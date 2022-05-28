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Окупація Росією частини території України не повинна завадити приєднанню до ЄС, - посол Маасікас

маасікас

Тимчасове захоплення РФ частини території України не повинно стати на заваді приєднання України до Європейського Союзу.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Знову ж таки, наразі ніхто не дасть стовідсоткової гарантії, що це може стати на заваді. Проте для мене є певні фундаментальні питання. З точки зору ЄС, якщо якась частина країни, яка хоче приєднатися до Євросоюзу, є під окупацією, то це, фактично, залучає до процесу і третю сторону, яка може сказати своє "ні". Але рішення, знову ж таки, приймає саме ЄС, тому, на мою думку, цей факт на заваді стати не повинен", - сказав посол.

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Маасікас також акцентував на тому, що членом ЄС є Кіпр, 37% території якого на даний час є окупованими. І цей факт, підкреслив він, жодним чином не вплинув на процес прийняття Кіпру до лав Євросоюзу.

Автор: 

членство в ЄС (1230) Матті Маасікас (134)


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Мудра людина . Дякуемо !!
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28.05.2022 01:16 Відповісти
Пані Ви сповна розуму, наші воїни гинуть за Україну в її межах, а ці падла, іншим словом їх не назвеш, всіма методами схиляють нас, на мирний договірняк з втратою окупованих
територій.
Люди, зніміть пелину з очей, ніякий євросоюз нас не захистить у цій війні.
вони просто моральні імпотенти.
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28.05.2022 11:10 Відповісти
Кіпр теж увійшов до ЕС с окупованою теріторіею .
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28.05.2022 01:18 Відповісти
Правда? Окупованою ким?
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28.05.2022 01:23 Відповісти
Турцией
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28.05.2022 03:03 Відповісти
Ото ж...
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28.05.2022 10:48 Відповісти
От тому Турцiя бiльше 10 рокiв ( чи вже бiльше ) кандiдат до лав ЕС.
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29.05.2022 01:55 Відповісти
Я так понял вопрос освобождения территорий нынешней властью уже даже не рассматривается,вопли закончились.
Теперь только всунуть хоть куда остатки Украины.
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28.05.2022 07:13 Відповісти
🇪🇪🇺🇦🔱💪
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28.05.2022 10:45 Відповісти
 
 