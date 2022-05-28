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Новини Війна в Україні
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ДП "Антонов" (56) Гостомель (110) Мрія (66) ДП Антонов (70)

У державній компанії "Антонов" спростували інформацію про нібито утилізацію решток "Мрії"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гостомель,богачук,мрія

ДП "Антонов" спростовує інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого у світі літака "Мрія", знищеного загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбуці.

"В мережі Інтернет широко поширюється хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації"... Відео, яке послужило основою для поширення зазначеної недостовірної інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з ДП "Антонов" та відповідними державними органами", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що державне підприємство "Антонов" тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами щодо збирання доказів злочинів, скоєних російськими військами.

Компанія просить не поширювати інформацію з неперевірених джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна збудує ще один літак "Мрія", - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
В разрушенной войной стране, где пропало 45 процентов экономики только в текущем году, канешно же главной задачей будет "будюваты Мрию"! Ага.
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28.05.2022 02:45
+7
саме цінне з того що лишилось це хіба що ліве крило та хвіст,праве на землю впало,двигуни нафіг не впали Мотор-Січ зробить нові,а більше нічого цікавого там нема,начинка старий радянський хлам, там все міняти давнно пора було,літаку за 35 років...
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28.05.2022 02:37
+7
Не! Куда ты будешь мастырить разрушенные "двигатели от Мрии"? Може на смену пропеллера Саакашвили?
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28.05.2022 02:41
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А что с ним сделают?
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28.05.2022 02:03 Відповісти
Из того, что попало на видео, восстановлению ничего не подлежит.
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28.05.2022 02:06 Відповісти
двигатели, шасси, механизация, не? там много чего можно снять
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28.05.2022 02:33 Відповісти
саме цінне з того що лишилось це хіба що ліве крило та хвіст,праве на землю впало,двигуни нафіг не впали Мотор-Січ зробить нові,а більше нічого цікавого там нема,начинка старий радянський хлам, там все міняти давнно пора було,літаку за 35 років...
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28.05.2022 02:37 Відповісти
Не. Или кто-то думает, Ан-225 восстанавливать будут? Не случайно этот самолет в 1 экземпляре.
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28.05.2022 02:39 Відповісти
в півтора екземплярі,є ще другий фюзеляж...
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28.05.2022 02:41 Відповісти
если было бы выгодно - давно бы достроили. а так нужно делать серийно а не единично. да и набить такую дуру товаром тоже нужно для окупаемости - оно же жрет наверное прилично (и чтобы назад полететь - тоже, и риски катастрофы опять же). так что кацапы уничтожили единственный летающий памятник самолетостроению фактически (совково-украинскому, правда, но - скрепно - совково). а "наши", ну, просрали, чего ожидать можно было, по физиономиям все написано, как там говорится, перемешали личную шерсть с государственной.
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28.05.2022 08:37 Відповісти
Не! Куда ты будешь мастырить разрушенные "двигатели от Мрии"? Може на смену пропеллера Саакашвили?
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28.05.2022 02:41 Відповісти
там двигатели серийно от других анов вроде, их просто 6 а не 2 как на мелких. так что снимут на запяасти если рабочие.
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28.05.2022 08:40 Відповісти
Мрія десь відсотків на 70 уніфікована з Русланом,на основі якого її і розробили,тому щоб відновити одну Мрію потрібно відновити виробництво Русланів,що більш перспективніше,бо вони набагато універсальніші,але і це десь колись потім,зараз(мається на увазі після перемоги) Антонов би налагодив випуск тих машин що може робити ЗАРАЗ,а уже потім можна повернутись і до цих гігантів...
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28.05.2022 20:56 Відповісти
хтось бреше - саме за правду і йде війна...
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28.05.2022 02:07 Відповісти
На видео её куда-то тянут. Куда тянут Антонов не сказал. Но видео плохое, оно незаконное. Видимо куда тянут это государственная тайна.
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28.05.2022 02:10 Відповісти
Ну не "её тянут", а отрезанный от передней части расплавленный кусок тянут.
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28.05.2022 02:36 Відповісти
слухайте зелених.. - в них правда, в них слово - зерненько...
їхній кр-самець не казав за Україну зі всіх сторон,
і за кордони теж не казав....
і по всім 4м повісткам захищав Україну,
тому зараз і відбулавлений головно комаднюк...
вірю - криворогатоносець, зара президент України,
доведе все до повного піздеця...
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28.05.2022 02:22 Відповісти
"Мрію" треба будувати заново. Все що там залишилось-пара двигунів. Решта реально в утиль. Які проблеми?
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28.05.2022 02:22 Відповісти
так і я про те,є другий фюзеляж,от його і добудовувати,але тільки після перепроектування під ******* авіоніку та агрегати,бо інакше вийде новий "старий" літак...
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28.05.2022 02:39 Відповісти
В разрушенной войной стране, где пропало 45 процентов экономики только в текущем году, канешно же главной задачей будет "будюваты Мрию"! Ага.
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28.05.2022 02:45 Відповісти
Угу. Уникальный и потому никому не нужный ( стоимостью в 800 млн. не гривен).Скоро появятся посты , что и 30-летний, небоеспособный с 2015 года фрегат "Гетьман Сагайдачный", надо восстанавливать(затоплен в Николаеве).
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28.05.2022 02:58 Відповісти
"Вата"- не пи#ди.
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28.05.2022 06:27 Відповісти
Это тебя колбасит от того, шо мозгов нет, вот вместо фраз из вонь из роту.
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28.05.2022 10:59 Відповісти
Полностью согласен с Аркадием Бабченко, что не надо грустить о Мрие, это советское наследие, которое должно уйти прежде всего в головах... Да, это был уникальный самолет, который приносил стране славу и деньги, но успехи Украины должны быть связаны с современными достижениями эпохи независимости (а они есть и еше будут), а не с совковой эпохой! Это айти разработки, сельское хозяйство, кухня, военные успехи и техника, та же Стугна и Нептун, достижения в спорте и Евровидении, в конце концов... Но не постройки времен Холодной войны
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28.05.2022 04:59 Відповісти
Ну да, вдягнути лапті, запрягти кобилу. Відмовитися від совєцкого наслєдія.
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28.05.2022 05:42 Відповісти
То Російське досовєцке наслєдіє.
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28.05.2022 08:51 Відповісти
Теж скотиняки.
Кому розуму не вистачило відігнати мрію за кордон?
Як навмисне лишили в аеропорту, на який і планувався напад
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28.05.2022 07:20 Відповісти
Не волнуйся- после победы россияне заплатят за Мрию по контрибуции. Зеленский знал что будет атака на Гостомель и специально оставил там этот, довольно таки старый, самолет. Наверно....
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28.05.2022 08:25 Відповісти
наш буратін вумний
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28.05.2022 08:46 Відповісти
а шо с этим металоломом делать, восстановить за дикие денги, что бы Буран перевозить ?
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28.05.2022 08:06 Відповісти
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28.05.2022 09:52 Відповісти
Утилізовано має бути керівництво Антонова, за свої дії, що привели до такого.
Важко уявити, скільки б зброї, могла доставити Мрія від наших союзників.
Готуйтеся відповідати падла.....
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28.05.2022 10:59 Відповісти
 
 