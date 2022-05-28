Ворог намагається втримати зайняті позиції та не допустити просування ЗСУ на Харківщині, - Синєгубов

За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2=х будинках в приватному секторі. За попередніми даними, постраждалих немає.

По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район, в смт. Слатине - 1 постраждалий, у м. Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - зазначає Синєгубов.

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В Харкові та області тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, продовжуються роботи з розмінування та відновлення гозогону на Північній Салтівці в обласному центрі.

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