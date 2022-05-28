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Для поповнення своїх лав у Запорізькій області окупанти мобілізують людей з інвалідністю, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для збільшення кількості своїх військових на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти беруть навіть людей з інвалідністю.
Про це інформує Запорізька ОВА у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Для поповнення своїх лав окупанти беруть навіть людей з інвалідністю. Про це СБУ розповіли полонені загарбники, яких з різними групами інвалідності росіяни "мобілізували" в ОРДЛО", - йдеться у повідомленні
За словами одного з окупантів, росіяни беруть до лави своїх збройних сил усіх, кого вдалося впіймати.
Топ коментарі
+16 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.05.2022 09:08
+15 Алексей Первеев 0c647dc7
показати весь коментар28.05.2022 09:05
+8 Піаніст
показати весь коментар28.05.2022 08:56
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Будь ласка, зачекайте...
І викликає подив що беруть всіх підряд - навіть глухуватих.
- читаю заголовок і складається враження, що мобілізують у Запорізькій області, WTF !
- читаю текст і розумію, що мобілізували в лугандоні (не новина) а упіймали у Запорізькій області
Фактично новина ні про що, один абзац із звіту Запорізької ОВА (посилання присутнє, там цікаво, до речі).
Невже на Цензорі є норматив на кількість хоч якихось новин ? замість якості ?
кнопки нажимать или полуглухой окопы копать?
Все знают,что большинство эти справки у дохтора купили
" інформує Запорізька ОВА " - - т.е. то что граждан Украины гонят убивать своих же или на убой своими же - это нормально.
У администрации Запорожья вызывает недоразумение то что гонят людей с плохим слухом или плохим зрением.
пля...
Слышал разговор беженок из Запорожья: "у нас все за рассею, за путена. Значит путен никак не будет бамбить запорожье и будет беречь местных жителей"
пля...
https://twitter.com/i/status/1529514849486745606