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Новини
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ОП про членство України в ЄС: "Абсолютно впевнені, що висновок Єврокомісії буде позитивним"

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква переконаний, що висновок Європейської комісії про відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС буде позитивним.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знаходимось на етапі підготовки висновку Європейської комісії щодо того, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям членства. <…> Всю інформацію про стан економіки, політики, юридичної бази, понад 5 тисяч сторінок тексту відповідей на опитувальник ми віддали. Європейська комісія прийняла і сказала, що це достатня інформація для того, щоб зробити висновок. Ми абсолютно впевнені, що цей висновок буде позитивним і він буде представлений орієнтовно на середину червня Європейською комісією", - зазначив Жовква.

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Далі, за його словами, на саміті ЄС буде розглянуто питання про надання Україні статусу кандидата в члени в ЄС, і в разі отримання такого статусу розпочнуться перемовини з країнами-членами щодо угоди про вступ у Євросоюз.

Заступник очільника ОП додав, що після переговорів має відбутися підписання угоди та її ратифікація всіма парламентами держав - членів ЄС і України.

"Потрібно на кожному етапі докладати відповідних зусиль і Україні<...>, але і багато залежить і від єдності держав - членів ЄС", - підкреслив Жовква.

Автор: 

Єврокомісія (2142) членство в ЄС (1230) Євросоюз (13310) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+19
Они еще с Бутусовым сегодня отметились. Возвращаются к довоенным показателям. Три скандала в день.
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28.05.2022 01:24
+18
Как вообще вывод Еврокомиссии может быть позитивным, после сегодняшнего цирка с запретом выезда за границу Пороху?
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28.05.2022 01:10
+9
Зеленський ніби то за вступ до ЄС і НАТО ,
але робить все можливе , щоби це не сталося !

Крутить , вертить , як циган сонцем , бо йому патріоти перешкоджають
здати всю Украіну ху@ лу !
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28.05.2022 01:29
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Как вообще вывод Еврокомиссии может быть позитивным, после сегодняшнего цирка с запретом выезда за границу Пороху?
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28.05.2022 01:10 Відповісти
Они еще с Бутусовым сегодня отметились. Возвращаются к довоенным показателям. Три скандала в день.
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28.05.2022 01:24 Відповісти
Сцють в очі, як і зазвичай.
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28.05.2022 01:31 Відповісти
В міжнародних справах у Пороха легка рука. Все важливе вдається. Карма така. От і завидки беруть.
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28.05.2022 01:35 Відповісти
Он профессиональный дипломат. При чем здесь легкая рука. Это как бы его профессия. Он был главой МЗС в свое время.
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28.05.2022 01:51 Відповісти
Из википедии:
У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету
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28.05.2022 01:52 Відповісти
Влада не тільки бреше , а і розкрадає все , що нам надає Захід ,
а це кошти і гуманітарна допомога ( тоннами крадуть) !
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28.05.2022 01:32 Відповісти
Які тони? 35 фур за ніч розчинилися в повітрі(((
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28.05.2022 07:50 Відповісти
Вони існують у паралельній реальності,всі ці чинуші дегенеративні.
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28.05.2022 01:24 Відповісти
Зеленський ніби то за вступ до ЄС і НАТО ,
але робить все можливе , щоби це не сталося !

Крутить , вертить , як циган сонцем , бо йому патріоти перешкоджають
здати всю Украіну ху@ лу !
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28.05.2022 01:29 Відповісти
Патріоти перешкодили, перешкоджають, і будуть перешкоджати здати всю Україну Х....
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28.05.2022 01:32 Відповісти
ОП має вивчити слово "гоп!" і порядок його вжитку
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28.05.2022 01:38 Відповісти
Если и сейчас Украину по кокой то причине не примут в ЕС ,а они не примут 100%то Зеленскому надо соглашаться на предложение Англии ,создать свой Евросоюз без Германии и Франции и остальных бздунов. ,Новый, Евросоюз будет сильнее ,Это Англия, Польша Украина, и балтийские страны , и нафуй ту Венгрию ,Италию, Грецию и Германию ,и остальных там типа Испании которой вообще пофуй на всех , и пусть варятся в говне РФ, Зеленский не проиииби нормальное предложение Англии .
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28.05.2022 01:41 Відповісти
бред собачйи - а что Польша выйдет с ЕС или страны Балтии?
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28.05.2022 04:39 Відповісти
тащіть, зелення, вже аґрохімію, шось давно не чув за підараса - а він є.
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28.05.2022 01:51 Відповісти
він шукає нагоду і час...
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28.05.2022 01:52 Відповісти
впевнюки, ви вже довпенюкалися....
асфальтуйте йдіть і не заважайте тим хто боронить країну і на вас, зелених, *** поклав....
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28.05.2022 02:00 Відповісти
На мою суб'єктивну думку Україна не відповідає критеріям та вимогам для вступу в ЄС з огляду на стан правоохоронних органів. Корупція наскрізь пронизує всю правоохоронну систему що призводить до системного порушення прав людини. Також прийняття України до ЄС з "окупованою територією" може мати надзвичайно тяжкі наслідки в майбутньому. Ми можемо стати "вічним кандидатом" як Туреччина. Угода з ЄС в статусі "країни-жертви агресії" може містити ряд невигідних для України положень. Тому спершу потрібно повне звільнення всіх окупованих територій.
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28.05.2022 03:03 Відповісти
ну Кипр же приняли с окупированой територией ?
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28.05.2022 04:40 Відповісти
Кіпр окуповано країною НАТО - Туреччиною... але рівень життя на "турецькому Кіпрі" близький до плінтуса а Туреччину не приймають в ЄС.
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29.05.2022 13:58 Відповісти
так как ты сейчас все кацапы думают ..
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28.05.2022 04:44 Відповісти
Кацапи взагалі не здатні думати. Їм "здається", "по телевізору сказали" або "наказано вважати"...
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29.05.2022 13:55 Відповісти
Пока ЗЕшлюхи при владе, не видать нам ЕС. Да и пофигу. Главное, чтобы приняли в НАТО
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28.05.2022 04:43 Відповісти
С окупированными территориями
нет приёма никуда.
Надо было хоть додуматься Крым Америке или Германии подарить,был бы толк.
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28.05.2022 07:08 Відповісти
В стране идут репрессии как при Сталине,какое ЕС?
Порох наш президент,а не это чмо.
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28.05.2022 07:05 Відповісти
ОП обіцяв оприлюднити письмо до ЄС

з відповідями на питання

І ДЕ ВОНО?!!
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28.05.2022 07:42 Відповісти
брєд це спеціалізація радників опьі.
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28.05.2022 07:51 Відповісти
А беня уверен? Я в этом не уверен
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28.05.2022 08:05 Відповісти
Така саме впевненість, як і з ембарго. Мудаки із ОП рулять.
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28.05.2022 09:20 Відповісти
Кандидатство в ЄС, можливо і дадуть Україні у найближчий час, однак поки країною керують клоуни-мародери, потужних реформ для вступу у Євросоюз ніхто не буде проводити. Тому повноцінного членства в ЄС ніхто Україні не дасть. А без реформ і боротьби з татаровими, дєрьмаками, портновими, каломойськими, архаміями - знаходження в європейському союзі неможливе.
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28.05.2022 10:29 Відповісти
 
 