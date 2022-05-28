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Окупанти відвели частину своїх кораблів у Чорному морі в укриття біля Криму, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,блокада,рф

П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати завданням ракетних ударів по території України. Частина кораблів через шторм попрямувала в укриття біля окупованого Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Шторм в Чорному морі змушує частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму, але два ракетні та три десантні кораблі продовжують виконувати функцію блокувальників судноплавства та погрожувати завданням ракетних ударів по території України", – йдеться в повідомленні. 

Також читайте: Ворог може використати захоплений український катер для провокацій з обстрілом іноземних цивільних суден, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Гарпунами запахло . Ссыкотно.
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28.05.2022 07:19
+10
миші в схованку? - мабуть таки знають іде зброя.
а в кацапів 2гої мацкви на запіздячить нема?
бо всі інші якись мелко-саратовські...
я б ******** по Змеїному і кац мосту, але през в нас предатель і ніколи не віддасть такий наказ..
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28.05.2022 07:20
+6
Москва була флагманом, отож не треба ля-ля.
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28.05.2022 08:37
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Гарпунами запахло . Ссыкотно.
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28.05.2022 07:19 Відповісти
Гарпунами и жареными писюнами)
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28.05.2022 07:19 Відповісти
миші в схованку? - мабуть таки знають іде зброя.
а в кацапів 2гої мацкви на запіздячить нема?
бо всі інші якись мелко-саратовські...
я б ******** по Змеїному і кац мосту, але през в нас предатель і ніколи не віддасть такий наказ..
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28.05.2022 07:20 Відповісти
уходь протовилодочним зігзагом і ***** шо загроза зверху...
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28.05.2022 07:28 Відповісти
ухажу зігзагамі! (с)
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28.05.2022 07:33 Відповісти
приняла - вичеркую...
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28.05.2022 07:56 Відповісти
а севаську бухту не разпіздчати в хлам? - і мост аж слюні текуть
цьому всьему мішае сцикуньевська зелена опа - вона так же і хлопців на Азовсталі.
важко воювати зі зрадниками на спині.....
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28.05.2022 07:55 Відповісти
Москва була старим коритом з 1970-х, яке вже збирались списувати. Розглядали можливість апгрейду, але виявили, що не варто, і залишили 'ісчо немножко поплавать'. А от три кораблі такого класу, як адмірал макаров - значно ********* і тому значно більш небезпечні.
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28.05.2022 08:30 Відповісти
Москва була флагманом, отож не треба ля-ля.
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28.05.2022 08:37 Відповісти
Флагманом москва лише називалась. По правилах, флагман = flag man of war" називають корабель, на якому тримає свій флаг - тобто присутній - відповідний командувач. На москві командувача чорноморського флоту осипова не було.
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28.05.2022 08:43 Відповісти
Ти не забувай і інші "правила"! Ти правильно сформулював традиційне найменування ще часів вітрильного флоту Голландії Однак традиційно командувач розміщає свій штаб на найбільшому та найсильнішому у військовому флоті кораблі І для цього навіть може буть проведене відповідне перепланування внутрішніх приміщень корабля- для розміщення цього штабу Однак і він може буть потоплений в бою При цьому командувач переходить зі штабом на інший Але це лише "тимчасове рішення", яке стосується умов конкретного бою - наприклад якщо командувач вирішить, що керувать флотом йому буде зручніше з іншого корабля, який знаходиться у більш вигідному місці (Таке і в сухопутних військах робиться - коли командувач переносить свій штаб на спостережний пункт якогось військового з"єднання, яке вирішує долю битви)
Це так само, як у Речі Посполитій: був "коронний гетьман" (командуючий військами держави) і "наказний гетьман" - особа, яка командує конкретними військовими формуваннями на період конкретної військової кампанії
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28.05.2022 09:40 Відповісти
В принципі, згоден. Часи Нельсона і Джелліко минули. Таке враження, що вираз "флагманський корабель" може залишитись для парадів і вжитку журналюг. Із розвитком систем комунікацій командування флотом може здійснюватись навіть з іншої півкулі.
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28.05.2022 11:19 Відповісти
"Москва" пройшла серйозну і дороговартісну модернізацію, що закінчилася у 2021 році. Яке ще нафіг "збирались списувати"?
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28.05.2022 08:52 Відповісти
Те, що написано у КацВікі, якось не відповідає здоровому глузду. Там сказано, що "В июле 2020 крейсер «вышел из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и радиотехнических систем. Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс»; по заверениям судостроителей, «корабль прослужит после ремонта не один десяток лет»". Тобто, двигун залишився фактично таким же, яким був оригінальний;, дизель-генератори і радіотехнічні системи були замінені (на які?). Про оновлення систем протиракетного захисту згадки я не знайшов, причому недоліки саме цих систем і стали причиною знищення крейсера, який мав "прослужить после ремонта не один десяток лет".
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28.05.2022 11:02 Відповісти
Ось тобі результат. Влупили по їх кораблям і вони бояться. Так само треба бити по рашці де їхні бази і місця звідки запускають іскандери.
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28.05.2022 08:36 Відповісти
Так так, почули новину про гарпунчиків 😁
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28.05.2022 08:46 Відповісти
А "Шторм" це таке неофіційне найменування "Гарпунів"?
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28.05.2022 09:15 Відповісти
Дарма Рєзніков про Гарпуни сказав. Не треба було афішувати, можна було кацофлот атакувати зненацька ...
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28.05.2022 09:20 Відповісти
Вот что Гарпун животворящий делает!
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28.05.2022 11:04 Відповісти
 
 