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МАГАТЕ попередили про загострення ситуації на захопленій Запорізькій АЕС та закликали посприяти у виведенні військ РФ з Енергодара

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заес

Міжнародне агентство з атомної енергії закликали посприяти у негайному виведенні російських військ з Енергодара.

З відповідним зверненням виступив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Після захоплення Запорізької АЕС російські окупаційні війська – військові, а також представники державних російських компаній "Росатом" та "Росенергоатом" – постійно тероризують та безпосередньо загрожують життю співробітників та жителів окупованого міста Енергодар", – наголошується у дописі.

При цьому, ситуація загострюється постійними ракетними атаками території України з боку Росії, яка, "ігноруючи можливі ризики та катастрофічні наслідки, направляє їх на атомні електростанції".

Зазначається, що зафіксовано випадки прольоту крилатих ракет, схожих на "Калібр", над Южноукраїнською АЕС (04/16/2022), Хмельницькою АЕС (04/25/2022) та Запорізькою АЕС (04/28/2022).

"Ці акти ядерного тероризму Росії відбуваються за відсутності чіткої позиції та ефективної відповіді МАГАТЕ на численні звернення України з цього питання, саме тому представники Росії переконані у своїй безкарності", – зазначив Коріков і висловив думку, що МАГАТЕ, представлене генеральним директором, "перебуває під впливом російської пропаганди і не володіє достовірною інформацією".

"Ми закликаємо пана Гроссі допомогти Україні у виконанні наших вимог щодо негайного виведення російських військ, військової техніки та особового складу "Росатома" з території ЗАЕС та міста Енергодар, що стало б найкращою гарантією безпечної роботи Запорізької АЕС, а також вимагати припинити обстріли території України крилатими та оперативно-тактичними ракетами, оскільки такі обстріли потенційно можуть призвести до планетарної катастрофи, більшої за її наслідками, ніж аварії на Чорнобилі та Фукусімі разом узяті", – наголосив Коріков.

Також дивіться: Ідентифіковано чотирьох командирів Росгвардії, які керували захопленням Запорізької АЕС, - ЗМІ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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28.05.2022 07:43 Відповісти
... негайного виведення російських військ ... - там в магате вообще понимают, что происходит или они мультиков пересмотрелись. они расчитывают, что прям Завтра, после ихнего обращения росияне уйдут из энергодара и вообще. очередное нумыжешотоделали
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28.05.2022 08:00 Відповісти
У Енергодарі зараз феесбешників як бліх на курці і якщо раніше пересувались на машинах з позначкою зет або захоплених без реєстраційних номерів то зараз нишпорять по місту у цивільному та на звичайних авто які не вирізняються серед інших. Декілька днів поспіль у місті курсують бтр та машини чи то радіоперехоплення чи глушилки. Регулярні переривання у роботі стільникового зв'язку та інтернету. Мешканці кажуть, що відчуття пригніченості тільки наростає
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28.05.2022 08:05 Відповісти
ну в общем надо записать все эти прокацапские и античеловеческие "организации" на будущее в черный список чтобы херней не страдать.
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28.05.2022 08:49 Відповісти
Так в МАГАТЕ можуть спитати - а чим ви думали, коли "дарували" АЕС росiянам, за Пiвдень i Марiополь вже мовчу. цю кров Зеленський i КО не змиють з своiх нащадкiв ще багато поколiнь.
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28.05.2022 09:25 Відповісти
 
 