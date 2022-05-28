Для мене найважливіше сьогодні - зброя, санкції та фінанси, - Зеленський на зустрічі із студентами Стенфордського університету
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливіше для нього на сьогодні зброя, санкції, фінанси, блокування та конфіскація всіх російських активів, справедливий трибунал для воєнних злочинців, оновлена дієва архітектура безпеки та повне відновлення мирного життя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок перед спільнотою Стенфордського університету, він, зокрема, відповів на запитання, на яке зазвичай відповідають абітурієнти Стенфорда "Що для вас найважливіше і чому?"
"Саме на це запитання я відповідаю довго, довше ніж 93 дні, коли намагаюся дати своїй країні все необхідне, щоб ми могли вистояти, захистити свою свободу та перемогти", - сказав він.
"Моя відповідь – прагматична. Зброя, яка дозволить подолати технічну і кількісну перевагу російської армії. Санкції, які дозволять зупинити потік грошей на російський терор. Фінанси, які дозволять Україні зберегти нормальність, поки триває війна", - відповів він на запитання.
Зеленський додав: "Блокування та конфіскація усіх російських активів, які мають бути спрямовані на відбудову усього, що зруйнувала російська армія. Справедливий трибунал для всіх злочинців, які вбивали, катували та ґвалтували. Оновлена дієва архітектура безпеки, яка не допустить таких воєн. І повне відновлення звичайного мирного життя в нашій країні".
24 лютого, сказав він, "розпочалася повномасштабна війна, коли 18-річні російські хлопці зайшли в нашу країну, зайшли в домівки наших людей, щоб убивати, катувати, ґвалтувати. Рівно за три місяці, 24 травня, у Техасі 18-річний хлопець зайшов до школи, щоб убити 19 дітей і двох дорослих".
"Ми живемо у страшний час, коли американці висловлюють співчуття українцям через смерті на війні, а українці американцям – через смерті у мирі. Прийміть мої співчуття", – сказав він.
"Наші міста зруйновані, наше море заблоковане, але ми залишаємось вільними", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
вы то чем лучше "зеленых"? одно и то же беснование и "наброски" на тех кто укажет что ваш кумир подобосрался
Знову платять !
ротом прямкати не діло робити...
сльози...
Если не влияют,то зачем тогда клянчить их у Запада?
викормили щура....
ну і шо на цей раз на тебе, тобік криворогатий?
але майте на увазі....
озбройте всіх, озбройте країну...
ніякої паніки просто дайте, казли кривоrогаті, людям зброю...
все завжди буде тільки "для мене" і далі зелена ***** ....
вже 154 в ковзанках і прижку - відкормили ідіота...
Качать кацапогаз вместо потока1 через Украину относится к санкциям.
я бы просто послал подальше. Германия кстати имеет ЯО, ну, не свое, но может использовать, так что визги что "мы вас защищаем" как бы не очень уместны.
по оказанной помощи Украине.
Им достаточно просто перестать её давать и он на коленях по телевизору будет ползать и Штайнмаера как и икону держать.
Ведь у них же есть- должны подарить.
Если у тебя 10 Авто,у меня 0,то понятно,что ты мне 1 подарить обязан,а работать я так и не буду устраиваться.
більшого підараса і не знайдешь...
буба такий самий криворогатий ідіот....
бо вас, вінторогих, в Киеві і не чeкав ніхто .....
Зе робить вигляд , що нам потрібно терміново в НАТО і ЄС , а насправді робить все , щоби цього не сталося , бо путлєр бути гніватись 😡
Можете себе представить чьи дети там учаться и на каких " вэлыкых будывныцтвах" они трохы грошей заробылы.
19 hrs ·А ви пригадуєте, що в нас існує отака собі Ставка верховного головнокомандувача? Я вам нагадаю, Зеленський проголосив її та затвердив своїм указом буквально в перші дні війни. Я ще тоді висловив сумніви, чи цей, скопійований із сталінських часів орган не створюватиме перешкод діяльності нашого Головнокомандувача генерала Залужного та його Генерального Штабу. Але особливо не критикував, бо загалом, така структура має право на існування для координації різних процесів, служб та ресурсів не лише безпосереднього стосовно ведення війни, але й тилового, транспортного забезпечення, виконання режиму воєнного стану, переведення економіки на воєнний лад.
То я якось за кілька перших воєнних днів помітив, що будь-які згадки про цю ставку майже миттєво зникли. І сталося це десь тоді, коли раптом стало зрозуміло, що арєстовічєські баєчки про миттєве відкидання ворога та тріумфальне завершення війни за 10-15 днів не мають нічого спільного з дійсністю. Проголошували цю ставку під отримання чергового лаврового вінка для зеленосяйного, а коли виявилося, що дорога до перемоги буде довгою й кривавою, а ще на ній будуть не лише перемоги, але й гіркі поразки, то згадки про ставку вмить прибрали з інформаційного поля. Ще якусь чисто формальну згадку я почув у випадковому коментарі якогось із зелених лизоблюдів чи напередодні блокування ворогом Маріуполя, а може в переддень захоплення ЗАЕС в Енергодарі. А відповідальність (бодай моральну) за ці масштабні поразки мав би понести саме отой верховний із своєю ставкою. Адже ЗСУ були усунуті від блокування виходів із Криму, там свою темну роль зіграли інші силові органи, які не підлягають управлінню Головнокомандувача ЗСУ, але перебувають в управлінні отого верховного. І захист АЕС не входить у першочергові пріоритети саме армії, це справа Нацгвардії. І забрати війська з інших ділянок та перекинути їх на підмогу НГ під Енергодар Залужний міг лише за наказом усе тієї ж ставки та її верховного. А виявилося, що на охороні ЗАЕС навіть Нацгвардії майже не виявилося, ніби умисно готували презент для ворога, як і воду в Крим.
Таких стратегічних провалів, які виходили за межі виключної компетенції ЗСУ й підпадали б під оту ставку верховного Зеленського, набралося стільки, що про неї згадувати стало соромно й навіть страшно. Тому про ставку терміново забули, а всю відповідальність почали звалювати виключно на Залужного. Був, щоправда, один момент, коли, як Пилип з конопель, вискочив Люся Арєстовічь з криками, що не Залужний ухвалює основні рішення, а лише Зеленський. От лише тоді намітився перший великий перелом у війні на нашу користь і ковдру почали активно тягнути на Зеленського. Але коли ситуація знову стала важкою, а зараз вона в нас навіть драматична, Зеленський знову вмив руки, Арєстовічь починає плюгавити армію та готується до кампанії проти Залужного. І ви скоро побачите, як це почнуть активно розкручувати під оплески купи корисних ідіотів.
А я от зараз прошу пана Зеленського, який у нас за Конституцією верховний, дати відповідь: хто входить у ставку верховного головнокомандувача, яка періодичність її засідань та що вона реального зробила, у тому числі й поза прямою компетенцією Генштабу ЗСУ? Про таємну інформацію не запитую, лише про все те, що знаємо з відкритих джерел, але в контексті впливів отієї ставки, будь ласка.