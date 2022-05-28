"Вчора три прильоти, сьогодні вночі - два": окупанти два дні поспіль обстрілюють Мерефу на Харківщині, - голова громади Сітов
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Російські окупанти два дні поспіль обстрілюють ракетами місто Мерефа в Харківській області. Внаслідок обстрілів знищено електропідстанцію.
Про це Суспільному 28 травня повідомив голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора три прильоти, сьогодні вночі - два прильоти. Влучили на приватну територію, знищили електропідстанцію, яка працювала на сонячних батареях", - сказав Сітов.
За його словами, загиблих або поранених немає. Після попередніх влучань у місті відновили світло в приватних та багатоквартирних будинках. Зараз усі жителі міста отримують електроенергію.
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