На південному напрямку 27 травня знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію щодо російського вторгнення у регіоні 27 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення тривають бойові дії. Противник продовжує укріплювати свою оборону. З метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів. Також варвари заради власної оборони зривають плити із доріг.

Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з близька 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню.

А тим часом по наших позиціях ворог наніс 5 ударів гелікоптерами Мі-8.

Намагаючись ще раз атакувати наші позиції 3-ма гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч. Без зазначення способу ураження, варто зауважити, що атаку зірвано.

Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною 2 ворожих ракети типу "повітря - повітря" самоліквідувалися.

Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29. Тож, кара небесна спіткала і літак, і ракети.

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За результатами проведених нами контратак, противник зазнав втрат, які складають: 63 рашисти та 19 одиниць ворожої техніки, серед яких 3 сучасних танки Т-72, 5 одиниць іншої броньованої техніки та 2 автомобільної, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артустановку, 1 літак та 6 гелікоптерів.

Шторм в Чорному морі змушує частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму, але 2 ракетних та 3 десантних кораблі продовжують виконувати функцію блокувальників судноплавства та погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України.

У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону. Ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться і характеризується зосередженням керівництва на внутрішніх проблемах та нездатністю влади забезпечити виконання мобілізаційних завдань із підтримки дій росії.

Сили оборони півдня України виконують завдання за призначенням".

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