Росія - штучне утворення. Її чекає розпад. Одразу після цього її слід роззброїти, - Данілов
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Після відходу від влади Путіна і розвалу Росії необхідно позбавити цю територію зброї, в тому числі і ядерної. Інакше збережеться небезпека для всього світу.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "каналу 24", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив Данилов, Путіна прибере саме життя. "Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде при нашій пам'яті. Також і Росія розвалиться при нашій пам'яті", - сказав він.
Данилов впевнений, що Росія не зможе зберегтися, "тому що це штучне утворення". "Це станеться. Ми б дуже хотіли, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати", - додав він.
За його словами, з Росії повинні прибрати зброю, в тому числі ядерну, оскільки дуже небезпечно залишати країну з ядерним озброєнням, яка може вести себе так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами і нормами, які сьогодні є.
"Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там дуже багато бажаючих стати Путіним", - сказав секретар РНБО.
Данилов нагадав, що є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно живуть в нападі на інші країни.
"Росія одна з тих, хто перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Займись поточними справами...
Навіть шуфрича не набили.
Церква МП і далі спокійно працює.
Переслідувань зазнала лише прозахідна та проукраїнська частина суспільства і політикуму.
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Ірина Геращенко - щойно в телефонній розмові Стефанчук підтвердив розпорядження про відрядження Порошенко.
Тобто ВР вже не є гілкою влади, з якою варто рахуватися, і Україна перестала були парламентсько-президентською республікою.
Єдиним джерелом влади є ОП.
Там не мислять себе без москви. Якесь дике поле буде. Купа дезорієнтованих людей.
А якщо там утворяться десятки "ісламських держав" ?
Каком таком военном? И при чем тут социальный? Страна, в которой газа -жуй не хочу, скидивает донаты на дрова бабушкам, или быть может забыли как валежник собирать запретили (а потом разрешили )...или быть может посмотреть на ибеня, в которых туалет на улице (для многоквартирного дома)...или быть может мурманск посмотрим, где канализация ведет в подвал (так задумано проектантами ). И это можно продолжать
Так что не сравнивай несравнимое, знаток что где когда!
Я был в нескольких ибенях ихних - МРАК!