У державній компанії "Антонов" спростували інформацію про нібито утилізацію решток "Мрії"
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ДП "Антонов" спростовує інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого у світі літака "Мрія", знищеного загарбниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбуці.
"В мережі Інтернет широко поширюється хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації"... Відео, яке послужило основою для поширення зазначеної недостовірної інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з ДП "Антонов" та відповідними державними органами", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що державне підприємство "Антонов" тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами щодо збирання доказів злочинів, скоєних російськими військами.
Компанія просить не поширювати інформацію з неперевірених джерел.
Будь ласка, зачекайте...
їхній кр-самець не казав за Україну зі всіх сторон,
і за кордони теж не казав....
і по всім 4м повісткам захищав Україну,
тому зараз і відбулавлений головно комаднюк...
вірю - криворогатоносець, зара президент України,
доведе все до повного піздеця...
Кому розуму не вистачило відігнати мрію за кордон?
Як навмисне лишили в аеропорту, на який і планувався напад
Важко уявити, скільки б зброї, могла доставити Мрія від наших союзників.
Готуйтеся відповідати падла.....