"Якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви маєте це сказати чітко", - Зеленський - прем’єру Нідерландів Рютте
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте очевидні розбіжності у поглядах щодо членства України в ЄС.
Про це він розповів в інтерв’ю Nieuwsuur, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Під час розмови журналістка зазначила, що кілька тижнів тому Марк Рютте звернувся до українського парламенту і назвав Україну частиною європейської сім'ї, проте нічого не сказав про членство України в ЄС. Зеленський відповів, що спілкувався про це з прем'єр-міністром у четвер.
"Я був чесний з Марком. Я сказав йому приблизно таке: "Дякую за вашу промову. Ви дійсно допомагаєте нам, і я дуже вдячний за це. Але що стосується ЄС, то ви мовчали про все, що ми просто хотіли почути. Я йому дуже відкрито сказав: якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви маєте це сказати чітко", - зазначив Зеленський.
За його словами, Рютте відповів, що, на його думку, в ЄС є місце для України, "але тоді треба пройти певні кроки".
За словами президента, Україна готова до статусу кандидата на членство в ЄС і розуміє, що потрібні провести необхідні реформи. Коментуючи проблеми корупції, Зеленський підкреслив, що вони є в багатьох країнах ЄС.
"Так, є проблеми. Ви їх маєте в багатьох країнах. Ви також маєте їх у багатьох країнах ЄС. Я розумію, що є необхідні… Є реформи, які нам ще потрібні і які ми хочемо втілити. І ми робимо це не для ЄС, а для себе. Ми хочемо їх реалізувати. Але це потребує часу… Ми також не будемо членом ЄС завтра. Ми хотіли б стати кандидатом у члени", - зазначив президент.
За його словами, зі статусом кандидата Україна отримала б сигнал, який зробив би її сильнішою у боротьбі проти Росії.
Зеленський зазначив, що 62% населення Нідерландів підтримують членство України в ЄС. Тому він вважає, що політики також мають підтримати членство, бо їх обирає народ.
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То на Штанмаєра гоните,то на Шольца,а потім просите у них зброю....
Зрадник дєрьмак і ти нічого не робиш,все в очко путіну заглянути хочеш!
які провалили спецоперації української розвідки і
не розслідували хто винуватий у цих провалах,
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
не підготували та не озброїли ТРО та резервістів,
не провели призов оперативного резерву,
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
не розгорнули армію на рубіжах оборони,
не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
не довели дані союзників з НАТО до суспільства,
але багато брехали, брехали, брехали.
І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
Нині Україні, попри всі "але" - вигідно вступити в ЄС. Коли стане невигідним - то британці щлях проторували, показали.
Вчора дивилась фото Порошенко , який стоїть на кордоні Рава-Руська і його чомусь не випускають …
На всіх каналах Телеграму це фото з дописами «хоче втікти» .
Не випустили Гетьмана на дуже важливий міжнародний захід, незважаючи , що він член парламенськоі комісії з питань НАТО і офіційно отримав дозвіл на виїзд до Вільнюса. Люди, що коїться в країні ? Зелений терор діє в повному обсязі.
репейник и что то вечно клянчит, уже не знают как отбиться. Это разговор между руководителями
высокого ранга и сообщать всем и его народу, какой такой Рютте "редиска", это провалить всё.
Господин Ермак, вы же там президент (или Зеленский?), посоветуйтесь с дипломатами, что ли.
Прямо страна чудес или поле дураков, где закопал деньги и думаешь, что они вырастут. Кошмар!
Европа не так устроена. Если вы преследуете инакомыслящих и дошли до того, что оставили на
границе и не выпустили руководителя фракции Рады по надуманной причине, из мести,бывшего президента, кстати, то скоро весь мир будет от вас шарахаться, как от диктатора. Путину ещё будут звонить, а вам нет. Растёт второй Лукашенко, которому даже руку не жмут. А может уже Зимбабве?
Зеленський насправді не хоче вступати в ЄС, так само, як і в НАТО. До того ж, невступ України в ЄС - це вимога Путіна. Але Зеленському якось треба пояснити мудрому наріду свою відмову від євроатлантичного курсу. Тому він і причепився до Рютте з цим питанням, як у свій час чеплявся до Байдена - чому ми не в НАТО. Це просто щоб потім сказати наріду: ну ось бачите, я хотів вступати, але проклятий захід нас не пускає. І в "мирній" угоді з орками зафіксує відмову від ЄС. Так що не дурний він, а хитрий і підступний.