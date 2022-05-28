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Понад 50 спортсменів загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - Гутцайт

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

свеча,траур

За більш як 90 днів війни Росії проти України загинуло понад 50 спортсменів.

Про це повідомив очільник Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ.

Зі зброєю в руках Україну захищають також і спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

"Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України", - зазначив міністр.

Також читайте: Росію та Білорусь відсторонили від 90-95% світових змагань - Гутцайт

Автор: Богдан Гуньковський
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А сколько погибло шутов, клоунов и прочих сотрудников "квартала? Сколько "слуг народа" воюют в территориальной обороне? Почему-то такие данное отсутствуют
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28.05.2022 11:41 Відповісти
Зате Лисий чьотко носить чьоткопацанскіє кеди.
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28.05.2022 11:54 Відповісти
А где пани Могучих интересно? Наверное с первых дней войны прибыла в свою воинскую часть, она же военнослужащая. Ватный Горуна тот хоть медаль продал и деньги на армию отдал, а эта курица наверное жалеет что рашку со всех турниров поперли , не с кем обниматься будет.
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28.05.2022 11:46 Відповісти
Дякуємо Вам, хлопці і дівчата на захисті України.
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28.05.2022 13:06 Відповісти
 
 