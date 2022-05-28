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Внаслідок обстрілів прикордоння Сумщини ввечері 27 травня постраждалих немає - глава ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,обстріл,живицький

Постраждалих унаслідок обстрілів Шосткинського району Сумської області немає, інформація про пошкодження майна уточнюється.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів. Близько 11 прильотів по околицях Середина-Буди. Постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються", - написав Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано обстріли з території РФ прикордонних населених пунктів Сумщини, - ОК "Північ"

Автор: Роман Свиридович
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