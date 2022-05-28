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Австрія (566) газ (2583) Газпром (902) Путін (21420) сховище (132) Негаммер (34)

Канцлер Австрії Негаммер попередив Путіна, що в "Газпрому" можуть забрати важливе сховище

Новини Цензор.НЕТ Економіка

австрія,негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер попередив Володимира Путіна, що уряд Австрії забере в "Газпрому" велике підземне сховище в Гайдаху, якщо російський газовий монополіст його не використовуватиме.

Про це Негаммер заявив на пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно питання газу, то воно було порушене Путіним - що всі поставки будуть повністю виконуватися. Я йому вказав на те, що якщо "Газпром" не використовуватиме сховище в Гайдаху, то втратить його, і воно буде передане в користування іншим постачальникам", - заявив Негаммер.

Зазначимо, що підземне газосховище в Гайдаху поблизу Зальцбурга є другим завбільшки у Центральній Європі. Воно може вмістити чверть річного запасу газу Австрії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер поставив Путіну "газовий ультиматум" - або заповнювати сховище у Зальцбурзі, або його конфіскують

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Обравши Зеленського на посаду президента українці своїми руками спровокували напад Путіна на Україну Вони не залишили йому жодного шансу не напасти на нас! Адже іншого такого довбойоба на посаді президента може уже й не виявиться!

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28.05.2022 09:11
+7
Та не попереджати треба, а забирати і все
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28.05.2022 08:24
+7
‼️‼️‼️Кстати, крупнейший строительный концерн Австрии - Штрабаг , 30% акций купил Дерипаска и теперь он в курсе всех НЬЮАНСОВ ПРОЕКТОВ
Strabag SE специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок «Амстег» тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.
STRABAG SE входит в десятку крупнейших строительных компаний мира.[12] В Германии, Словакии, Румынии и Хорватии концерн является лидером строительного рынка. В Чехии, Австрии и Венгрии ему принадлежит второе место по объёмам выполняемых строительных услуг. В Польше он занимает третье место.
ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР

КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
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28.05.2022 08:58
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Та не попереджати треба, а забирати і все
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28.05.2022 08:24 Відповісти
З якого дива? Там давній та міцний гешефт.
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28.05.2022 08:26 Відповісти
Полное газа забрать лучше...
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28.05.2022 09:32 Відповісти
Вчора мені було цікаво, чому переговори між Австрією та Росією проходять гладко. Тепер зрозуміло.
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28.05.2022 10:31 Відповісти
Надеюсь это будут не украинские постачальники,которые тот же газ
Ху.ла по своей трубе пригонят, но при этом смеются ещё от других санкции требовать.
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28.05.2022 08:25 Відповісти
Руссский воєнній корабль, іді *****!
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28.05.2022 08:44 Відповісти
Не мели дурниць! Україна для Австрії та Росії не "постачальник", а "транзитер" І вона виконує тристоронню угоду: Росія постачає газ до Австрії Австрія його купує у Росії А Україна транзитує по своїй території
Австрія та Україна свої зобов"язання виконують Росія - ні То при чому тут Україна? Чи тобі завдання таке поставлене - "Серонуть на Україну!"?!!!
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28.05.2022 09:04 Відповісти
Я не пойму почему Германия должна остановить поток 1 и не выполнять свои обязательства,хотя другие их продолжают " успешно" выполнять.
Почему приличные фирмы покинули России и перестали выполнять свои обязательства,нарушили договоры?
" Гроши понад усэ"?
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28.05.2022 09:13 Відповісти
іді на *** цьомні шольца і лавра подкуй...
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28.05.2022 08:28 Відповісти
так ета само сабой, бьез ета ну нікак, ета всье прьелісті австро-кацапа діпламатіі, да чуть нізабил, іщо флроляйн канцльерова на "відьомскій вальс" ввх-у заангажіруєт.
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28.05.2022 08:54 Відповісти
"Стосовно питання газу, то воно було порушене Путіним " - заплакай вже ганс....
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28.05.2022 08:30 Відповісти
Зберігає ********* як може(((
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28.05.2022 08:35 Відповісти
Так попередив чи винувато просив вибаченя ?!
А що там в низу було написано маленьким шрифтом ?
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28.05.2022 08:46 Відповісти
буба найгірчише, шо під час війни могло злупитися в Україні-злупилося...
і да за австрійкого канслера - на *** іди підкрисенич маскавітскій
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28.05.2022 08:49 Відповісти
Обравши Зеленського на посаду президента українці своїми руками спровокували напад Путіна на Україну Вони не залишили йому жодного шансу не напасти на нас! Адже іншого такого довбойоба на посаді президента може уже й не виявиться!

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28.05.2022 09:11 Відповісти
***** с этим еще не танцевал?
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28.05.2022 08:51 Відповісти
Австрія маленька - ***** іі за 2-3 дні захопить . Канцлер мае думати про захист Австрії і вступати в НАТО СКОРІШ
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28.05.2022 08:51 Відповісти
‼️‼️‼️Кстати, крупнейший строительный концерн Австрии - Штрабаг , 30% акций купил Дерипаска и теперь он в курсе всех НЬЮАНСОВ ПРОЕКТОВ
Strabag SE специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Среди крупнейших проектов компании - участок «Амстег» тоннеля Готард (самый длинный железнодорожный туннель в мире протяженностью 57 км) в Швейцарии, аэропорты в Мюнхене, Вене, Праге, Берлине, Софии.
STRABAG SE входит в десятку крупнейших строительных компаний мира.[12] В Германии, Словакии, Румынии и Хорватии концерн является лидером строительного рынка. В Чехии, Австрии и Венгрии ему принадлежит второе место по объёмам выполняемых строительных услуг. В Польше он занимает третье место.
ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР

КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
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28.05.2022 08:58 Відповісти
Деньги не пахнут
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28.05.2022 09:06 Відповісти
Штрабаг пол Рацеи отстроил. Все большие стройки с их участием(Сочи), руцкий только- принеси,подай,пошёл на х..не мешай.
И дороги в Украине они бы намного
качественней построили,не кидали бы битум прямо на землю,но откатов было бы в 10 раз меньше.
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28.05.2022 09:19 Відповісти
С одной тетькой из Австрии путлер вальсировать типа на свадьбе...Тетка сбежала из ГрязьПрома...следом за Шредером...абуть зна шо буде попереду...
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28.05.2022 09:33 Відповісти
Ощущение, что я умный, а они тупые.
Вы там совсем крышей поехали ?
Русским насрать на эти хранилища. Они не закачивают газ, чтобы давить на вас. Им нужны уступки по Украине. И они знают, что вам точно известна дата точки невозврата, когда будут понятно, что закачать времени уже не хватит. Или закачивайте сами какой угодно газ, хоть русский, хоть с луны, но за свой счёт.
Вот цель русских.
Вы либо на столько тупы и не понимаете этого или прикидываетесь.
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28.05.2022 09:39 Відповісти
Открою тебе маленький секрет Сашок.
Все газ.трубы в ЕС соединены.
А ты думаешь откуда Украина получит газ,если им кацы отрежут? Правильно,с Германии.
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28.05.2022 10:08 Відповісти
А русские им не собираются ничего отрезать.
Суть в следующем - каждый год русские заранее заполняли хранилища, а потом осенью/зимой продавали этот газ. Сейчас они не хотят заполнять хранилища без оплаты, так как этот газ, с вероятностью 100% конфискуют за военную агрессию против Украины.
Понимаешь ?
А Австрия блефует и будет это делать до последнего дня, когда будет ещё не поздно начать закачку и будет вынуждена принять решение - либо оплатить газ русским и начать заполнять хранилища, либо купить у кого-то ещё.

Коротко
Австрия не хочет оплатить газ, которым нужно наполнить хранилища.
Россия не будет их наполнять без оплаты, чтобы не потерять этот газ.
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30.05.2022 14:44 Відповісти
Во Франции бывший премьер Франсуа Финьон замешан в связях с путлерской шайкой убийц и мародеров...
Идёт следствие...чувак сядет па любасу...
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28.05.2022 09:42 Відповісти
Странно,а в Украине никто не замешан,ЖОПЗ не судят.
А я думал Франция продалась кацапам,а Украина воюет с кацами.
Шо то я совсем запутался.
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28.05.2022 10:00 Відповісти
Говноед... ты откуда свалился?
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28.05.2022 11:56 Відповісти
О..... Шавка затявкала на хозяина.... Шо случилось? Денег не дал?
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28.05.2022 09:43 Відповісти
Так забирай!
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28.05.2022 10:49 Відповісти
та скільки вже можна погрожувати
кемска волость? забирайте!
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28.05.2022 10:55 Відповісти
 
 