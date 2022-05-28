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Миколаївська область (1818) Одеська область (2487) Херсонщина (4204)

На південному напрямку 27 травня знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну інформацію щодо російського вторгнення у регіоні 27 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОК "Південь". 

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення тривають бойові дії. Противник продовжує укріплювати свою оборону. З метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів. Також варвари заради власної оборони зривають плити із доріг.

Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з близька 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню.

 А тим часом по наших позиціях ворог наніс 5 ударів гелікоптерами Мі-8.

Намагаючись ще раз атакувати наші позиції 3-ма гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч. Без зазначення способу ураження, варто зауважити, що атаку зірвано.

Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною 2 ворожих ракети типу "повітря - повітря" самоліквідувалися.

Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29. Тож, кара небесна спіткала і літак, і ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий винищувач Су-35 збито над Херсонщиною, - Генштаб ЗСУ

За результатами проведених нами контратак, противник зазнав втрат, які складають: 63 рашисти та 19 одиниць ворожої техніки, серед яких 3 сучасних танки Т-72, 5 одиниць іншої броньованої техніки та 2 автомобільної, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артустановку, 1 літак та 6 гелікоптерів.

 Шторм в Чорному морі змушує частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму, але 2 ракетних та 3 десантних кораблі продовжують виконувати функцію блокувальників судноплавства та погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України.

У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону. Ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться і характеризується зосередженням керівництва на внутрішніх проблемах та нездатністю влади забезпечити виконання мобілізаційних завдань із підтримки дій росії.

Сили оборони півдня України виконують завдання за призначенням".

Також читайте: За 25 травня на південному напрямку знищено 20 окупантів, 2 САУ та 1 зенітну установку, - ОК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
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Давно стільки гелікоптерів не збивали. Слава ЗСУ, Слава Україні
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28.05.2022 02:11 Відповісти
а здесь оф. инфа, что был только один геликоптер за 27.05:
https://censor.net/ua/news/3344362/za_dobu_zbyto_rosiyiski_litak_su35_vertolit_ka52_ta_bpla_orlan10_povitryani_syly
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28.05.2022 02:29 Відповісти
Сводки по фронтам часто отстают на день от тех, что по стране
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28.05.2022 02:45 Відповісти
Героям слава !

Хлопці , Ви всі Героі 👍🏼💪✊🙏🏼
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28.05.2022 02:20 Відповісти
6 гелікоптерів? Точно?
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28.05.2022 02:26 Відповісти
Хрен его знает но , что то херсонские пишут совсем другое , про наши потери при контратаке в технике от вертолетов
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28.05.2022 10:36 Відповісти
6 гелікоптерів???? І тільки на півдні?
То не Чорнобаївка знов часом?
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28.05.2022 03:18 Відповісти
Треба подати петицiю о заборонi росiйськоi мови та лiтератури у навчальних закладах (школах) вона не потрiбна чому немае на россii Украiнськiй мови дiтям не потрiбно вивчати росiйський мотлох пiсля того що вони пережили!
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28.05.2022 08:28 Відповісти
Куди поділи букву Ї ?
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28.05.2022 09:18 Відповісти
ЖЛ эшелоны привезут куда больше, чем уничтожили. Это просто цирк, железка катает танки с Крыма по всему Югу Украины, аж до Мелитополя.
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28.05.2022 09:14 Відповісти
 
 