УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5071 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
18 203 104
війна (56084) Німеччина (4506) зброя (5738) Габек (49) Хабек Роберт (22)

Німеччина не може виконати всіх побажань України щодо постачання зброї, - віцеканцлер Хабек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

німеччина

Федеральний міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек відкинув звинувачення в тому, що Німеччина дуже неохоче допомагає Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Поки ми говоримо, українські солдати навчаються на Panzerhaubitze 2000. Тож у жодному разі не йде мова про те, що Німеччина нічого не постачає або постачає надто мало", - пояснив він.

За словами Хабека, Берлін не може виконати всіх побажань України, і "це створює певну напруженість".

"Я думаю, що звинувачення в тому, що Німеччина робить дуже мало, настільки ж помилкові, наскільки їх можна пояснити: неправда, тому що це не відповідає дійсності. І це можна пояснити тим, що, будучи найбільшою економікою в ЄС, ми є країною, від якої люди справедливо чекають багато чого, і тим, що в останні роки Німеччина надто некритично ставилася до російського уряду", - додав він.

Читайте: ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо не вийде - розгляне інші інструменти, - міністр економіки ФРН Хабек

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+54
Зеля вимагає у інших того, чим сам не захотів забезпечувати ЗСУ.
показати весь коментар
28.05.2022 10:11
+53
до речі, бітум закуповувала компанія мертвечука
але якщо навіть і розкажеш про це зеленим, то воно ніяк їх не зачіпає і ні на які думки не наводить.
у них сліпа ненависть до Пороха.
жодного здорового глузду.
показати весь коментар
28.05.2022 10:31
+46
плюс білоруським бітумом і рашистською електроенергією, але винен Порошенко
показати весь коментар
28.05.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
28.05.2022 14:32 Відповісти
Вочевидь, вбивства дітей в Україні "напряженности" не создає.
показати весь коментар
28.05.2022 14:50 Відповісти
Олег Шарп: "Запад продолжает крупные поставки оружия. Часто тайно и вообще без сообщения об этом - так что не подымайте "зраду": для россиян будет множество сюрпризов. Реальные объемы вооружения не знает практически никто: ключевые поставки принято решение не озвучивать, чтобы не помогать российской разведке выстраивать наступление, исходя из имеющегося у Украины оружия."
показати весь коментар
28.05.2022 15:02 Відповісти
Західні політики не ******* віддавати ініціативу іншим. Але в питанні "що робити з росією, розвалити чи чекати поки отямиться" - вони все ще не дійшли рішень. Все ще вагаються і вираховують, читають достоєвського, дивляться фігурне катання, імітірують екзистенціалізм та всєпрощєніє. Бо їх не ********, не гвалтують, не катують, не страчують.

Схоже що тільки Велика Британія має адекватний підход "роби що треба і буде як Бог вирішив".
Всі решта соціал-демократи різних гатунків розмотують бюджети настільки наскільки собі відміряли і ігнорують сторічну війну.

Ну як Зєлєнскій три місяці тому.
показати весь коментар
28.05.2022 15:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 