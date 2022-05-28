Ахметов подасть до суду на Росію за знищення підприємств у Маріуполі, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бізнесмен Рінат Ахметов з першого дня російського вторгнення перебуває в Україні та впевнений, що Україна у цій війні переможе.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.
"Ахметов сказав, що він залишився в Україні від початку війни з Росією, додавши: "Ми віримо у нашу країну та віримо у нашу перемогу", - повідомляє Reuters.
Агентство зазначає, що SCM продовжує обслуговувати свої боргові зобов'язання. Енергокомпанія ДТЕК, яка належить Ахметову, реструктурувала свій борговий портфель.
"Ми обов'язково подамо до суду на Росію і вимагатимемо належної компенсації за всі збитки та втрачений бізнес", - заявив бізнесмен.
Сума збитків лише за знищені Росією підприємства Маріуполя може становити $17-20 млрд.
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с паршивой овцы хоть шерсти клок )))
Він буде функціонувати на базі Національного агентства боротьби зі злочинністю.
https://t.me/operativnoZSU/26230
У Вовчика-шаромыжники с левым дипломом Киева.Над Ираком укр. самолёт сбили 1,5 г.назад-ничего не
добились.
Только полудурок и выиграет Украина соответственно.
Русосвина осудили на пожизненно недавно.Где обвинение: 1.Нелегальный переход границы 2.Хранение,ношение
автоматического оружия без разрешения.3.Принадлежность к террористическому бандоформированию?
Чем больше исков против Расии - тем лучше!
А за самальотік розху-ий кацапами в ДАПі теж подасть (на початку оборони аєропорту до нього АТОшникам даже підходить забороняли, ну а потіми, самі розумієте не вберегли)?!