Окупація Росією частини території України не повинна завадити приєднанню до ЄС, - посол Маасікас

Тимчасове захоплення РФ частини території України не повинно стати на заваді приєднання України до Європейського Союзу.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Знову ж таки, наразі ніхто не дасть стовідсоткової гарантії, що це може стати на заваді. Проте для мене є певні фундаментальні питання. З точки зору ЄС, якщо якась частина країни, яка хоче приєднатися до Євросоюзу, є під окупацією, то це, фактично, залучає до процесу і третю сторону, яка може сказати своє "ні". Але рішення, знову ж таки, приймає саме ЄС, тому, на мою думку, цей факт на заваді стати не повинен", - сказав посол.

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Маасікас також акцентував на тому, що членом ЄС є Кіпр, 37% території якого на даний час є окупованими. І цей факт, підкреслив він, жодним чином не вплинув на процес прийняття Кіпру до лав Євросоюзу.