УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4112 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 316 4
армія РФ (13417) війна (56084) обстріл (20911) Харків (3872) Харківщина (4250) Синєгубов (757)

Ворог намагається втримати зайняті позиції та не допустити просування ЗСУ на Харківщині, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріли,харківщина

За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2=х будинках в приватному секторі. За попередніми даними, постраждалих немає.

По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район, в смт. Слатине - 1 постраждалий, у м. Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - зазначає Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківському та Запорізькому напрямках наші сили укріплюють оборонні рубежі. Вживаються адекватні заходи для реагування на наміри противника на Донбасі, - Наєв. ВIДЕО

В Харкові та області тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, продовжуються роботи з розмінування та відновлення гозогону на Північній Салтівці в обласному центрі.

Працюємо кожен на своєму фронті. Віримо у Збройні Сили України та нашу перемогу!

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВІРЮ В ЗСУ !
///
Військові українських Збройних сил захопили у кадирівців, які воюють в Україні, спеціальний броньований автомобіль SBA-60-K2 "Булат".

Про це повідомляється на Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

Зазначається, що тепер бронеавтомобіль став трофеєм українських захисників.
"Трофейний кадирівський бронеавтомобіль СБА-60-К2 "Булат" тепер буде служити на благо України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що спеціальний бронеавтомобіль російської армії "Булат" призначений для перевезення, захисту особового складу, монтажу різного озброєння та обладнання. Він здатен долати дороги всіх категорій за будь-яких погодних умов.
показати весь коментар
28.05.2022 11:23 Відповісти
Дергачівський голова писав наче йдуть бої за звільнення Цупівки, що біля Козачої лопані.
показати весь коментар
28.05.2022 11:32 Відповісти
главное не боятся переходить границу Козляндии там, где нам это необходимо и выгодно.
показати весь коментар
28.05.2022 11:55 Відповісти
Я так розумію, прізвище Хомчак вже ніхто не пам'ятає? Як і не пам'ятають його "реформи"? Як він проявив "чудеса ізобретательності" і скоротив артбатареї вполовину? Як він, до моменту передачі посади, скоротив по факту наявність возимого БК для артилерії з 9 (3 в частині, 3 в ОК, 3 на складі стратегічного резерву), до 1,5-2, а в кращому випадку до 3 в сумі (я якось про це розвернуто напишу)? Нє, відбило пам'ять? А прізвища людей, які просували цього геніального полководця, відбілювали його після Іловайська, та лобіювали його призначення в 19? Все, повідбивало нахєр мізки у патріотичної спільноти? Так я вам можу сказати, що у артилеристів, якім порізали батареї та які задихалися від нехватки БК, дня не проходить щоб не згадувати цього «ваєначальніка». І дуже багато його ідей "оптимізації" ЗСУ, які він просував в ОП, які теж аж ніяк не підсили ЗСУ, теж всі забули?

Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".

Роман Донік (С)
показати весь коментар
28.05.2022 13:32 Відповісти
 
 