Канцлер Австрії Негаммер попередив Путіна, що в "Газпрому" можуть забрати важливе сховище
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Канцлер Австрії Карл Негаммер попередив Володимира Путіна, що уряд Австрії забере в "Газпрому" велике підземне сховище в Гайдаху, якщо російський газовий монополіст його не використовуватиме.
Про це Негаммер заявив на пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно питання газу, то воно було порушене Путіним - що всі поставки будуть повністю виконуватися. Я йому вказав на те, що якщо "Газпром" не використовуватиме сховище в Гайдаху, то втратить його, і воно буде передане в користування іншим постачальникам", - заявив Негаммер.
Зазначимо, що підземне газосховище в Гайдаху поблизу Зальцбурга є другим завбільшки у Центральній Європі. Воно може вмістити чверть річного запасу газу Австрії.
Будь ласка, зачекайте...
Ху.ла по своей трубе пригонят, но при этом смеются ещё от других санкции требовать.
Австрія та Україна свої зобов"язання виконують Росія - ні То при чому тут Україна? Чи тобі завдання таке поставлене - "Серонуть на Україну!"?!!!
Почему приличные фирмы покинули России и перестали выполнять свои обязательства,нарушили договоры?
" Гроши понад усэ"?
А що там в низу було написано маленьким шрифтом ?
і да за австрійкого канслера - на *** іди підкрисенич маскавітскій
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ТО ЕСТЬ ГДЕ И КАК УСТРАИВАТЬ ДИВЕРСИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕС , в ФСБ в курсе
ВОТ О ЧЕМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС ВОЛНОВАТЬСЯ КАНЦЛЕР
КСТАТИ, Штрабаг с российского рынка не ушла и Дерипаска не выгнала
И дороги в Украине они бы намного
качественней построили,не кидали бы битум прямо на землю,но откатов было бы в 10 раз меньше.
Вы там совсем крышей поехали ?
Русским насрать на эти хранилища. Они не закачивают газ, чтобы давить на вас. Им нужны уступки по Украине. И они знают, что вам точно известна дата точки невозврата, когда будут понятно, что закачать времени уже не хватит. Или закачивайте сами какой угодно газ, хоть русский, хоть с луны, но за свой счёт.
Вот цель русских.
Вы либо на столько тупы и не понимаете этого или прикидываетесь.
Все газ.трубы в ЕС соединены.
А ты думаешь откуда Украина получит газ,если им кацы отрежут? Правильно,с Германии.
Суть в следующем - каждый год русские заранее заполняли хранилища, а потом осенью/зимой продавали этот газ. Сейчас они не хотят заполнять хранилища без оплаты, так как этот газ, с вероятностью 100% конфискуют за военную агрессию против Украины.
Понимаешь ?
А Австрия блефует и будет это делать до последнего дня, когда будет ещё не поздно начать закачку и будет вынуждена принять решение - либо оплатить газ русским и начать заполнять хранилища, либо купить у кого-то ещё.
Коротко
Австрия не хочет оплатить газ, которым нужно наполнить хранилища.
Россия не будет их наполнять без оплаты, чтобы не потерять этот газ.
Идёт следствие...чувак сядет па любасу...
А я думал Франция продалась кацапам,а Украина воюет с кацами.
Шо то я совсем запутался.
кемска волость? забирайте!