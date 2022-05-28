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Окупанти вивозять металопродукцію з Маріуполя, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Слідом за викраденням українського зерна, окупанти вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Для цього вони розмінували частину морського порту міста.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Першим кораблем із Маріуполя до Ростова-на-Дону окупанти відправляють 3 тисячі тон металопродукції. Крім того, для більш зручного вивезення награбованого, окупанти почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

До окупації на території порту знаходились до 200 тисяч тон металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Окупанти порушують IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - додала омбудсмен.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Те саме вони роблять і на Хесонщині,Запоріжчині..Йде тотальне розграбування захоплених територій, споконвічне ремесло касапів!
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28.05.2022 10:40
+6
хай за цю продукцію у ахметова голова болить. може, купить для ЗСУ що-небудь, крім аптечок.
а ти, Денісова, людьми займайся.
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28.05.2022 10:35
+6
А вона до чого тут? Полонені, що уже не цікавлять
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28.05.2022 10:39
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Обличчя рускага міра. Орки погані
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28.05.2022 10:34 Відповісти
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов".
(Толкиен "Хоббит")
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28.05.2022 11:17 Відповісти
хай за цю продукцію у ахметова голова болить. може, купить для ЗСУ що-небудь, крім аптечок.
а ти, Денісова, людьми займайся.
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28.05.2022 10:35 Відповісти
А вона до чого тут? Полонені, що уже не цікавлять
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28.05.2022 10:39 Відповісти
АЗОВців вже пристроїла...
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28.05.2022 10:56 Відповісти
Ахмєтова грабують
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28.05.2022 10:40 Відповісти
Те саме вони роблять і на Хесонщині,Запоріжчині..Йде тотальне розграбування захоплених територій, споконвічне ремесло касапів!
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28.05.2022 10:40 Відповісти
оце і є справжнє задеклароване на всесвіт асвабаждение ))) від зерна, заліза, від майна, житла, води, землі, від мови, віри, армії... і від українців взагалі...
мародери всіх рівнів злетілися на криваву здобич...
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28.05.2022 10:55 Відповісти
Возьмёшь чужое-сдохнешь...как Шариков...
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28.05.2022 11:08 Відповісти
Может Ахметов спроможется купить пару десятков чего-нибудь дальнобойного, чтоб наказать кацапов за обворовывание себя любимого?
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28.05.2022 11:17 Відповісти
Спецоперация по сбору металлолома.
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28.05.2022 11:41 Відповісти
200 000 тонн металла хватит для 5 000 танков
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28.05.2022 11:55 Відповісти
 
 