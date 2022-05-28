Окупанти відвели частину своїх кораблів у Чорному морі в укриття біля Криму, - ОК "Південь"

П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати завданням ракетних ударів по території України. Частина кораблів через шторм попрямувала в укриття біля окупованого Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Шторм в Чорному морі змушує частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму, але два ракетні та три десантні кораблі продовжують виконувати функцію блокувальників судноплавства та погрожувати завданням ракетних ударів по території України", – йдеться в повідомленні.

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