ОП про членство України в ЄС: "Абсолютно впевнені, що висновок Єврокомісії буде позитивним"

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква переконаний, що висновок Європейської комісії про відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС буде позитивним.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми знаходимось на етапі підготовки висновку Європейської комісії щодо того, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям членства. <…> Всю інформацію про стан економіки, політики, юридичної бази, понад 5 тисяч сторінок тексту відповідей на опитувальник ми віддали. Європейська комісія прийняла і сказала, що це достатня інформація для того, щоб зробити висновок. Ми абсолютно впевнені, що цей висновок буде позитивним і він буде представлений орієнтовно на середину червня Європейською комісією", - зазначив Жовква.

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Далі, за його словами, на саміті ЄС буде розглянуто питання про надання Україні статусу кандидата в члени в ЄС, і в разі отримання такого статусу розпочнуться перемовини з країнами-членами щодо угоди про вступ у Євросоюз.

Заступник очільника ОП додав, що після переговорів має відбутися підписання угоди та її ратифікація всіма парламентами держав - членів ЄС і України.

"Потрібно на кожному етапі докладати відповідних зусиль і Україні<...>, але і багато залежить і від єдності держав - членів ЄС", - підкреслив Жовква.