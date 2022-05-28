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Молдова надіслала в Україну другу партію гуманітарної допомоги: намети, протигази, продукти харчування, одяг та засоби гігієни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуманітарка

Молдова відправила в Україну другу партію гуманітарної допомоги, яка містить спальні мішки, намети, протигази, продукти харчування, корм для тварин, одяг та засоби гігієни.

Про це 27 травня повідомили у пресслужбі молдовського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Як уточнили в уряді, п'ять вантажівок перевезли в Україну передані міністерством внутрішніх справ спальні мішки, намети, протигази.

У двох інших вантажівках - продукти, надані міністерством праці та соціального захисту.

"Це друга партія гуманітарної допомоги, яку Республіка Молдова відправляє до сусідньої країни, загальною вартістю понад 67,5 млн леїв (близько 3,5 млн доларів). Останню партію буде відправлено найближчим часом", - повідомили у кабміні.

Першу партію гуманітарної допомоги на суму 24 млн леїв Молдова відправила до України на початку квітня. Вміст останньої партії оцінюється у 1,2 млн.

Читайте: Молдова не відмовляється від нейтралітету, незважаючи на співпрацю з країнами НАТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Спасибо за помощь, даже за корм для животных).
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28.05.2022 12:11
+12
дякуємо, Молдово! (ви там тримайте кордон!! щоби нам в спину не прилетіло!!! )
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28.05.2022 12:22
+8
"Патронам" теж їсти щось треба!
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28.05.2022 13:48
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Спасибо за помощь, даже за корм для животных).
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28.05.2022 12:11 Відповісти
"Патронам" теж їсти щось треба!
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28.05.2022 13:48 Відповісти
А протигази, щоб не було чутно як смердить "рускім духом", та дохлими кацапо-бурятами
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28.05.2022 12:14 Відповісти
дякуємо, Молдово! (ви там тримайте кордон!! щоби нам в спину не прилетіло!!! )
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28.05.2022 12:22 Відповісти
Трьома батальонами, один з яких саперний? А люди звичайно хороші.
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28.05.2022 12:41 Відповісти
"В граничащей с Одесской областью "Приднестровской молдавской республикой" разворачиваются "достаточно интересные события". В частности, ее "президент" Вадим Красносельский отправил в отставку правительство.

"Это связано в первую очередь с тем, что там так называемая мобилизация, на которой настаивали российские оккупационные войска, в ПМР не состоялась. Не состоялась, потому что местные жители не хотят воевать против Украины. Поэтому гауляйтер московии Красносельский пытается удовлетворить своих кураторов - назначить ответственного для создания источника напряжения для Украины"
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28.05.2022 12:39 Відповісти
Там і орки і населення менш вдарені, тому без десантної операції через Молдову оркам нічого не світить. В головах населення пмр кількість укр нацистів ще не досягла критичної межі.
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28.05.2022 12:45 Відповісти
Так я Вам скажу, що коли в так званій "ПМР" почались провокації, то люди потягнулись хто до Молдови, а хто і до Одеси!

Справа в тому, що багато людей звідтам працюють на заробітках в нас, тож добре знають і про "фашистів з нацистами", і про те, що під захистом ЗСУ набагато спокійніше!
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28.05.2022 14:48 Відповісти
А вино де ?
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28.05.2022 12:51 Відповісти
і бринза?
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28.05.2022 13:02 Відповісти
А бринза там замечательная, солдаты ее бы лопали вовсю)
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28.05.2022 13:10 Відповісти
Та бринза і в Одесі є, яка хочеш - і суха, і волога, і солена, і помірна, і витримана, і молода, і коров'яча, і овеча, і козяча - на Привозі так напробуєшся, що і їсти вже не схочеш!
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28.05.2022 14:52 Відповісти
Тепер хоч намети є! Маю надію що не будуть більше гинути в казармах люди
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28.05.2022 14:18 Відповісти
За все дякуємо, Молдова! Але навіщо нам одяг??
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28.05.2022 18:52 Відповісти
 
 