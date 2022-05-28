Зеленський пояснив, чому не хоче "закручувати гайки" після війни: "Я не готовий до такого"
Президент Володимир Зеленський розповів, що не хоче посилювати урядовий контроль за демократичною опозицією після перемоги у війні проти Росії, бо це буде блюзнірством стосовно полеглих героїв України і людей, які втратили близьких у війні.
Про це він сказав під час онлайн-зустрічі Зеленського зі студентами Стенфордського університету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Українець, який навчається в Стенфордському університеті, запитав президента, як він планує зберегти демократію в Україні після перемоги у війні проти Росії. На думку студента, після завершення бойових дій заради відновлення необхідність ухвалення непопулярних рішень може спровокувати політичних опонентів скористатися шансом і завадити йому втілювати післявоєнні плани.
"Абсолютно кожна родина, кожен з нас платять занадто велику ціну за цю війну. Для деяких людей – це величезна жертва. Хтось втратив своїх дітей, які загинули в боротьбі за вільну Україну. Хтось став вимушеним переселенцем, хтось навіть переїхав за кордон.
Ми всі несемо ці жертви, але ми віддаємо цю жертву заради майбутнього – майбутнього вільної й демократичної України. Якщо ми боремося за такий тип держави, за такий спосіб життя, де найголовнішими принципами є свобода й демократія, і якщо ми боремося за це і захищаємо саме це, то як я можу мати якусь іншу думку? Ніхто не допустить цього серед нашого народу, і мені б особисто це ("закручування гайок". – Реж.) не сподобалося. Я гадаю, що я й не готовий до такого.
Але нам потрібно бути серйозними щодо суворої вертикалі влади в плані безпеки. У нас більш загрозлива ситуація навіть, ніж в Ізраїлі. Ми не можемо бути ліберальними в плані безпеки, але в іншому наша держава – ліберальна, наш народ – ліберальний. Ми цінуємо свободу і ми боремося за неї", - заявив Зеленський.
Водночас президент наголосив, що заради національної оборони і безпеки владі доведеться посилити вертикаль військового сектору і правоохоронних органів, хоча це має супроводжуватися законодавчими обмеженнями.
Крім того, Зеленський сказав, що найбільша кількість жертв від російської окупації припадає на східні області України. Водночас, саме на сході України відносно більше громадян мали родинні, бізнесові чи професійні зв'язки з Росією, а також раніше дотримувалися думки, що українська влада повинна досягти якогось компромісу з Кремлем.
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Брехня. Семьи квартальной власти как раз пополняют свои счета деньгами из московии. Пропагандонские московитские каналы, на которых крутят "скотов" и "папиков" так или иначе финансируются из бюджета **********.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
А тепер це знають і ті 73%, які повірили коломойсько-мертячуківській, чорноротій мосійчук і власною шкірою відчув, як це хуженебудет.
Кстати где он? На передовой? Или "лечится" с семьёй за границей?
Одне й теж. Що воюе, що на лікуванні за кордоном.
Але що криса сто відсотків.
О шашлыках.... О строительстве.....
Ну не рассказывать же о падении экономики, об отсутствии реформ в армии, судах, налоговой, таможне .... Да вообще наверно везде.
Что логистику опять тянут волонтеры.
Что если не будет судов и налоговых реформ - сюда не придут инвестиции а значит люди не вернутся.
**** зрадлива! У нас парламентсько-президентська держава, а не президентська!
Ось маємо(( Людина віддає Збройним силам нові пікапи з 0 пробігом. А також броніки, шоломи тощо, а воно не випускає його (ПП) закордон на парламентську асамблею НАТО.
І хоче в ЄС.
навіть закрив опозиційні канали !
Ганьба такому президенту !!
він вам тут же відповість - це скривлена морда лиця...
Пуйло запропонувало бубочці казахський сценарій: саджаєш Порошенка, опозиція лютує, бубочка кличе ОДКБ. Армія (на думку пуйла) мала стояти у сторонці, бо наказу не отримала. Так це планувалося. Але - Україна не росія, КВК не КДБ, а бубочка обісрався.
А не втік тому, що Бєня не відпустив, бо не можна такий цінний актив американцям віддавати.
20% уже захвачено,никаких наступлений даже не планируется.
Оно шо медальки раздаст и всех гыроям объявить ,а территории не нужны уже?
@jozefkneht1
·
7 год
Той момент, коли шуфрич вільно виїхав та повернувся, а Порох з підписаним відрядженням не може виїхати до НАТО. Щоб не розколоти суспільство
Задайте вопрос Зе на военную тему , ответ будет нулевой ,
на економическую тему - ноль ,
культурную - ноль и т. д.
демократичностіВАЗеленського.
23.01.2022
https://espreso.tv/kostyantin-eliseev-bankova-blokue-poizdku-poroshenka-v-nato-i-vklyuchila-v-delegatsiyu-deputata-opzzh-alyans-v-shotsi Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО. Дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що Офіс Зеленського- дерьмака блокує візит п'ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО
Натомість до делегації включений представник партії ОПЗЖ , https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 повідомив дипломат в своєму твіттері в неділю, 23 січня 2022 року.
Это доказательство «политического давления власти, которая продолжает войну с Порошенко», - депутат Рады от "Европейской солидарности" - соратница Порошенко Ирина Геращенко заявила, что экс-президента украинские пограничники не выпустили, хоть он и имел на руках распоряжение о командировке, подписанное спикером Рады Русланом Стефанчуком.
"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт", - сообщила Геращенко.
А що ж ти зараз робиш???
Канали, де тобі не лижуть сраку закрив.
Пороха тупо не випустили до парламентської асамблеї НАТО, хоч відрядження було оформлено.
Брехливий заздристний клован…