Понад 20 ворожих БТРів зайшли на базу відпочинку в Кирилівці на Запоріжжі, - ОВА

На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Запорізька ОДА.

"У перехопленій СБУ розмові жительки Мелітополя із російським військовим йдеться про те, що на базу відпочинку у Кирилівці зайшли 20 з лишком БТРів, а також про те, що селищі міцніє партизанський рух".

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