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Для мене найважливіше сьогодні - зброя, санкції та фінанси, - Зеленський на зустрічі із студентами Стенфордського університету

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливіше для нього на сьогодні зброя, санкції, фінанси, блокування та конфіскація всіх російських активів, справедливий трибунал для воєнних злочинців, оновлена дієва архітектура безпеки та повне відновлення мирного життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок перед спільнотою Стенфордського університету, він, зокрема, відповів на запитання, на яке зазвичай відповідають абітурієнти Стенфорда "Що для вас найважливіше і чому?"

"Саме на це запитання я відповідаю довго, довше ніж 93 дні, коли намагаюся дати своїй країні все необхідне, щоб ми могли вистояти, захистити свою свободу та перемогти", - сказав він.

"Моя відповідь – прагматична. Зброя, яка дозволить подолати технічну і кількісну перевагу російської армії. Санкції, які дозволять зупинити потік грошей на російський терор. Фінанси, які дозволять Україні зберегти нормальність, поки триває війна", - відповів він на запитання.

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Зеленський додав: "Блокування та конфіскація усіх російських активів, які мають бути спрямовані на відбудову усього, що зруйнувала російська армія. Справедливий трибунал для всіх злочинців, які вбивали, катували та ґвалтували. Оновлена дієва архітектура безпеки, яка не допустить таких воєн. І повне відновлення звичайного мирного життя в нашій країні".

24 лютого, сказав він, "розпочалася повномасштабна війна, коли 18-річні російські хлопці зайшли в нашу країну, зайшли в домівки наших людей, щоб убивати, катувати, ґвалтувати. Рівно за три місяці, 24 травня, у Техасі 18-річний хлопець зайшов до школи, щоб убити 19 дітей і двох дорослих".

"Ми живемо у страшний час, коли американці висловлюють співчуття українцям через смерті на війні, а українці американцям – через смерті у мирі. Прийміть мої співчуття", – сказав він.

"Наші міста зруйновані, наше море заблоковане, але ми залишаємось вільними", - наголосив Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
студенты и представить себе не могли что президент знал о начале войны и ничего не сделал, вот поэтому и не задали такого вопроса.
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28.05.2022 02:43
+24
Студенты Стэнфорда в ответ не задали максимально прагматичного и циничного вопроса : почему вы до февраля не готовились к войне, а теперь наши родители должны тратить многие миллиарды долларов ( оружие, санкции, финансы) на помощь вам?..
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28.05.2022 02:39
+17
А когда войска отводил и денег на армию не выделял то было не важливо для тебя, а сейчас прям герой и патриот, боневтик
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28.05.2022 06:03
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Студенты Стэнфорда в ответ не задали максимально прагматичного и циничного вопроса : почему вы до февраля не готовились к войне, а теперь наши родители должны тратить многие миллиарды долларов ( оружие, санкции, финансы) на помощь вам?..
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28.05.2022 02:39 Відповісти
задавати кловану питання? - заґублений час..
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28.05.2022 02:42 Відповісти
не думаю что подкуплены и не моgли задать этот вопрос. а следовало бы - вам тварям не раз кричали шо нападут, а вы "не хотели паники"
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28.05.2022 07:55 Відповісти
студенты и представить себе не могли что президент знал о начале войны и ничего не сделал, вот поэтому и не задали такого вопроса.
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28.05.2022 02:43 Відповісти
А куда вставлять борьбу с Порохом? между оружием и санкциями?
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28.05.2022 02:57 Відповісти
это хобби
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28.05.2022 06:05 Відповісти
наступну безуглу обулавьте в бубу- з вас, рідні, станеться...
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28.05.2022 03:01 Відповісти
пропустив вечірній ґундосик - ніколи собі не прощю...
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28.05.2022 03:30 Відповісти
Цю хрінь дивитись неможливо , тоді вже краще читати промову
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28.05.2022 05:21 Відповісти
Зе , перестань брехати 😠
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28.05.2022 03:44 Відповісти
хорошо что у вас там на сайте никто не брешет - сразу все набросились на Мертвечука, но ведь как Сазонов пишет - а кто мог тогда приказывать министру, СБУ и прочим? Мертвечук, да? ага-ага, да-да
вы то чем лучше "зеленых"? одно и то же беснование и "наброски" на тех кто укажет что ваш кумир подобосрался
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28.05.2022 07:57 Відповісти
Звідки ти , кацапе , знову вилізло І мелеш якусь нісенітницю не по темі ?

Знову платять !
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28.05.2022 09:19 Відповісти
піздюк є піздюк.
ротом прямкати не діло робити...
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28.05.2022 04:04 Відповісти
анекдот року - 4косарь це відбулавлене головнокомандуюче...
сльози...
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28.05.2022 04:34 Відповісти
Бонэвтик попал в свою стихию. Видосик, все слухают, роззявив рот и аплодируют. И ни одного неудобного вопроса
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28.05.2022 04:35 Відповісти
пока санкции на кацапское мясо никак не влияют - всеравно китай и индия их будут нарушать..
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28.05.2022 04:36 Відповісти
Не старайся Ваня.Разберутся кому надо и с нищебродами Китаем и Индией.
Если не влияют,то зачем тогда клянчить их у Запада?
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28.05.2022 06:43 Відповісти
у піздюка все на його - він *** Україною себе відчув...
викормили щура....
ну і шо на цей раз на тебе, тобік криворогатий?
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28.05.2022 04:47 Відповісти
харю ширь - бо ти вже нелох 42, а справжній полухуйло!
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28.05.2022 04:52 Відповісти
Только видосики и может снимать
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28.05.2022 05:21 Відповісти
В воюючій країні міліарди викінути на дороги ... ЗЕ- команда наперсточників ...
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28.05.2022 05:42 Відповісти
угу, но 90% населения сказали бы тогда что войны не ощущают, а дороги - вот они, Ермаков будет ездить с комфортом и Шефиром
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28.05.2022 08:07 Відповісти
А когда войска отводил и денег на армию не выделял то было не важливо для тебя, а сейчас прям герой и патриот, боневтик
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28.05.2022 06:03 Відповісти
зброю хлопцям на руки, західні областя на черзі другі,
але майте на увазі....
озбройте всіх, озбройте країну...
ніякої паніки просто дайте, казли кривоrогаті, людям зброю...
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28.05.2022 06:04 Відповісти
буба ніколи не втямить шо Україна - не буба,
все завжди буде тільки "для мене" і далі зелена ***** ....
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28.05.2022 06:27 Відповісти
мої вітання - підарас вирос!
вже 154 в ковзанках і прижку - відкормили ідіота...
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28.05.2022 06:30 Відповісти
Все три одним словом- бабло на халяву.
Качать кацапогаз вместо потока1 через Украину относится к санкциям.
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28.05.2022 06:37 Відповісти
*********** отбулавнюка сам чорт би не зміг знайти - ми знайшли!
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28.05.2022 06:39 Відповісти
" ... сказав найЗеленішийБоневтік, а думав про шаурму, 9 мая, ропани, великий асфальт і ленкіну скумбрію по 8 ...".
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28.05.2022 07:26 Відповісти
особенно смешно: визжал что все будем бесноваться, празднуя что диды повредили психику куче немцев, бросаясь дивизиями под пули бедных европейцев, потом обосрался, а Мельник и сама ОПУ обсерают президента и канцлера, одновременно визжа: Ыыыыы, маловато будет, даавай дэнги, танки давай.
я бы просто послал подальше. Германия кстати имеет ЯО, ну, не свое, но может использовать, так что визги что "мы вас защищаем" как бы не очень уместны.
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28.05.2022 08:03 Відповісти
Германия на втором месте после США
по оказанной помощи Украине.
Им достаточно просто перестать её давать и он на коленях по телевизору будет ползать и Штайнмаера как и икону держать.
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28.05.2022 08:12 Відповісти
Я даже могу подсказать где копать, что бы найти миллиарды закопанных денег.
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28.05.2022 07:48 Відповісти
Брешеш. Як би тобі потрібна була зброя, то фінансував би ракетну програму, а не велике крадівництво.
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28.05.2022 07:49 Відповісти
шо то незаметно. вместо оружейной военной промышленности заработали рэстораны кафэ и орендодатели. В воюющей стране ВСЕ силы экономики должны быть брошены на военную промышленность а этот с печальными мордочками рассказывает как все печально, должны победить (непонятно чем) и пропобедазанами
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28.05.2022 08:04 Відповісти
Когда он говорит для меня важно,то имеет в виду нахаляву,за счет налогоплательщиков других стран.
Ведь у них же есть- должны подарить.
Если у тебя 10 Авто,у меня 0,то понятно,что ты мне 1 подарить обязан,а работать я так и не буду устраиваться.
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28.05.2022 08:19 Відповісти
а студентам никакой огенд путена случайно не сказал что Джонсон кричал не один раз что нападут, наражаясь на веселое ржание и ехидные советики "не нагнетать"? че никто из студиков не простудировал вопросик и не задал гундосику?
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28.05.2022 08:05 Відповісти
"він ваш вирок", так он и сказал всем
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28.05.2022 08:13 Відповісти
валодя, а чому не розповідаєш про сценарій до нової комітрагедії "слуга мудрого наріда 2, або хазяїн оп-и і всія України на другий термін". Ато чешеш по вухах типу зброя, санкції, а тут "Бац" і абмовочка па Фрейду (мудрий дід був) і валодя санич спалілся : - ФІНАНСИ !
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28.05.2022 08:33 Відповісти
А чего зебил про шашлыки студентам США не рассказал? Как он забил болт на предупреждение разведки и ничего не делал для обороны страны.
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28.05.2022 09:00 Відповісти
влада в Україні запроданці - одну хімію візми
більшого підараса і не знайдешь...
буба такий самий криворогатий ідіот....
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28.05.2022 09:03 Відповісти
Для тебе головне, офшори "великого крадівництва" і боротьба з Порошенком. І студенти це знають, бо вони вчаться, а н на квн-нах шаряться.
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28.05.2022 09:05 Відповісти
а не зїбатися вам в рідну кроворогатію і там всім вам повинниx нагібать?
бо вас, вінторогих, в Киеві і не чeкав ніхто .....
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28.05.2022 09:12 Відповісти
Після розмови з Зеленським прем'єр-міністр Фінландії 🇫🇮 передумала підтримувати прискорений вступ України 🇺🇦 до Евросоюзу 🇪🇺 , водночас вона однозначно підтримує надання Україні статусу кандидата😠
Зе робить вигляд , що нам потрібно терміново в НАТО і ЄС , а насправді робить все , щоби цього не сталося , бо путлєр бути гніватись 😡
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28.05.2022 09:15 Відповісти
Про экономические и судовую реформы промолчал.ЗЕчерчель хренов.
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28.05.2022 09:52 Відповісти
По телику сказал" Мне было приятно пообщаться с украинскими студентами Стенфорда"
Можете себе представить чьи дети там учаться и на каких " вэлыкых будывныцтвах" они трохы грошей заробылы.
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28.05.2022 10:14 Відповісти
Що з "Азовом"курва жидівська?
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28.05.2022 10:42 Відповісти
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28.05.2022 13:19 Відповісти
Taras Chornovil

19 hrs ·А ви пригадуєте, що в нас існує отака собі Ставка верховного головнокомандувача? Я вам нагадаю, Зеленський проголосив її та затвердив своїм указом буквально в перші дні війни. Я ще тоді висловив сумніви, чи цей, скопійований із сталінських часів орган не створюватиме перешкод діяльності нашого Головнокомандувача генерала Залужного та його Генерального Штабу. Але особливо не критикував, бо загалом, така структура має право на існування для координації різних процесів, служб та ресурсів не лише безпосереднього стосовно ведення війни, але й тилового, транспортного забезпечення, виконання режиму воєнного стану, переведення економіки на воєнний лад.

То я якось за кілька перших воєнних днів помітив, що будь-які згадки про цю ставку майже миттєво зникли. І сталося це десь тоді, коли раптом стало зрозуміло, що арєстовічєські баєчки про миттєве відкидання ворога та тріумфальне завершення війни за 10-15 днів не мають нічого спільного з дійсністю. Проголошували цю ставку під отримання чергового лаврового вінка для зеленосяйного, а коли виявилося, що дорога до перемоги буде довгою й кривавою, а ще на ній будуть не лише перемоги, але й гіркі поразки, то згадки про ставку вмить прибрали з інформаційного поля. Ще якусь чисто формальну згадку я почув у випадковому коментарі якогось із зелених лизоблюдів чи напередодні блокування ворогом Маріуполя, а може в переддень захоплення ЗАЕС в Енергодарі. А відповідальність (бодай моральну) за ці масштабні поразки мав би понести саме отой верховний із своєю ставкою. Адже ЗСУ були усунуті від блокування виходів із Криму, там свою темну роль зіграли інші силові органи, які не підлягають управлінню Головнокомандувача ЗСУ, але перебувають в управлінні отого верховного. І захист АЕС не входить у першочергові пріоритети саме армії, це справа Нацгвардії. І забрати війська з інших ділянок та перекинути їх на підмогу НГ під Енергодар Залужний міг лише за наказом усе тієї ж ставки та її верховного. А виявилося, що на охороні ЗАЕС навіть Нацгвардії майже не виявилося, ніби умисно готували презент для ворога, як і воду в Крим.

Таких стратегічних провалів, які виходили за межі виключної компетенції ЗСУ й підпадали б під оту ставку верховного Зеленського, набралося стільки, що про неї згадувати стало соромно й навіть страшно. Тому про ставку терміново забули, а всю відповідальність почали звалювати виключно на Залужного. Був, щоправда, один момент, коли, як Пилип з конопель, вискочив Люся Арєстовічь з криками, що не Залужний ухвалює основні рішення, а лише Зеленський. От лише тоді намітився перший великий перелом у війні на нашу користь і ковдру почали активно тягнути на Зеленського. Але коли ситуація знову стала важкою, а зараз вона в нас навіть драматична, Зеленський знову вмив руки, Арєстовічь починає плюгавити армію та готується до кампанії проти Залужного. І ви скоро побачите, як це почнуть активно розкручувати під оплески купи корисних ідіотів.

А я от зараз прошу пана Зеленського, який у нас за Конституцією верховний, дати відповідь: хто входить у ставку верховного головнокомандувача, яка періодичність її засідань та що вона реального зробила, у тому числі й поза прямою компетенцією Генштабу ЗСУ? Про таємну інформацію не запитую, лише про все те, що знаємо з відкритих джерел, але в контексті впливів отієї ставки, будь ласка.
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28.05.2022 13:29 Відповісти
 
 