Ворог намагається втримати зайняті позиції та не допустити просування ЗСУ на Харківщині, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2=х будинках в приватному секторі. За попередніми даними, постраждалих немає.
По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район, в смт. Слатине - 1 постраждалий, у м. Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка.
"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - зазначає Синєгубов.
В Харкові та області тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, продовжуються роботи з розмінування та відновлення гозогону на Північній Салтівці в обласному центрі.
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Військові українських Збройних сил захопили у кадирівців, які воюють в Україні, спеціальний броньований автомобіль SBA-60-K2 "Булат".
Про це повідомляється на Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".
Зазначається, що тепер бронеавтомобіль став трофеєм українських захисників.
"Трофейний кадирівський бронеавтомобіль СБА-60-К2 "Булат" тепер буде служити на благо України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що спеціальний бронеавтомобіль російської армії "Булат" призначений для перевезення, захисту особового складу, монтажу різного озброєння та обладнання. Він здатен долати дороги всіх категорій за будь-яких погодних умов.
Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".
Роман Донік (С)