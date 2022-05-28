Понад 20 ворожих БТРів зайшли на базу відпочинку в Кирилівці на Запоріжжі, - ОВА
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На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Запорізька ОДА.
"У перехопленій СБУ розмові жительки Мелітополя із російським військовим йдеться про те, що на базу відпочинку у Кирилівці зайшли 20 з лишком БТРів, а також про те, що селищі міцніє партизанський рух".
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...бедный маршал жюков...не угадал...