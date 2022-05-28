Для поповнення своїх лав у Запорізькій області окупанти мобілізують людей з інвалідністю, - ОВА

Для збільшення кількості своїх військових на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти беруть навіть людей з інвалідністю.

Про це інформує Запорізька ОВА у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для поповнення своїх лав окупанти беруть навіть людей з інвалідністю. Про це СБУ розповіли полонені загарбники, яких з різними групами інвалідності росіяни "мобілізували" в ОРДЛО", - йдеться у повідомленні

За словами одного з окупантів, росіяни беруть до лави своїх збройних сил усіх, кого вдалося впіймати.

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