
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28.05.2022 09:51 Відповісти
Це чмо вже себе важає царьком.
**** зрадлива! У нас парламентсько-президентська держава, а не президентська!
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28.05.2022 01:03 Відповісти
Бреше як завжди. Після війни матимемо гордого наполєончика, який буде переслідувати опозицію. Бреше, брехав, буде брехати.
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28.05.2022 01:07 Відповісти
Ze!льона шмаркля має сйобувать після війни геть шоп його тут не смерділо
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28.05.2022 01:17 Відповісти
***, воно, тіпа, може, но не буде
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28.05.2022 01:27 Відповісти
Знов нанюхалось жиденя гнусаве,ти думай куди тікати з каломийський будеш, якщо встигнеш,потвора брехлива й ница.
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28.05.2022 01:35 Відповісти
А пам'ятаєте, як Зеленський в 19-му році казав: У нас в Раді демократія, але тільки поки що.?
Ось маємо(( Людина віддає Збройним силам нові пікапи з 0 пробігом. А також броніки, шоломи тощо, а воно не випускає його (ПП) закордон на парламентську асамблею НАТО.
І хоче в ЄС.
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28.05.2022 01:42 Відповісти
Зе кончене , коксозалежне чмо було і ним залишиться 😡
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28.05.2022 01:44 Відповісти
Усі волинські депутати ВР прогнулись під Палицю Коломойського, крім Лапіна. Побачили б скільки проклять в сторону Лапіна на сайті "Наш Луцьк" під статтею про його контузію на фронті.
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28.05.2022 11:52 Відповісти
Зе нагадує Чарлі Чапліна з древнього фільму - Маленький диктатор. Там для Чарлі була просто роль диктатора, а цей живе на повному серйозі
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28.05.2022 01:42 Відповісти
Зе бреше всім іноземним партнерам , як дихає і ті йому вірять , так як він не позволяє більше нікому говорити , ба
навіть закрив опозиційні канали !

Ганьба такому президенту !!
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28.05.2022 01:42 Відповісти
Всё, что нужно помнить - война и столько смертей произошли при президенте зеленском! Этого нельзя забыть, никогда!!!
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28.05.2022 01:57 Відповісти
Хорошо , только тебе туда
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28.05.2022 02:24 Відповісти
папередник сгладил углы и предостерег тебя, зебила, на целых 5 лет от того звиздеца который идет сейчас, попутно усиливая армию!
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28.05.2022 02:41 Відповісти
ух як ти курва своє порване серло рвеш
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28.05.2022 02:46 Відповісти
Cпасибо что живой
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28.05.2022 02:28 Відповісти
та ну нах,краще би втік)))
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28.05.2022 02:47 Відповісти
дурыло, ты уже это сделал!!! но зебилы читают и радуются, во молодец, демократ, ****!
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28.05.2022 02:39 Відповісти
Все авторитарные режимы пользуются подобной демагогией и всякий царёк в спасители отечества рядится, вон товарища Путина послушайте, то же самое говорит.
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28.05.2022 03:05 Відповісти
Бонэвтик, лучше втикай, бо можешь не успеть
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28.05.2022 04:55 Відповісти
Зелене падло вже почало закручувати гайки, перервавши трансляцію трьох опозиційних до великого крадівництва телеканалів.
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28.05.2022 05:36 Відповісти
Хіба можна вірити брехливому президенту - наперсточнику?
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28.05.2022 05:47 Відповісти
Він буде розкручувати їх не у той бік.
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28.05.2022 05:55 Відповісти
спитайте головнюка шо таке міна?
він вам тут же відповість - це скривлена морда лиця...
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28.05.2022 06:46 Відповісти
бо із клована танкіста не злепиш а тим паче головнюка...
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28.05.2022 07:11 Відповісти
Не буде, бо не зможе. Хоча намагався й продовжує намагатися.
Пуйло запропонувало бубочці казахський сценарій: саджаєш Порошенка, опозиція лютує, бубочка кличе ОДКБ. Армія (на думку пуйла) мала стояти у сторонці, бо наказу не отримала. Так це планувалося. Але - Україна не росія, КВК не КДБ, а бубочка обісрався.
А не втік тому, що Бєня не відпустив, бо не можна такий цінний актив американцям віддавати.
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28.05.2022 06:52 Відповісти
После войны,о чем оно?
20% уже захвачено,никаких наступлений даже не планируется.
Оно шо медальки раздаст и всех гыроям объявить ,а территории не нужны уже?
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28.05.2022 06:59 Відповісти
людина року, великий батько нації і хто там ще де поділись в ефірі еспресо, 5 канал, прямий? в Україну повернувся совок, де були 2 канали і програма время, а зараз 1 канал гівно+гівно і це демократія?
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28.05.2022 07:06 Відповісти
До Блазня дійшло що після війни для нього і його шобли одне майбутнє, київські каштани.
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28.05.2022 07:09 Відповісти
Яке закручування гайок? ЗЄлі голову відкрутять після війни за "мир в очах П..на".
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28.05.2022 07:12 Відповісти
Зеля брехло. Остогидів ти уже
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28.05.2022 07:18 Відповісти
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
7 год
Той момент, коли шуфрич вільно виїхав та повернувся, а Порох з підписаним відрядженням не може виїхати до НАТО. Щоб не розколоти суспільство
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28.05.2022 07:26 Відповісти
..навіщо ж тоді вже зараз активно прибирати проукраїнські опозиційні канали з ефіру і журналістів? щось вова не те що мете...
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28.05.2022 07:27 Відповісти
все що схоче Верховний безкарно і підло закручує вже під час війни, поки у Українців "зв"язані руки".. прямий, 5, еспресо.. і так - по-мєлочі: Чорновол, Яценюк, Порох..(
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28.05.2022 07:28 Відповісти
Що скаже Дерьмак, те і робитимеш, паяце.
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28.05.2022 08:09 Відповісти
вова,скажу по простому,ти зараз нах нужен,а після війни і подавна будеш не нужен!
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28.05.2022 08:09 Відповісти
А кто тебе, *******, это позволит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2022 08:19 Відповісти
Зеленский ,готовся к ответу! Не люблю Порошенко , но твои действия - действия замаскированного предателя!
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28.05.2022 09:19 Відповісти
ЗЕ, ты всегда брехал, как тебе верить?
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28.05.2022 09:32 Відповісти
-Абсолютная власть ,, убивает,, идеальных людей и превращает их в Путлеров и Гитлеров. Зе ,, накосячил,, в разы больше Порошенко, что тянет на лет 500 ( война увеличивает сроки). Я не фанат Порошенко , но он для армии делал не мало.Да висит на нем ,, Минск,, Зе пиарился на выборах, но не довёл ни одного дела в суде за 3 года из сотни возбужденных. Он забыл об обещаных ,, посадках,, но скорее не зашто садить. Зе есть за что- велике крадивныцтво, Таран ,, не освоил,, на армию в 2021 году до 40 млд гривен- отдали закапывать в асфальт Бене. Ниодной копейки на армию за два года , здача Украины в начале войны- не защищённые границы ( специально?) Зря он сейчас говорит об оппозиции - в армии его очень не любят, буде ему очень тяжело. Скоро он поймёт , что он не в 95 квартале , что прийдется отвечать.
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28.05.2022 09:36 Відповісти
Зеленский хорошо знает свои умственные способности , по этому завидует Порошенку !

Задайте вопрос Зе на военную тему , ответ будет нулевой ,
на економическую тему - ноль ,
культурную - ноль и т. д.
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28.05.2022 09:39 Відповісти
моли Бога шоб тебе голову не закрутили в обратную сторону !! у нас слишком много злых людей будет после войны , притом с оружием !!
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28.05.2022 09:46 Відповісти
Болт у тебя не вырос гайки закручивать
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28.05.2022 10:00 Відповісти
Ось, згадала ще про один, довоєнний, вияв демократичності ВАЗеленського.
23.01.2022

https://espreso.tv/kostyantin-eliseev-bankova-blokue-poizdku-poroshenka-v-nato-i-vklyuchila-v-delegatsiyu-deputata-opzzh-alyans-v-shotsi Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО. Дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що Офіс Зеленського- дерьмака блокує візит п'ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО

Натомість до делегації включений представник партії ОПЗЖ , https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 повідомив дипломат в своєму твіттері в неділю, 23 січня 2022 року.
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28.05.2022 10:22 Відповісти
Онухрій,генерал СБУ ,усих замірить.Його пастирське слово має не аби яку вагу .У нас в селі усі мобілізовані хлопци з його вірян .Бьють рашистів ,аж гай шумить.Уси моляться за їх здравіє.Поки жодної похоронки.З перших днів на Донбасі ,та під Ізюмом..
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28.05.2022 10:27 Відповісти
Ой, це так по-зеленому: говорити одне, а робити інше.
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28.05.2022 10:28 Відповісти
"Пограничники несли чушь!" - Порошенко не выпустили из страны на заседание Парламентской ассамблеи НАТО

Это доказательство «политического давления власти, которая продолжает войну с Порошенко», - депутат Рады от "Европейской солидарности" - соратница Порошенко Ирина Геращенко заявила, что экс-президента украинские пограничники не выпустили, хоть он и имел на руках распоряжение о командировке, подписанное спикером Рады Русланом Стефанчуком.

"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт", - сообщила Геращенко.
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28.05.2022 10:34 Відповісти
Є таке актуальне для цього випадку українське прислів'я, приказка, навіть афоризм "http://www.aphorism.org.ua/subrazd.php?page=46&pages_block=4&rid=2&sid=16 Бреше як дише. А дише часто ".
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28.05.2022 10:57 Відповісти
**** ******!!! Пубєртат найвеличніший…
А що ж ти зараз робиш???
Канали, де тобі не лижуть сраку закрив.
Пороха тупо не випустили до парламентської асамблеї НАТО, хоч відрядження було оформлено.
Брехливий заздристний клован…
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28.05.2022 10:57 Відповісти
Студентами Стенфордського університету під час онлайн-зустрічі було наглядно продемонстровано якого дятла вивчили і обрали в Україні.
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28.05.2022 11:14 Відповісти
Які курва гайки, тут аби йому гайки не закрутили.
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28.05.2022 13:18 Відповісти
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28.05.2022 13:21 Відповісти
Демократия это власть народа с народом всегда считаться и регулярно выполнять требования народа. Украинский народ еще 20 лет назад составил список требований борьба с коррупцией реформа всей системы прозрачная система бизнеса и налогов. Власть за 20 лет преступно игнорировала. Нету нас демократий. Хватит вы.бать наши мозги.
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28.05.2022 13:42 Відповісти
Тобто РПЦ-МП назавжди в Україні?
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28.05.2022 14:46 Відповісти
 
 