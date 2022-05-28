ОП про членство України в ЄС: "Абсолютно впевнені, що висновок Єврокомісії буде позитивним"
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква переконаний, що висновок Європейської комісії про відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС буде позитивним.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми знаходимось на етапі підготовки висновку Європейської комісії щодо того, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям членства. <…> Всю інформацію про стан економіки, політики, юридичної бази, понад 5 тисяч сторінок тексту відповідей на опитувальник ми віддали. Європейська комісія прийняла і сказала, що це достатня інформація для того, щоб зробити висновок. Ми абсолютно впевнені, що цей висновок буде позитивним і він буде представлений орієнтовно на середину червня Європейською комісією", - зазначив Жовква.
Далі, за його словами, на саміті ЄС буде розглянуто питання про надання Україні статусу кандидата в члени в ЄС, і в разі отримання такого статусу розпочнуться перемовини з країнами-членами щодо угоди про вступ у Євросоюз.
Заступник очільника ОП додав, що після переговорів має відбутися підписання угоди та її ратифікація всіма парламентами держав - членів ЄС і України.
"Потрібно на кожному етапі докладати відповідних зусиль і Україні<...>, але і багато залежить і від єдності держав - членів ЄС", - підкреслив Жовква.
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У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету
а це кошти і гуманітарна допомога ( тоннами крадуть) !
але робить все можливе , щоби це не сталося !
Крутить , вертить , як циган сонцем , бо йому патріоти перешкоджають
здати всю Украіну ху@ лу !
асфальтуйте йдіть і не заважайте тим хто боронить країну і на вас, зелених, *** поклав....
нет приёма никуда.
Надо было хоть додуматься Крым Америке или Германии подарить,был бы толк.
Порох наш президент,а не это чмо.
з відповідями на питання
І ДЕ ВОНО?!!