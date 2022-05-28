Через значні втрати росіяни змушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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Російські війська вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, також пошкоджено ще один міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєверодонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі – дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зафіксовано руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.
Будь ласка, зачекайте...
Александр Кирьянов d36c0ac9
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Реєстрація: 26.05.2022
Тому я пропоную повернути в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ: . При отриманні паспорту кожен власноручно вписує свою національність, або графу залишає пустою.
достаточно посмотреть на поведение кацапов за рубежом .
Европейцы от них шарахаются как от чумных , а кацапы даже не стесняются своего безмерного хамства и
"Російські царі навчили нас, що найгіршим деспотизм стає тоді, коли вдає, що робить добро. Тоді він виправдовує свої найдикіші вчинки добрими намірами, а зло, яке нібито має бути ліками, не має меж. Фальшиві чесноти зводять на манівці дух народу, засліпленого блискучими принадами злочину, розмірами злочинств, які виправдовуються обставинами".
Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".
І УКРАІНЕ буде жити спокійніше
Сергій Гайдай
3 год ·
Від Сєвєродонецька можуть залишитися лише руїни - рашисти без зупину обстрілюють місто з усієї можливої зброї.
Коротке ранкове зведення 28 травня:
росіяни досі знаходяться в готелі «Мир», тривають бої, ЗСУ роблять все можливе, аби вибити звідти рашистів. орки несуть втрати. Далі вглиб міста просунутися не можуть.
Сєвєродонецьк не відрізаний, сполучення з містом є, але до міста може заїхати тільки легковий транспорт
Траса «Лисичанськ-Бахмут» НЕ контролюється росіянами, проїзд нею небезпечний
Сполучення з іншими регіонами є.
Відео: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1674655546235322/
Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
Неужели в том гадюшнике-Москве не найдется ни одного кто бы втолковал бундерному и его приспешникам что эту войну им не выиграть?!
На что они надеются? Повернуть время вспять?
Дб, бл...