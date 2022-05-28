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Новини Війна в Україні
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Данілов (1187) зброя (5738) Путін (21420) Росія (47112) ядерна зброя (921)

Росія - штучне утворення. Її чекає розпад. Одразу після цього її слід роззброїти, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія

Після відходу від влади Путіна і розвалу Росії необхідно позбавити цю територію зброї, в тому числі і ядерної. Інакше збережеться небезпека для всього світу.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "каналу 24", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Данилов, Путіна прибере саме життя. "Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде при нашій пам'яті. Також і Росія розвалиться при нашій пам'яті", - сказав він.

Данилов впевнений, що Росія не зможе зберегтися, "тому що це штучне утворення". "Це станеться. Ми б дуже хотіли, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати", - додав він.

За його словами, з Росії повинні прибрати зброю, в тому числі ядерну, оскільки дуже небезпечно залишати країну з ядерним озброєнням, яка може вести себе так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами і нормами, які сьогодні є.

"Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там дуже багато бажаючих стати Путіним", - сказав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії багато "путінів", тому його смерть нічого не змінить, - Данілов

Данилов нагадав, що є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно живуть в нападі на інші країни.

"Росія одна з тих, хто перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
А ви не бачите, що жодний сєпар не постраждав.
Навіть шуфрича не набили.
Церква МП і далі спокійно працює.
Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
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28.05.2022 10:27
+22
Данілов, з тебе прогнозист, як із Зельца музика...
Займись поточними справами...
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28.05.2022 10:07
+21
Краще скажи коли розпочнеться реальна дегнидизація України,коли будуть знищені кремлівські колаборантські гниди,на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського ! Хто відповість за Чонгар,південь України і Маріуполь!!!)))
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28.05.2022 10:19
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Данілов, з тебе прогнозист, як із Зельца музика...
Займись поточними справами...
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28.05.2022 10:07 Відповісти
Краще скажи коли розпочнеться реальна дегнидизація України,коли будуть знищені кремлівські колаборантські гниди,на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського ! Хто відповість за Чонгар,південь України і Маріуполь!!!)))
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28.05.2022 10:19 Відповісти
А ви не бачите, що жодний сєпар не постраждав.
Навіть шуфрича не набили.
Церква МП і далі спокійно працює.
Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
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28.05.2022 10:27 Відповісти
Нічого дивного,Банківське кубло працює,втілюється в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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28.05.2022 10:33 Відповісти
Прозахідна? Це хто саме?
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28.05.2022 10:34 Відповісти
Це ті, що зареєструвались до 24.02 2020-2
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28.05.2022 10:37 Відповісти
синекітенко@syniy_kit

30 мин

Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.
Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
Єдиним джерелом влади є ОП.

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28.05.2022 10:57 Відповісти
Нашому теляті,- да вовка б з'їсти...
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28.05.2022 10:33 Відповісти
Мольфар.
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28.05.2022 10:08 Відповісти
У більшості виникає вже рвотний рефлекс на зелений колір🤮
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28.05.2022 10:20 Відповісти
До речі, від Порошенка русню теж плющить, як і більшість х тих 73 відсотків українського наріду від Бандери.
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28.05.2022 10:22 Відповісти
Так и должно быть в идеале
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28.05.2022 10:13 Відповісти
скоріше-б і побудувати велочезний паркан шоб воно могло тільки через дюрочку десь попасти
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28.05.2022 10:13 Відповісти
Все вірно. Ту ще потрібно не забути про одне бандформування під назвою "Білорусь", з території якого наносяться удари по Україні. Пишуть, що путін хоче (а може вже) розмістити там ядерні ********** - передбачувані цілі - Прибалтика, Польща та Україна.
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28.05.2022 10:17 Відповісти
Геніально, як не крути, Білорусь в центрі цих ударів.
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28.05.2022 10:25 Відповісти
Не кажи,гамселити будуть з усіх боків,можливо ногами!!)))
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28.05.2022 10:39 Відповісти
Що воно курить?
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28.05.2022 10:19 Відповісти
Те, що і найвпливовіший
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28.05.2022 10:22 Відповісти
Схоже на Банковій роздають ,колумбійський!!!))
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28.05.2022 10:23 Відповісти
я теж думала, що вони розваляться, як розвалився ссср. і першими на проголошення незавлежності у мене були Північний Кавказ, Татарстан і Башкирія. Ну так рашисти саме їх відправили горіти в танках у перших рядах. разом з бурятами.
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28.05.2022 10:22 Відповісти
Незалежність Північного Кавказу це 500 країн в межах Вінницької області.
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28.05.2022 10:27 Відповісти
Особливо Півн.Кавказ,це єдиний регіон РФії який не піддається асиміляції!!!!))))
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28.05.2022 10:27 Відповісти
паРаша обов'язково розвалиться ,, питання лише у часі . Імперії завжди помирають . Не омине це і кацапію . .
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28.05.2022 10:35 Відповісти
Надо же, ветеринар может даже что то более менее умное сказать. Не ожидал, её ей, не ожидал.
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28.05.2022 10:23 Відповісти
Меня особенно добивает что Запад боится чтобы Рашка распалась. Якобы потом придется договариваться с множеством новых государств. А по вашему с одним ****** договариваться легче чем с отдельными государствами?
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28.05.2022 10:24 Відповісти
На них на всіх потрібні гроші. Вони не зможуть існувати окремо.
Там не мислять себе без москви. Якесь дике поле буде. Купа дезорієнтованих людей.
А якщо там утворяться десятки "ісламських держав" ?
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28.05.2022 10:29 Відповісти
Глаза боятся, руки делают...
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28.05.2022 12:04 Відповісти
. .
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28.05.2022 10:30 Відповісти
І що їм завадило, москалі вкрали унітаз з бомбою?
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28.05.2022 10:36 Відповісти
Для того, чтобы жить рядом с Россией и быть в относительной безопасности, Россию надо во всем превосходить. Как Израиль во всем превосходит арабов. А Украина в социальном, военном и политическом отношении так себе страна, ничуть не лучше России. Поэтому да, разоружить и разделить Россию для Украины лучший вариант. Тогда не только Порошенко и Зеленского, а даже и Лободу можно будет в президенты избрать и ездить спокойно на заработки в ЕС.
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28.05.2022 10:30 Відповісти
Ви не праві, в соціальному та людському відношення Україна переважає московитів на порядок. Вони 8 років дули у вуха ординців про бідну і загниваючу Україну, але коли орки зайшли в наші села, які живуть краще ніж обласні центри московії....
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28.05.2022 10:34 Відповісти
Не 8 років,а понад 350 років,триває приниження і знищення українців ,як нації!!!))
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28.05.2022 10:53 Відповісти
Шо б вы там знали?
Каком таком военном? И при чем тут социальный? Страна, в которой газа -жуй не хочу, скидивает донаты на дрова бабушкам, или быть может забыли как валежник собирать запретили (а потом разрешили )...или быть может посмотреть на ибеня, в которых туалет на улице (для многоквартирного дома)...или быть может мурманск посмотрим, где канализация ведет в подвал (так задумано проектантами ). И это можно продолжать

Так что не сравнивай несравнимое, знаток что где когда!

Я был в нескольких ибенях ихних - МРАК!
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28.05.2022 10:48 Відповісти
Да будет так!
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28.05.2022 10:31 Відповісти
Поскорее бы.
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28.05.2022 10:34 Відповісти
Ага, это типично путлеровское утверждение, который говорит что "Украина - это искусственное образование, которое надо ликвидировать"..
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28.05.2022 11:10 Відповісти
Мечтатель Данилов много хочет и сразу. Нужно выгнать парашенцев с нашей земли. Об этом сейчас нужно думать, а не летать в облаках....
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28.05.2022 10:44 Відповісти
Все правильно озвучив Данілов. Такою має бути думка не тільки кожного українця, але і кожного адекватного європейця та громадян інших цивілізованих країн. Тобто без ядерного роззброєння раши, жодних санкцій знімати з них не потрібно. Навпаки, зараз слід внести їх в чорний список FATF, що рашисти не мали можливості обходити санкції за допомогою третіх країн.
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28.05.2022 10:47 Відповісти
Це є стратегічною метою України і має стати стратегічною метою світу. А тому перекласти на багато мов світу і в пресу!
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28.05.2022 11:08 Відповісти
раслабон на бібінях рабскіх виміратів https://www.youtube.com/shorts/G8_Yngp4Mmk
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28.05.2022 11:25 Відповісти
за 8 років війни, перша адекватна заява від влади, аж страшно, мабуть, у них там зовсім погано.
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28.05.2022 13:15 Відповісти
Але саме ядерну зброю треба відібрати в рашки ще до її розпаду! Видрати в потвори її отруйні зуби. А потім хай розпадається. Не можна дозволити, щоб ядерну зброю орки розтягнули по закутках своїх новостворених "республік".
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28.05.2022 14:55 Відповісти
Рашка- террористка. Это понятно стало 9 лет назад. Ждём развала этой гнилорашки с нетерпением. Скорее бы Китай на них напал да оттяпал по Урал всю территорию, а желательно больше
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13.10.2022 16:54 Відповісти
 
 