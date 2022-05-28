Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 242 дитини, понад 440 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 28 травня 2022 року понад 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 51, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

26 травня у м. Маріуполь Донецької області на території загальноосвітнього закладу в результаті детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.



В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що під час обстрілу окупантами 15 березня м. Маріуполь Донецької області отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли на територію так званої "ДНР" до медичного закладу. Разом з ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру.

Також читайте: 5-місячне немовля та його батько загинули внаслідок російського обстрілу Харкова, - голова Нацполіції Клименко

Також стало відомо, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у м. Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.



За даними ювенальних прокурорів, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.