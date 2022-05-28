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Луганщина не відрізана, доступ що в Лисичанськ, що в Сєверодонецьк є, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Луганська область не відрізана від України, зберігається доступ до Лисичанська та Сєверодонецька.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Траса Лисичанськ – Бахмут повністю обстрілюється. Вона не під контролем російської армії, тобто вони її не перекрили, але вони обстрілюють, і їхати по ній дуже небезпечно, ризиковано. Там вже на трасі дуже багато автомобілів, які розстріляні повністю - вщент", - сказав очільник області.

За його словами, щодо транспортного сполучення, то вже між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, по суті, вантажівки не проїдуть, тільки легковий транспорт.

"Але область не відрізана, зв’язок є, доступ що в Лисичанськ, що в Гірську громаду, що в Сєверодонецьк є. Вчора завезли гуманітарні вантажі, вчора патрульні поліцейські вивезли 31 людину в евакуацію", - запевнив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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«Невдале вторгнення Росії та неабияка стійкість України ілюструють те, як зменшується вплив важких та дорогих одиниць військової сили. Їм кидають виклик спритніші, простіші у використанні - і, що важливо, дешевші - системи. Танки, винищувачі та військові кораблі застарівають, на зміну їм приходять нові інструменти конфлікту. У процесі ми бачимо, як змінюється сама природа бойових дій. Власне, на прикладі України ми стаємо свідками останньої війни армій 20 століття". https://t.me/oldyorktimes/549
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28.05.2022 11:46 Відповісти
Главное сейчас- сдержать орков как можно дольше в Донбассе. Истекающие кровью Северодонецк и Лисичанск вместе с Героями, которые их обороняют, спасают этим и Бахмут, и Славянск, и Краматорск, и остальную Украину. Верим в ЗСУ !!!
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28.05.2022 11:58 Відповісти
Если их отвести к Славянску они его реально могут спасти. А у Вас кровавая жуковская тактика, бессмысленная и беспощадная.
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28.05.2022 12:21 Відповісти
Вас ждут в Генштабе ЗСУ. Залужный даже готов уступить вам своё место.
Эта пропозиция действует ещё 1 час. Вернётесь- доложите как вас там встретили.
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28.05.2022 12:58 Відповісти
Почему меня, а не Вас? Вы же первая начали изливать своё стратегическое видение ситуации.
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28.05.2022 14:31 Відповісти
Потому что я первая, а вы второй.
Так что вам ответил Залужный? Пойдёт он в отпуск ради вас?
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28.05.2022 17:02 Відповісти
Откуда информация о захвате 50% города?
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28.05.2022 12:28 Відповісти
Це нагадує Дебальцево. Тоді теж була "дорога життя" Дебальцево-Артемівськ, її теж обстрілювали, і по ній же відступали, щоб не потрапити в котел.
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28.05.2022 13:05 Відповісти
Все добре, прекрасна Маркіза? А потім виявиться, що знову про****лі?
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28.05.2022 14:40 Відповісти
 
 