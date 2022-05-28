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обстріл (20911) пожежа (3737) Харківщина (4250) ДСНС (4456)

Минулої доби на Харківщині сталося 8 пожеж, спричинених обстрілами, піротехніки ліквідували 60 ворожих боєприпасів, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, 17 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському (2) районі Харкова, а також у Харківському (2), Чугуївському (2), Богодухівському (1) та Ізюмському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гуртожиток тощо", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, близько 00:25 розпочався обстріл приватного сектору в Малій Данилівці Київського району Харкова, сталися 2 пожежі. Горів будинок на площі 200 кв. та господарська споруда на площі пожежі 60 кв.м. за різними адресами. Обидва загоряння було оперативно ліквідовано.

Крім того, протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи у зруйнованих житлових будинках Київського, Слобідського, Основ'янського та Новобаварського районів Харкова. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 60 ворожих боєприпасів.

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Автор: Наталя Джума
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Читаю новини за вчора і сьогодні. Доброго нічого. До війни,корупції плюсується потужно вектор на диктатуру і подальше знищення демократії. Зе це говорить студентам, посли ведуть себе недипломатично,слуги ті і зовсім Україну і українців тільки як об'єкти влади над ними і збагачення бачать. Тримайтесь, зе і його гопники це не Україна. Україна це ЗСУ, це ваші Герої,це Ви. Слава Україні
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28.05.2022 09:16 Відповісти
е такі люди які обзиваються "крізіс - менеджер" які беруть на себе всю відповідальність, але і мають права господа-бога...
в вас такий є - ви просто не бачите за слюнтяем бубою - ви сліпі....
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28.05.2022 09:37 Відповісти
 
 