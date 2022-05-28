Луганщина не відрізана, доступ що в Лисичанськ, що в Сєверодонецьк є, - Гайдай

Луганська область не відрізана від України, зберігається доступ до Лисичанська та Сєверодонецька.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Траса Лисичанськ – Бахмут повністю обстрілюється. Вона не під контролем російської армії, тобто вони її не перекрили, але вони обстрілюють, і їхати по ній дуже небезпечно, ризиковано. Там вже на трасі дуже багато автомобілів, які розстріляні повністю - вщент", - сказав очільник області.

За його словами, щодо транспортного сполучення, то вже між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, по суті, вантажівки не проїдуть, тільки легковий транспорт.

"Але область не відрізана, зв’язок є, доступ що в Лисичанськ, що в Гірську громаду, що в Сєверодонецьк є. Вчора завезли гуманітарні вантажі, вчора патрульні поліцейські вивезли 31 людину в евакуацію", - запевнив Гайдай.

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