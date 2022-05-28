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Понад 50 спортсменів загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - Гутцайт
Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
За більш як 90 днів війни Росії проти України загинуло понад 50 спортсменів.
Про це повідомив очільник Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ.
Зі зброєю в руках Україну захищають також і спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.
"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - зазначив міністр.
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показати весь коментар28.05.2022 11:41 Відповісти Мені подобається 9
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