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Понад 20 ворожих БТРів зайшли на базу відпочинку в Кирилівці на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Запорізька ОДА.

"У перехопленій СБУ розмові жительки Мелітополя із російським військовим йдеться про те, що на базу відпочинку у Кирилівці зайшли 20 з лишком БТРів, а також про те, що селищі міцніє партизанський рух".

Також читайте: РФ перекидає на Запоріжжя живу силу і військову техніку з Криму, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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звезло ***** - 2ґо разу не буде...
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28.05.2022 07:08 Відповісти
Кацапські свині-туристи відпочиньте в останнє перед смертю...
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28.05.2022 07:11 Відповісти
Дебільний сон - кацапи на танках в Кирілівці ! Як довго після них смердіти буде ?
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28.05.2022 07:54 Відповісти
Тяжело было сдержать орду на узком крымском перешейке. Целых четыре моста. Намного легче теперь их ловить по всему Югу.
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28.05.2022 09:16 Відповісти
Путлер мобилизовал 65 летних дедов для отправки в Україну...видять на рабZee дела плохи с бабы ещё говна нарожають

...бедный маршал жюков...не угадал...
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28.05.2022 09:21 Відповісти
"Путлер мобилизовал 65 летних дедов" (С) Тоже слышала эту новость. Мол генералов не хватает...
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28.05.2022 11:23 Відповісти
СБУ тільки те і робить, що слухає!!!! Недієздатна, точніше діє тільки в свої кишені. Трутні на шиї українців!!! А що нічим не можна тих ублюдків москальських там накрити?
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28.05.2022 11:20 Відповісти
 
 