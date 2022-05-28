Для мене найважливіше сьогодні - зброя, санкції та фінанси, - Зеленський на зустрічі із студентами Стенфордського університету

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливіше для нього на сьогодні зброя, санкції, фінанси, блокування та конфіскація всіх російських активів, справедливий трибунал для воєнних злочинців, оновлена дієва архітектура безпеки та повне відновлення мирного життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок перед спільнотою Стенфордського університету, він, зокрема, відповів на запитання, на яке зазвичай відповідають абітурієнти Стенфорда "Що для вас найважливіше і чому?"

"Саме на це запитання я відповідаю довго, довше ніж 93 дні, коли намагаюся дати своїй країні все необхідне, щоб ми могли вистояти, захистити свою свободу та перемогти", - сказав він.

"Моя відповідь – прагматична. Зброя, яка дозволить подолати технічну і кількісну перевагу російської армії. Санкції, які дозволять зупинити потік грошей на російський терор. Фінанси, які дозволять Україні зберегти нормальність, поки триває війна", - відповів він на запитання.

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Зеленський додав: "Блокування та конфіскація усіх російських активів, які мають бути спрямовані на відбудову усього, що зруйнувала російська армія. Справедливий трибунал для всіх злочинців, які вбивали, катували та ґвалтували. Оновлена дієва архітектура безпеки, яка не допустить таких воєн. І повне відновлення звичайного мирного життя в нашій країні".

24 лютого, сказав він, "розпочалася повномасштабна війна, коли 18-річні російські хлопці зайшли в нашу країну, зайшли в домівки наших людей, щоб убивати, катувати, ґвалтувати. Рівно за три місяці, 24 травня, у Техасі 18-річний хлопець зайшов до школи, щоб убити 19 дітей і двох дорослих".

"Ми живемо у страшний час, коли американці висловлюють співчуття українцям через смерті на війні, а українці американцям – через смерті у мирі. Прийміть мої співчуття", – сказав він.

"Наші міста зруйновані, наше море заблоковане, але ми залишаємось вільними", - наголосив Зеленський.

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